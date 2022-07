Không hoảng loạn, cổ phiếu blue-chips giữ nhịp tích cực

Thị trường diễn biến một cách bình tĩnh bất ngờ sau phiên thủng đáy hôm qua. Nhịp giảm sâu nhất kết thúc lúc hơn 10h sau đó cổ phiếu blue-chips phục hồi tích cực kéo VN-Index tăng. Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại mua ròng.

VN-Index giảm sâu nhất mất 0,59% so với tham chiếu và kết phiên sáng đã tăng 0,51%, tương đương 5,81 điểm. VN30-Index mạnh nhất sàn HoSE tăng 0,69% cho thấy vai trò nổi trội của các cổ phiếu blue-chips.

Ngay cả khi VN-Index mất điểm nhiều nhất thì VN30-Index giảm tối đa cũng chỉ -0,16% dưới tham chiếu. Cũng phải lưu ý rằng hôm qua tuy VN-Index thủng đáy, nhưng VN30-Index vẫn chưa. VN30-Index tạo đáy cùng thời điểm với VN-Index và chỉ số số ít cổ phiếu tạo đáy tương ứng. Nổi bật là GAS giảm 3,34% thời điểm đó, BID giảm 2,53%, TCB giảm 1,6%, VCB giảm 1,5%...

Tuy nhiên các cổ phiếu này sau đó cũng phục hồi khá tốt. Hiện giảm mạnh nhất là GAS, cũng chỉ còn -1,77%, VIC giảm 1,19%. Từ chỗ chỉ có 2 mã tăng, tất cả giảm, VN30 đã có 20 mã tăng/7 mã giảm cuối phiên sáng. Như vậy trạng thái đảo chiều tăng diễn ra trên diện rộng.

VN30-Index sáng nay giảm nhẹ hơn VN-Index và hồi mạnh hơn, cho thấy các blue-chips giữ nhịp rất tốt.

MSN tăng 4%, VNM tăng 2,97%, CTG tăng 3,09% là các cổ phiếu đỡ điểm số mạnh nhất cho VN-Index. Với VN30-Index có thêm VRE tăng 2,69%, BVH tăng 3,96%, TPB tăng 2,41%, PLX tăng 1,7%, STB tăng 1,33%. Các mã này mạnh cũng là lý do VN30-Index tăng vượt trội so với VN-Index. Loạt cổ phiếu chốt phiên sáng tăng vượt 3% so với giá đáy giữa phiên là CTG, BVH, MSN, STB, TPB.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, thị trường giao dịch khá bình tĩnh sáng nay. Thời điểm VN-Index tạo đáy sâu nhất, độ rộng ghi nhận 86 mã tăng/292 mã giảm. Đến cuối phiên, độ rộng đã là 197 mã tăng/205 mã giảm. Dù độ rộng vẫn còn nghiêng mạnh về phía giảm, nhưng cũng chỉ còn 81 mã đang dưới tham chiếu trên 1%. Đây là diễn biến rất tích cực, vì số mã giảm trên 1% ở sàn này lúc kém nhất tới 226 mã.

Một tín hiệu khá rõ về sự bình tĩnh là hiện tượng bán tháo không xảy ra. Chỉ có 11 cổ phiếu từng chạm tới giá sàn trong phiên sáng nay. Đồng thời, thanh khoản trên HoSE ghi nhận giảm gần 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 4.477 tỷ đồng. Thanh khoản thấp như vậy cho thấy không có khối lượng bán lớn xuất hiện, trong khi bên mua đã chờ đợi ở mức giá thấp. Cung cầu không gặp nhau khiến thanh khoản rất nhỏ.

Đà phục hồi nửa sau phiên sáng chủ yếu đến từ khả năng đảo chiều đồng loạt tại các blue-chips. Midcap cũng tăng 0,62% nhưng độ rộng không quá áp đảo với 36 mã tăng/26 mã giảm. Smallcap giảm 0,12% với 80 mã tăng/87 mã giảm.

Trong bối cảnh thanh khoản rất nhỏ, các cổ phiếu giao dịch lớn nhất đại đa số là tăng giá. Top 10 giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ có 3 cổ phiếu giảm là VND giảm 0,28%, SSI giảm 0,26% và NVL giảm 0,27%.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng không tham gia bán nhiều, tổng giá trị bán chỉ là 280,4 tỷ đồng, tương đương 5,8% giá trị sàn HoSE. Mức mua vào đạt 449,7 tỷ đồng, tương đương mua ròng 169,3 tỷ. VNM được mua tốt nhất với 60,8 tỷ đồng ròng, CTG khoảng 25 tỷ. Phía bán lớn nhất là KDC chỉ hơn 14 tỷ đồng ròng.

VN-Index tăng nhẹ 5,81 điểm sáng nay lên 1.155,42 điểm vẫn chưa hoàn toàn “vá đáy” được, nhưng VN30-Index thì có phiên phản ứng tốt với đáy. Thực tế sức ép để VN-Index thủng đáy hôm qua hoàn toàn đến từ các trụ lớn. Do đó việc “vá đáy” cũng sẽ phụ thuộc vào các mã này. GAS, VIC vẫn đang gây áp lực lớn nhất đồng thời VHM, VCB, TCB, BID, VPB mới phục hồi nhẹ qua tham chiếu chứ chưa bứt tốc. Thị trường cũng sẽ kiểm nghiệm phản ứng từ phía người mua, sau khi giao dịch đã không diễn ra trong hoảng loạn.