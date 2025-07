Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM “hút” gần 334 triệu USD vốn đầu tư trong 6 tháng

Ngày 15/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM về hoạt động 6 tháng đầu năm 2025 và tình hình thực hiện Đề án chuyển đổi các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Lê Văn Thinh, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM, từ đầu năm 2025 đến nay tổng vốn đầu tư thu hút tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) của TP.HCM đạt 333,89 triệu USD, đạt 55,65% kế hoạch năm 2025, tăng 22,56% so với cùng kỳ.

Về đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 52,49 triệu USD. Trong đó, cấp mới 15 dự án với vốn đầu tư đăng ký 31,56 triệu USD, tăng 220,41% so với cùng kỳ; 13 dự án điều chỉnh vốn với vốn điều chỉnh tăng 20,93 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 6.867,6 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 31 dự án với vốn đầu tư đăng ký 2.182,20 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ; 19 dự án điều chỉnh, vốn điều chỉnh tăng 4.685,40 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 của KCX, KCN Thành phố ước đạt 5,64 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024; giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đạt 405 triệu USD. Tổng số lao động làm việc tại các KCX, KCN là 257.700 lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Về vấn đề hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý các KCX, KCN TP.HCM thành Ban Quản lý các KCX, KCN TP.HCM (mới), ông Thinh cho biết hiện đã hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các KCX, KCN Thành phố đã chủ động làm việc với Ban Quản lý các KCX, KCN các địa phương liên quan để thống nhất phương án tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trên địa bàn; không để gián đoạn, đảm bảo liên tục, thông suốt.

Đồng thời, Ban Quản lý đã chủ động liên hệ cơ quan liên quan đề nghị thay đổi thông tin cơ quan, tổ chức về chứng thư số; cấp tài khoản tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Lê Văn Thinh cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến các khó khăn vướng mắc tại các KCX, KCN Thành phố sau thời điểm sáp nhập các tỉnh, thành phố và việc vận hành chính quyền 2 cấp tại Thành phố.

Cụ thể, vướng mắc về quy hoạch, về xây dựng công trình cấp 3, cấp 4 tại KCX, KCN trên địa bàn Thành phố; về thực hiện thí điểm Đề án chuyển đổi mô hình KCX, KCN; các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường; về các quy định mức thu, chế độ thu, phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; các vấn đề liên quan đến thay đổi cơ cấu người lao động tại các khu công nghiệp; vướng mắc tại các khu tái định cư và nhà ở cho công nhân; việc đền bù giải phóng mặt bằng cho các khu công nghiệp;...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Lộc Hà ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Quản lý trong 6 tháng đầu năm 2025. Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý các KCX, KCN Thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025 để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và có chiến lược hoạt động trong những giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCX, KCN TP.HCM để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm từng đơn vị, đảm bảo xử lý minh bạch, đúng thẩm quyền.

Đồng thời, ông Hà yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hợp nhất các Ban Quản lý KCX, KCN tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm sớm ổn định tổ chức và xây dựng chiến lược phát triển cho giai đoạn tới.