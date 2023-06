Kịch cũ soạn lại, cầu phản công mạnh, VN-Index sẵn sàng vượt đỉnh

Thị trường có thêm một nhịp nhún xuống nhẹ vài phút đầu phiên chiều nay, nhưng diễn biến chiều qua đã lặp lại: Bên mua xuống tiền quyết đoán, kéo giá cả loạt blue-chips quay đầu tăng. Nhóm này khá yếu trong buổi sáng khiến sức mạnh của hàng trăm cổ phiếu nhỏ tăng trở nên vô ích. Chiều nay sự cộng hưởng đem lại kết quả tốt: VN-Index quay đầu tăng 0,61% so với tham chiếu và đóng cửa mức cao nhất ngày.

Chốt tại 1.118,46 điểm, VN-Index gần như đã san bằng mức điều chỉnh tuần trước. Điều này đồng nghĩa với cơ hội vượt đỉnh cao nhất 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn. Sự đồng thuận của nhóm blue-chips là nhân tố quyết định.

Ảnh hưởng của sự đồng thuận này rất rõ chiều nay. Cuối phiên sáng VN30 chỉ có 9 mã tăng/16 mã giảm, ngay đầu phiên chiều, tín hiệu mạnh lên đã xuất hiện khi một số trụ phục hồi rất nhanh. HPG gây ấn tượng mạnh với màn leo dốc ngoạn mục kéo dài trọn phiên chiều. Chốt phiên sáng ở tham chiếu, đóng cửa chiều nay HPG tăng vọt 4,02% với giao dịch xấp xỉ 648 tỷ đồng. Từ chỗ là cổ phiếu không mấy ấn tượng cả về giá lẫn thanh khoản, HPG tỏa sáng chiều nay và nhảy lên vị trí số 1 thị trường về thanh khoản lẫn kéo điểm. Khối ngoại cũng mua mạnh cổ phiếu này với 136,2 tỷ đồng.

Thống kê ở rổ VN30, có tới 25/30 cổ phiếu bật tăng so với giá chốt phiên sáng, duy nhất BCM và VHM tụt giá. Độ rộng cuối ngày của nhóm này là 21 mã tăng/7 mã giảm nhưng trừ VHM, tất cả 6 cổ phiếu còn lại cũng có mức phục hồi nhất định như GAS, CTG, HDB.

Ngoài HPG, một số trụ chiều nay cũng mạnh lên đáng kể: VIC tăng 1,35% so với giá chốt phiên sáng, đóng cửa tăng 0,77% so với tham chiếu, tức là đảo chiều thành công. VPB tương tự, tăng thêm 1,03%, chốt tăng 0,77% so với tham chiếu. MSN tăng 1,87%, đảo chiều thành tăng 1,2% so với tham chiếu. TCB, MBB đồng loạt tăng so với tham chiếu, GVR bay cao thêm 2,09% nữa, đóng cửa tăng 3,72%...

Vn-Index được kéo tăng ngược trong phiên chiều.

Cũng giống chiều qua, lượng tiền vào blue-chips không quá lớn, chỉ là tăng mạnh so với mức thấp buổi sáng. Cụ thể, VN30 khớp chiều nay gần 2.877 tỷ đồng, tăng 53% so với phiên sáng. Như vậy một lần nữa bên mua đã chủ động đẩy giá lên.

Dĩ nhiên phần còn lại của thị trường càng hưởng lợi từ sự phục hồi nói trên trong nhóm VN30. Buổi sáng dù VN-Index đỏ, độ rộng cũng đã rất tích cực. Đến chiều đà tăng ở nhóm vừa và nhỏ càng nóng hơn, kết phiên HoSE có 323 mã tăng/108 mã giảm. Buổi sáng có 90 cổ phiếu tăng trên 1% thì kết phiên con số này vọt lên 164 mã, trong đó 14 mã kịch trần. KSB, HT1, AGR, CTS giao dịch rất nóng, thanh khoản cao và giá tăng hết biên độ. DRH, EVG, GEX, VIX, FCN, NKG, HCM, CTD, DPG, FRT, ORS, FTS, HSG… là loạt cổ phiếu tăng trên 3% với thanh khoản từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng.

Tính riêng phiên chiều, giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết đạt khoảng 8.857 tỷ đồng, tăng 5,3% so với phiên sáng. Tổng mức khớp cả ngày tăng gần 39% với 17.271 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tuần. Như vậy sau hai phiên liền trước thanh khoản sụt giảm, hôm nay lại chứng kiến dòng tiền đổ vào ấn tượng. Điều này tiếp tục khẳng định dòng tiền không chịu nằm yên kể cả sau khi chốt lời.

Khối ngoại chiều nay cũng giao dịch tích cực hơn, mua ròng 177,6 tỷ đồng trong khi bán ròng 140,3 tỷ đồng buổi sáng. Do đó mức ròng chung cuộc cả phiên chỉ là -37,2 tỷ đồng. VNM bị bán mạnh nhất 142,2 tỷ đồng ròng, ngoài ra là TPB -40,9 tỷ, VCB -37,1 tỷ, CTG -33,9 tỷ, VHM -29,9 tỷ, BID -21,4 tỷ, VRE -20,1 tỷ. Phía mua ròng có HPG +136,2 tỷ, STB +97 tỷ, SSI +50,4 tỷ, GEX +42,1 tỷ, HDG +29 tỷ, VCI +27,8 tỷ, DBC +26,2 tỷ, FRT +38,3 tỷ.