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Ký hợp đồng gói thầu cơ điện hơn 4.460 tỷ đồng cho Thủy điện Bác Ái

H Huyền Vy

Việc ký kết gói thầu thiết bị cơ điện hơn 4.462 tỷ đồng là dấu mốc quan trọng, đảm bảo tiến độ triển khai Thủy điện tích năng Bác Ái – dự án tích năng đầu tiên tại Việt Nam, góp phần trực tiếp vào việc phủ đỉnh và vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia...

Lễ ký kết hợp đồng giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan. Ảnh: EVN.
Lễ ký kết hợp đồng giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan. Ảnh: EVN.

Ngày 26/10/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan (gồm 02 thành viên: Voith Hydro Shanghai Ltd; Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự Lễ ký kết Hợp đồng có đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3); Bên cho vay vốn AFD, KfW, EIB (trong tổ hợp gồm 06 đơn vị: AFD, CDP, Propaco, KfW, EIB, JICA) và Liên danh Nhà thầu Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan.

Gói thầu số 01TB-BA – Cung cấp thiết bị cơ điện của dự án thủy điện tích năng Bác Ái là gói thầu cung cấp vật tư thiết bị chính của Dự án được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu của nhà nước và phù hợp với quy định của các đơn vị cho vay. Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan với giá trị hợp đồng là 4.462,603 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 51 tháng, đáp ứng tiến độ chung.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thành viên EVN phê duyệt Dự án đầu tư với quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW. Nguồn vốn cho dự án: Vốn tự có và vốn do EVN thu xếp từ vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB).

Sau khi đi vào vận hành, dự án thủy điện tích năng Bác Ái sẽ là nguồn điện phủ đỉnh biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, góp phần làm giảm sự chênh lệnh biểu đồ phụ tải bằng việc huy động công suất bơm tích nước trong giờ thấp điểm, phát điện vào giờ cao điểm và chức năng điều tần, bù công suất phản kháng cho hệ thống.

Phát biểu tại lễ ký, đại diện lãnh đạo EVN cho biết đây là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng của EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các Sở Ban ngành của tỉnh Khánh Hòa để xây dựng phương án đạt được kết quả tốt trong việc quản lý tiến độ, chất lượng nhằm bảo đảm tiến độ phát điện tổ máy số 01 vào tháng 12/2029, phát điện tổ máy số 02 vào tháng 04/2030, phát điện tổ máy số 03 vào tháng 08/2030, phát điện tổ máy số 04 vào tháng 12/2030 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào tháng 05/2031.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa:

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban QLDA Điện 3;

Địa điểm xây dựng: Xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa;

Tổng mức đầu tư: 21.101.468 triệu đồng;Khởi công dự án: 22/02/2025;

Phát điện tổ máy số 01 vào tháng 12/2029, Phát điện tổ máy số 02 vào tháng 04/2030, Phát điện tổ máy số 03 vào tháng 08/2030, Phát điện tổ máy số 04 vào tháng 12/2030.

Hoàn thành toàn bộ tháng 05/2031.

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