Ký kết thoả thuận hợp tác phát triển Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III
Vũ Khuê
29/05/2026, 07:50
Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được đề xuất đầu tư tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 51.430 tỷ đồng, gồm 02 tổ máy với tổng công suất 1.500MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại từ năm 2030-2031...
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, ngày 28/5/2026 tại Diễn đàn Kinh tế Thái Lan – Việt Nam 2026, B.GRIMM Power và PV Power đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III.
Sự kiện vinh dự diễn ra dưới sự chứng kiến trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan AnutinCharnvirakul, cùng đông đảo đại diện đến từ các cơ quan chính phủ, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Việc ký kết hợp tác là bước đi chiến lược, không chỉ mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực năng lượng giữa hai doanh nghiệp hàng đầu, mà còn phản ánh sự gắn kết kinh tế ngày càng mạnh mẽ giữa Việt Nam và Thái Lan, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng khu vực.
Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo tối cao là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đặc biệt đối với hợp tác kinh tế và năng lượng song phương, đồng thời đánh dấu một cột mốc có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy dòng vốn đầu tư chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn phát triển mới.
Dự án Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được đề xuất xây dựng tại địa bàn phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến khoảng 51.430 tỷ đồng. Dự án quy mô lớn này có tổng công suất 1.500MW, bao gồm 02 tổ máy, được lên kế hoạch đưa vào vận hành thương mại trong giai đoạn từ năm 2030 - 2031.
Dự án do liên danh nhà đầu tư, gồm: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (LILAMA) và B.Grimm Power Public Company Limited đề xuất phát triển, trong đó PV Power nắm giữ 51% cổ phần, B.Grimm Power nắm giữ 34% cổ phần.
Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Nhà máy điện LNG Vũng Áng III được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án điện khí LNG trọng điểm tại khu vực Bắc Trung Bộ. Dự án sẽ bổ sung một nguồn điện nền quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng kịp thời bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện của Việt Nam liên tục tăng cao do áp lực từ quá trình phát triển công nghiệp và dịch chuyển năng lượng.
Bên cạnh đó, việc phát triển nguồn điện sử dụng LNG hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược của Việt Nam trong việc giảm dần điện than, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và hiện thực hóa các cam kết chuyển dịch năng lượng theo lộ trình phát triển bền vững.
Không dừng lại ở ý nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, dự án LNG Vũng Áng III còn được xem là thỏi nam châm tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ cho tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và toàn vùng Bắc Trung Bộ nói chung. Thông qua việc thu hút dòng vốn đầu tư khổng lồ, dự án sẽ kích nổ làn sóng phát triển hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ hậu cần, logistics cùng các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan. Trong suốt giai đoạn xây dựng và vận hành kéo dài nhiều năm, dự án có khả năng tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm trực tiếp lẫn gián tiếp cho lực lượng lao động địa phương.
Đặc biệt, khi chính thức vận hành ổn định, nhà máy dự kiến sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm liên tục trong vòng 25 năm. Nguồn lực tài chính và hạ tầng từ dự án sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cộng đồng xung quanh khu vực dự án.
Đánh giá về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc quốc gia, Đại diện phụ trách hoạt động kinh doanh của B.GRIMM Power tại Việt Nam chia sẻ: "Đối với các bên tham gia hợp tác, việc phát triển thành công LNG Vũng Áng III không chỉ đánh dấu bước tiến trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Thái Lan, mà còn thể hiện sự kết nối giữa kinh nghiệm phát triển năng lượng quốc tế của B.Grimm Power với năng lực triển khai dự án và am hiểu thị trường nội địa của PV Power. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, nâng cao năng lực cung ứng điện ổn định cho Việt Nam trong dài hạn và tăng cường hợp tác kinh tế song phương giữa hai quốc gia”.
Việt Nam trong những năm qua với việc ổn định về chính trị cũng như luôn tích cực hoà nhập, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, vì vậy đã luôn được Tập đoàn B.GRIMM nói chung và BGRIMM Power nói riêng lựa chọn là thị trường ưu tiên trong chiến lược phát triển toàn cầu của mình.
Với hơn 30 năm có mặt ở Việt Nam đến nay, B.GRIMM Power hiện là một trong những doanh nghiệp FDI sở hữu tổng tài sản và quy mô công suất nhà máy lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam với nhiều dự án điện mặt trời, điện gió đang vận hành.
Không chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng, B.GRIMM Power đang từng bước mở rộng vai trò như một đối tác chiến lược trong phát triển hạ tầng số tại Việt Nam.
