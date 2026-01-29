Ký kết hợp đồng thiết bị trị giá hơn 1.112 tỷ đồng cho Thủy điện Trị An mở rộng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng khi đi vào vận hành sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm; đồng thời góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện, qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện Quốc gia…
Ngày 29/1/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh DEC-ENTEC-TTP, gồm 03 thành viên: Dongfang Electric International Corporation; Công ty cổ phần ENTEC Kỹ thuật Năng lượng; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Tâm Thành Phát, đã chính thức ký kết Hợp đồng Gói thầu TB01-TAMR: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.
Gói thầu TB01-TAMR là gói thầu cung cấp thiết bị chính của Dự án với phạm vi công việc bao gồm: Cung cấp, kiểm tra và thử nghiệm tại Nhà máy, vận chuyển và bàn giao thiết bị tại mặt bằng công trường các hệ thống thiết bị chính đồng bộ như sau: Tuabin thủy lực; Máy phát điện; Hệ thống kích từ; Hệ thống điều tốc; Thiết bị cơ khí phụ; Thiết bị điện Nhà máy; Máy biến áp chính; Thiết bị ngăn đấu nối 220kV và các dịch vụ kỹ thuật.
Gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi (không qua mạng). Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh DEC-ENTEC-TTP với giá hợp đồng là 1.112,899 tỷ VND (bao gồm: 28.479.528 EUR và 220.041.437.000 VND). Thời gian thực hiện gói thầu 26 tháng.
Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch Điện 8 Điều chỉnh và được Hội đồng thành viên EVN quyết định đầu tư tại Quyết định số 94/QĐ-HĐTV ngày 28/8/2023, với tổng mức đầu tư 3.965 tỷ đồng. Trong đó, vốn của chủ đầu tư tự thu xếp 30%, vốn vay thương mại 70%. Tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 4/2027.
Khi đi vào vận hành, Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực Miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm. Đồng thời góp phần cải thiện chế độ làm việc của Hệ thống điện (tăng nguồn thủy điện và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, tăng tính linh hoạt trong vận hành, tăng hệ số tin cậy, an toàn…), qua đó góp phần giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện Quốc gia.
Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo EVN cho biết đây là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng của EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án, EVN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các Sở Ban ngành của tỉnh Đồng Nai để xây dựng phương án đạt được kết quả tốt trong việc quản lý tiến độ, chất lượng nhằm bảo đảm tiến độ phát điện nhà máy và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý 4/2027.
Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng
Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban Quản lý dự án Điện 3
Địa điểm xây dựng: Xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
Tổng mức đầu tư: 3.965 tỷ đồng
Khởi công dự án: Tháng 6/2025
Phát điện tổ máy số 1 vào quý 3/2027, tổ máy số 2 vào quý 4/2027
Dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình quý 4/2027
