Xu thế dòng tiền: Thị trường thực sự đã chạm đáy?

Thị trường kết thúc chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp bằng diễn biến bất ngờ ngày 21/10 khi VN-Index đột ngột đảo chiều tăng mạnh kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Chỉ số tăng 2,8% tương đương 46,7 điểm, tạo thêm dư địa lớn cho mốc đáy ngắn hạn vừa đạt được.

VN-Index và các đường trung bình 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày.

Dù vậy biên độ tăng tuần qua cũng phụ thuộc rất lớn vào các cổ phiếu trụ. Cụ thể, VN-Index tăng 68,24 điểm cả tuần thì VIC tăng 10%, VHM tăng 5,4% đã đem về xấp xỉ 43 điểm. Do vậy việc chỉ số có tiếp tục đi lên những phiên tới hay quay đầu vẫn phụ thuộc nhiều vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng với diễn biến đảo chiều ấn tượng tuần qua. Mặc dù xác nhận biên độ tăng mạnh và phục hồi của VN-Index từ vùng hỗ trợ là tích cực, khả năng thị trường đã tạo đáy hay chưa vẫn cần chờ đợi thêm. Quan điểm chung là thị trường vẫn đang trong nhịp phục hồi kỹ thuật bình thường của xu hướng giảm.

Hiện biên độ phục hồi mạnh đã nhanh chóng đưa VN-Index vào vùng kháng cự quan trọng quanh 1800 điểm. Các chuyên gia dự báo áp lực bán sẽ tăng ở vùng này và hai phiên cuối tuần qua cũng đã cho thấy có hiện tượng chốt lời ngắn hạn.

Đánh giá về triển vọng trung hạn, các chuyên gia cũng không nhìn nhận một cơ hội sóng lớn, chủ yếu động lực xuất hiện với các cổ phiếu đơn lẻ khi sức mua trên thị trường kém. Kết quả kinh doanh quý 3 đang giúp mức định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn, nhưng khi giá tăng sẽ làm giảm động lực hỗ trợ này. Việc ổn định mặt bằng lãi suất tiết kiệm có thể giảm bớt áp lực rút vốn từ kênh chứng khoán, nhưng cần yếu tố hỗ trợ mạnh hơn để lôi kéo dòng tiền trở lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường bất ngờ xuất hiện đột biến trong ngày 21/10. Đó là phiên tăng có độ lan tỏa rất tốt, thanh khoản cũng rất mạnh. VN-Index đã vượt xa ngưỡng 1,750 điểm và vượt qua đường trung bình 20 ngày. Liệu có thể coi đây là diễn biến đảo chiều kết thúc nhịp điều chỉnh?

Xét về cấu trúc xu hướng, tôi cho rằng đây vẫn là nhịp hồi kỹ thuật trong kênh điều chỉnh, chưa phải tín hiệu đảo chiều.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng phiên 21/10 đã củng cố đáng kể khả năng hình thành đáy ngắn hạn, nhưng vẫn cần theo dõi thêm diễn biến thị trường trong tuần sau. VN-Index tăng 46.7 điểm (+2.76%), ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn nửa năm, với 246 mã tăng so với 78 mã giảm trên HOSE và thanh khoản đạt khoảng 17.100 tỷ đồng, cao nhất hơn một tháng.

So với các nhịp hồi trước, diễn biến lần này có cơ sở hỗ trợ rõ hơn từ cả chính sách và dòng vốn: (1) yêu cầu giảm lãi suất huy động và cho vay của Ngân hàng Nhà nước đã được một số ngân hàng triển khai, góp phần cải thiện kỳ vọng về chi phí vốn; và (2) khối ngoại có hai phiên mua ròng liên tiếp sau giai đoạn bán ròng kéo dài.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đạt 1774 điểm, tăng 4% và lấy lại đường trung bình 20 phiên quanh 1738 điểm, cho thấy trạng thái kỹ thuật ngắn hạn đã cải thiện. Tuy nhiên, mức tăng của chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm Vingroup. VIC và VHM đóng góp gần 30 điểm, tương đương khoảng 64% mức tăng phiên 21/10, tính cả tuần, riêng VIC đóng góp hơn 34 trong tổng số 68 điểm tăng. Sự phục hồi của nhóm trụ giúp giải tỏa áp lực lên chỉ số, song chưa đủ để khẳng định xu hướng chung đã chuyển sang tăng mạnh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đánh giá phiên 21/10 là tín hiệu cải thiện đáng chú ý nhất kể từ khi nhịp điều chỉnh bắt đầu, khi chỉ số tăng mạnh với độ lan tỏa tốt và thanh khoản bật lên rõ rệt. Thông tin các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất đã tác động đúng vào điểm nghẽn của thị trường, giúp VN-Index lấy lại vùng 1730 điểm và vượt lên trên đường trung bình 20 phiên. Tuy vậy, xét về cấu trúc xu hướng, tôi cho rằng đây vẫn là nhịp hồi kỹ thuật trong kênh điều chỉnh, chưa phải tín hiệu đảo chiều.

Diễn biến hai phiên cuối tuần cũng phản ánh điều này: Chỉ số vẫn tăng điểm nhưng độ rộng lại nghiêng về số mã giảm, cho thấy lực kéo chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa lan tỏa bền vững. Để xác nhận nhịp điều chỉnh đã kết thúc, VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự 1780–1800 điểm, vốn là vùng hỗ trợ cũ đã bị xuyên thủng trước đó, đồng thời duy trì được thanh khoản và độ rộng ở các phiên tiếp theo. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ bên dưới cần được giữ vững để duy trì cấu trúc hồi phục quanh 1720 - 1730 điểm.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Sau khi xác nhận vùng hỗ trợ 1680 - 1700 điểm, VN-Index đã đảo chiều thành công với phiên tăng mạnh trong ngày 21/10. Diễn biến này nhiều khả năng đã giúp chỉ số kết thúc nhịp điều chỉnh kéo dài từ ngày 7/9/2026 và chuyển hướng hồi phục. Tuy nhiên, tạm thời diễn biến tăng điểm có thể chỉ mang tính chất hồi phục kỹ thuật sau đợt giảm giá, chưa đủ cơ sở để nhận định thị trường chuyển sang xu hướng tăng tốt. Dù vậy, tôi cho rằng nhịp hồi phục kỹ thuật này cũng tạo cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nhịp tăng giá ngắn hạn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau 4 tuần liên tiếp giảm điểm, dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm vốn hóa lớn. VN-Index tạo vùng đáy ngắn hạn quanh 1680 điểm trong phiên 20/10 và phục hồi mạnh. Phiên ngày 21/10, thị trường tăng điểm tốt với thanh khoản tăng mạnh, độ rộng tích cực. Đây là phiên giao dịch vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 18/9/2026. Diễn biến đảo chiều kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Trong tuần VN-Index có 4 phiên liên tiếp tăng điểm với thanh khoản cải thiện. Kết tuần VN-Index tăng 4% lên mức 1774,15 điểm, hướng đến vùng giá 1800 điểm. Đây là vùng kháng cự khá mạnh và áp lực cung vùng giá cao có thể gia tăng trở lại.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Sau phiên tăng mạnh với giao dịch lớn giữa tuần, 2 phiên cuối tuần độ rộng kém hơn, VN-Index tăng nhờ cổ phiếu lớn và thanh khoản sụt giảm mạnh trở lại mức trung bình thấp trước đó. Có vẻ dòng tiền không đủ lớn để tạo lập phiên bùng nổ theo đà, hay chỉ là chững lại do áp lực chốt lời ngắn hạn bình thường?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng cả hai yếu tố đều đang diễn ra. Sau một phiên tăng mạnh, áp lực chốt lời ngắn hạn là điều bình thường, và việc chỉ số vẫn tăng điểm trong hai phiên cuối tuần cho thấy cung bán chưa gây áp lực lớn. Tuy nhiên, độ rộng thu hẹp và thanh khoản quay về mức thấp cũng phản ánh dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo đà bùng nổ liên tục, đặc biệt khi khối ngoại vẫn bán ròng.

Theo tôi, giai đoạn này giống trạng thái cân bằng sau nhịp hồi. Điểm cần theo dõi là phản ứng của thị trường khi VN-Index tiếp cận vùng 1780–1800 điểm. Nếu dòng tiền quay lại với thanh khoản cải thiện cùng sự lan tỏa phục hồi, xác suất bứt phá cản sẽ cao hơn và xu hướng đi lên có cơ sở để củng cố. Ngược lại, nếu dòng tiền suy yếu tại cản và quay lại phá vỡ ngưỡng 1730 điểm, cấu trúc hồi phục sẽ bị vi phạm và áp lực điều chỉnh có thể trở lại chi phối.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Sau phiên đảo chiều tăng điểm ngày 21/10 với thanh khoản đột biến, thanh khoản giảm trở lại trong những phiên kế tiếp. Đây là phiên chững lại sau khi hồi phục mạnh ở các cổ phiếu vốn hóa trung bình trong các nhóm như bất động sản, chứng khoán… Theo tôi áp lực điều chỉnh là tương đối bình thường khi giá giảm, thanh khoản giảm ở nhiều mã. Điểm tích cực là nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt khi các nhóm ngành luân phiên phục hồi, vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên cơ hội tăng trưởng tốt chỉ tập trung ở số ít cổ phiếu chất lượng, có tính chất dẫn dắt trong các nhóm ngành.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Mặc dù 2 phiên tăng cuối tuần có độ rộng kém hơn phiên giữa tuần nhưng cũng đã đưa VN-Index tiến nhanh đến vùng cản ngắn hạn 1770 - 1800 điểm. Diễn biến tăng giá hiện tại có thể đang mang tính chất hồi phục kỹ thuật sau đợt giảm giá kéo dài nên khi chỉ số tiến đến vùng cản tiềm năng thì nhà đầu tư cũng tạm thời thận trọng trở lại và cũng khó kỳ vọng thị trường tạo lập phiên bùng nổ theo đà. Nếu đúng là nhịp hồi phục kỹ thuật thì mức điểm tăng của VN-Index sẽ có hạn chế, tuy nhiên có thể sẽ kéo dài về mặt thời gian với tổ hợp các nhịp tăng giảm trong biên độ, từ đó tạo cơ hội để nhà đầu tư trading tại một số cổ phiếu phù hợp.

Tôi cho rằng nhịp hồi phục kỹ thuật này cũng tạo cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nhịp tăng giá ngắn hạn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Hiện tại dòng tiền mới chưa đủ mạnh để duy trì đà phục hồi trên toàn thị trường do mức thanh khoản bình quân giảm về khoảng 14.000 tỷ đồng/phiên, vẫn cao hơn đáng kể mức 10.000–11.000 tỷ đồng của tuần trước. Tuy nhiên, số mã giảm vượt số mã tăng và chỉ số tiếp tục được nâng đỡ bởi nhóm vốn hóa lớn cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng. Trong tuần tới, thanh khoản cần duy trì ổn định cùng sự cải thiện của độ rộng để củng cố khả năng tiếp diễn nhịp hồi.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong tuần thị trường cũng đón nhận số liệu thống kê và quy mô margin từ các công ty chứng khoán. Tin tốt là tốc độ tăng trưởng đòn bẩy đã chậm lại. Tuy nhiên tin bất lợi là số dư tiền gửi xuống mức thấp nhất trong vòng 7 quý liên tiếp. Anh chị đánh giá thế nào về hiện tượng này, liệu có ảnh hưởng đến sức mua trong trung hạn khi khối ngoại vẫn rút ròng lớn? Anh chị có nhìn thấy động lực hấp dẫn nào có thể thu hút dòng tiền quay lại với kênh chứng khoán khi mặt bằng lãi suất vẫn rất cao?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán, dư nợ cho vay của các công ty chứng khoán đạt kỷ lục 463 ngàn tỷ đồng cuối quý 3/2026, tăng 2% so với quý 2 liền trước. Bên cạnh đó, số dư tiền gửi của khách hàng tại thời điểm cuối quý 3/2026 ước đạt khoảng 72.000 tỷ đồng, giảm 10.000 tỷ đồng so với cuối quý trước, tương ứng mức giảm hơn 12%. Cuối quý 3/2025, lượng tiền nằm chờ trên tài khoản chứng khoán từng đạt mức kỷ lục khoảng 131.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây, số dư này đã giảm tới 59.000 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 45%.

Như vậy, sức mua đã bị ảnh hưởng, xu hướng này kéo dài từ quý 3/2025 đến nay khi tình hình thế giới bất định, lãi suất huy động/cho vay trong nước ở mức cao. Theo tôi, có 3 động lực chính để cải thiện dòng quay trở lại kênh chứng khoán: (1) Tình hình xung đột địa chính trị trên thế giới hạ nhiệt; Qua đó (2) Lạm phát hạ nhiệt, lãi suất giảm, cân bằng ở nền thấp mới; (3) Định giá hấp dẫn của doanh nghiệp sau giai đoạn giảm giá kéo dài trong khi kết quả kinh doanh, nền kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng vượt trội. Hiện tại trên thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng tốt, tăng trưởng có mức P/E từ 4-7, mức P/B thấp trong lịch sử, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, hiện tượng này cho thấy sức mua từ nguồn tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư đang mỏng đi. Dư nợ margin vẫn ở vùng cao nhất lịch sử dù tốc độ tăng đã chậm lại, trong khi tiền gửi của nhà đầu tư tại công ty chứng khoán giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều quý. Điều đó có nghĩa là một phần đáng kể sức mua hiện nay dựa vào đòn bẩy, còn tiền mặt chờ giải ngân không nhiều. Trong bối cảnh khối ngoại vẫn bán ròng, sức mua trong trung hạn sẽ bị hạn chế nếu không có dòng tiền mới quay lại.

Động lực rõ ràng nhất theo tôi là xu hướng lãi suất đã bắt đầu thay đổi. Việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước sẽ làm giảm dần chi phí cơ hội của việc nắm giữ cổ phiếu, dù mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, mặt bằng định giá đã hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh, và mùa kết quả kinh doanh quý 3 có thể giúp nhà đầu tư nhận diện rõ hơn những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng. Khi các yếu tố này cùng cải thiện, dòng tiền có cơ sở để quay lại kênh chứng khoán.

Tôi kỳ vọng dòng tiền ưu tiên các doanh nghiệp có kết quả quý 3 tích cực, khả năng chuyển sang một nhịp tăng trên diện rộng sẽ phụ thuộc vào diễn biến lãi suất và sự cải thiện thực tế của thanh khoản.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng trạng thái dòng tiền hiện tại chưa hỗ trợ một nhịp tăng mạnh trên diện rộng. Dư nợ margin chỉ tăng 2,6% QoQ nhưng vẫn ở mức cao, đồng thời tiền gửi nhà đầu tư giảm xuống thấp nhất 7 quý khoảng 72 nghìn tỷ, tương đương tỷ lệ margin/tiền gửi đạt khoảng 6,4 lần. Như vậy, tốc độ gia tăng đòn bẩy có tín hiệu chậm lại nhưng lượng tiền sẵn có để bổ sung sức mua cũng thu hẹp. Nếu thiếu dòng vốn mới, thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào việc luân chuyển danh mục, khiến đà tăng tập trung ở từng nhóm cổ phiếu và dễ gặp áp lực chốt lời khi dòng tiền chuyển hướng.

Theo tôi lãi suất huy động giảm là động lực quan trọng nhất để cải thiện sức mua trung hạn, thông qua việc giảm sức hấp dẫn của các kênh sinh lợi khác và hỗ trợ định giá cổ phiếu. P/E thị trường hiện tại ước đạt khoảng 13,5 lần tạo nền định giá tương đối thuận lợi, nhưng chưa đủ để thúc đẩy giải ngân nếu triển vọng lợi nhuận thiếu rõ ràng. Do đó, trong giai đoạn đầu, tôi kỳ vọng dòng tiền ưu tiên các doanh nghiệp có kết quả quý 3 tích cực, khả năng chuyển sang một nhịp tăng trên diện rộng sẽ phụ thuộc vào diễn biến lãi suất và sự cải thiện thực tế của thanh khoản.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Tốc độ tăng trưởng dư nợ margin đã chậm lại nhưng vẫn neo ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường tương đối ảm đạm. Diễn biến này phản ánh nguồn vốn margin đang bị đọng lại ở các vị thế tích lũy dài hạn của tổ chức, các giao dịch tài trợ cho cổ đông lớn, cùng tâm lý e ngại lướt sóng khiến vòng quay vốn sụt giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, việc quy mô tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán xuống mức thấp nhất trong 7 quý liên tiếp cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút bớt về kênh trú ẩn an toàn hoặc quay lại phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh khi chi phí vốn duy trì ở mức cao.

Nhìn chung, sức mua trong ngắn và trung hạn khó có thể bứt phá mạnh mẽ, nhất là khi phải hấp thụ thêm áp lực bán ròng dai dẳng từ khối ngoại. Dù vậy, sức ép cạnh tranh từ mặt bằng lãi suất cao sẽ dần dịu bớt và dòng tiền có thể quay trở lại thị trường chứng khoán nếu thị giá cổ phiếu có mức chiết khấu đủ hấp dẫn so với định giá cơ bản, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết xuất hiện sự phục hồi bứt phá, hoặc các câu chuyện hạ tầng và tiến trình nâng hạng thị trường tạo ra động lực mới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thời gian khá dài anh chị vẫn luôn có quan điểm thận trọng, duy trì tỷ lệ danh mục cổ phiếu trung bình hoặc thấp. Anh chị đã mua thêm hay chưa?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi đã nâng tỷ trọng cổ phiếu từ mức thấp lên trung bình, với các khoản giải ngân từng phần khi VN-Index lùi về vùng 1690–1700 điểm. Lựa chọn tập trung vào nhóm một số doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận quý 3 tích cực, sau khi giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng hấp dẫn hơn.

Hiện tại trên thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng tốt, tăng trưởng có mức P/E từ 4-7, mức P/B thấp trong lịch sử, trong khi kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Việc duy trì tỷ lệ danh mục cổ phiếu ở mức an toàn trong thời gian qua là hoàn toàn đúng. Điều này giúp nhà đầu tư quản trị danh mục tốt và có nguồn lực sẵn có để tranh thủ cơ hội trading ngắn hạn khi thị trường hồi phục. Về phía cá nhân, tôi cũng đã giải ngân từng phần cho vị thế ngắn hạn khi thị trường kiểm định vùng hỗ trợ 1680 – 1700 điểm. Việc giải ngân diễn ra từ từ tùy theo diễn biến thị trường và quan điểm cá nhân chỉ trading ngắn hạn, phân bổ nhiều cổ phiếu, mua khi giá gần hỗ trợ hợp lý và bán ra khi đủ kỳ vọng hoặc tăng nhanh đến vùng cản.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình và chưa gia tăng đáng kể. Diễn biến tuần qua là tín hiệu cải thiện, đặc biệt khi chính sách lãi suất bắt đầu chuyển hướng hỗ trợ, nhưng như tôi đã chia sẻ, đây vẫn là nhịp hồi kỹ thuật trong kênh điều chỉnh. Độ rộng thị trường thu hẹp trong hai phiên cuối tuần, khối ngoại vẫn bán ròng và sức mua từ nguồn tiền nhàn rỗi chưa thực sự cải thiện, nên tôi cho rằng chưa phải thời điểm phù hợp để nâng tỷ trọng mạnh.

Tôi nghiêng về việc thăm dò bước đầu ở tỷ trọng nhỏ, tập trung vào những cổ phiếu đã có kết quả kinh doanh quý 3 xác nhận triển vọng và đang tích lũy ở nền giá tốt, thay vì mua đuổi theo nhịp hồi. Việc nâng tỷ trọng chỉ được cân nhắc khi VN-Index vượt qua vùng 1780–1800 điểm với thanh khoản và độ rộng được duy trì. Trong trường hợp chỉ số quay lại kiểm định vùng 1730 điểm, phản ứng của thị trường tại đó cũng sẽ là cơ sở để tôi đánh giá lại tỷ trọng.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Tôi đã và sẽ tiếp tục xem xét nâng tỉ trọng ở các doanh nghiệp chất lượng, duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh… đang có các mức P/E, P/B thấp nhất trong 5-10 năm trở lại đây.