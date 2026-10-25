VN-Index hồi phục mạnh, mục tiêu 1800 điểm trước áp lực rung lắc

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 26-30/10/2026.

Theo BVS, việc duy trì được mặt bằng giá trên vùng hỗ trợ mới, kết hợp với thanh khoản ổn định, sẽ là yếu tố quan trọng củng cố đà hồi phục.

Kết phiên ngày 23/10, VN-Index tăng 13,52 điểm, đóng cửa tại 1774,15 điểm. Tương tự, HNX-Index tăng 1,62 điểm, đóng cửa tại 262,70 điểm.

VN-Index có khả năng cần tích lũy và hình thành nền giá mới phía trên vùng 1760

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục đà tăng mạnh với thanh khoản cải thiện, vượt mức trung bình 20 phiên và bứt phá qua vùng kháng cự hội tụ giữa đường Kijun và mây Span B. Chỉ số đóng cửa với nến xanh gần mức cao nhất phiên, trong khi bóng nến dưới dài cho thấy lực cầu phản ứng tích cực quanh vùng 1750 điểm, giúp thị trường đảo chiều tăng điểm về cuối phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục đi lên và kiểm định lại vùng đỉnh ngắn hạn, trong khi đường MACD đã giao cắt lên đường tín hiệu và histogram chuyển sang dương. Các tín hiệu này củng cố nhận định xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc, thị trường đang bước vào nhịp hồi phục và tích lũy.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1760 – 1770. Vùng kháng cự: 1780 – 1790.

VN-Index có khả năng cần tích lũy và hình thành nền giá mới phía trên mây Span B quanh vùng 1760 điểm trước khi tiếp tục hướng lên kiểm định mây Span A quanh 1.800 điểm. Việc duy trì được mặt bằng giá trên vùng hỗ trợ mới, kết hợp với thanh khoản ổn định, sẽ là yếu tố quan trọng củng cố đà hồi phục”.

Áp lực rung lắc có thể gia tăng khi chỉ số kiểm định vùng 1768-1778

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 14 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1774,15 điểm. Tuy nhiên, đà tăng vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu Vin. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 11/18 ngành giảm điểm. Ngành Ngân hàng và Bất động sản tăng trên 1%, trong khi Hàng cá nhân & gia dụng và Tài nguyên cơ bản giảm trên 1%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và UPCOM, trong khi mua ròng trên HNX. Một, hai phiên tiếp theo sẽ là giai đoạn nhạy cảm khi VN-Index đang nỗ lực lấp gap tại vùng 1768 – 1778; áp lực rung lắc có thể gia tăng khi chỉ số kiểm định vùng cản này. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng".

Với quá tính hiện tại, khu vực 1790–1800 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index vượt vùng mục tiêu ngắn hạn quanh 1770 điểm. Với quán tính tăng hiện tại, khu vực 1790–1800 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo. Hỗ trợ quan trọng cho tín hiệu tăng nằm quanh 1740 điểm”.

Không nên mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng giá 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 13,5 điểm (+0,8%), đóng cửa ở mức 1774,2 điểm. Chỉ số giảm nhẹ về quanh vùng 1,750 - 1,755 điểm do áp lực từ các cổ phiếu đã tăng điểm tích cực trong các phiên trước như VHM, VIC và HPG. Trong phiên chiều, lực cầu quay lại nhóm ngân hàng như STB, LPB và ACB, cùng với nhóm Vingroup (VIC và VHM), giúp chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực, với 156 mã giảm so với 144 mã tăng. Thanh khoản đạt khoảng 16,900 tỷ VND, tăng so với phiên trước.

Chúng tôi duy trì quan điểm về xu hướng tăng ngắn hạn của VN-Index với mục tiêu là vùng 1780 – 1800 điểm trong các phiên đầu tuần tới. Chỉ số đóng cửa trên mốc MA50 với thanh khoản gia tăng trong các phiên gần đây, cho thấy xu hướng hồi phục sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư không nên mua đuổi khi chỉ số tiến sát vùng giá 1800 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng ở các nhịp kiểm định của thị trường, trong đó ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh quý 3/2026 tăng trưởng tích cực”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1790 - 1800 điểm trong những phiên tới

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến xanh, tuy nhiên dòng tiền phần lớn tập trung vào những cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD vẫn tiếp tục hướng lên cho thấy đà tăng của chỉ số vẫn tiếp tục và chỉ số có thể sẽ có những nhịp kiểm tra vùng kháng cự đỉnh cũ quanh 1790 - 1800 điểm trong những phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, việc thị trường tăng sốc trong ngắn hạn khiến đà tăng khó có thể duy trì liên tục. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đã tiến vào vùng quá mua và có dấu hiệu tạo đỉnh nhỏ, cho thấy rủi ro xuất hiện các nhịp rung lắc bất ngờ.

Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng khi thị trường xuất hiện các nhịp rung lắc, với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh đường MA20 tương đương vùng 1780 – 1790 điểm.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho xu hướng hồi phục của VN-Index. Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh và tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn. Trong bối cảnh này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chốt lời từng phần đối với các mã đã ghi nhận đà hồi phục tốt, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi các nhịp điều chỉnh cân bằng của thị trường thay vì mở vị thế lướt sóng ngắn hạn. Một số nhóm ngành đáng chú ý và đang thu hút dòng tiền như ngân hàng và bán lẻ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.