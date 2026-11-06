“Lá chắn" AI và niềm tin số cho an ninh tài chính số quốc gia
VVân Nguyễn
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Sự phát triển của AI và các công nghệ tài chính mới đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra thách thức về an ninh mạng. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng dữ liệu và nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống được đặt ra nhằm xây dựng niềm tin số, tạo nền tảng cho tài chính số phát triển...
Sáng 6/11, Diễn đàn và Triển lãm An
ninh Tài chính số Việt Nam 2026 với chủ đề “AI và Niềm tin số: Kiến tạo lá chắn
An ninh Tài chính Việt Nam” , đã diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, nguyên
Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, Chi hội trưởng Chi hội phía
Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cho biết chuyển đổi số quốc gia đang tạo
ra những bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó, lĩnh vực tài chính - ngân hàng được
ví như mạch máu của nền kinh tế.
Tuy nhiên, song hành với sự phát triển này là những thách thức
ngày càng lớn về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và tội phạm công nghệ cao. Các
nguy cơ ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống
và tài sản của người dùng.
THÚC ĐẨY THỬ NGHIỆM CÁC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH SỐ MỚI
Trong khuôn khổ diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
Trương Minh Huy Vũ nhấn mạnh trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ và tài sản
số, nền tảng công nghệ và an ninh mạng đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng
niềm tin.
Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, ông Vũ đề xuất tập
trung giải quyết bốn nhóm vấn đề cốt lõi nhằm chuyển từ định hướng chung sang
các giải pháp triển khai cụ thể.
Thứ nhất, về hành lang pháp lý, dù đã có những bước tiến
trong xây dựng thể chế về công nghệ số, dữ liệu và định danh, nhưng việc cụ thể
hóa thành các sản phẩm và đầu việc thực tế vẫn còn hạn chế.
Trong đó, Thành phố cần nghiên cứu sâu hơn để triển khai các
mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) trong lĩnh vực du lịch, thanh toán đa
tiền tệ và blockchain. Mục tiêu là tạo ra những bước đi chi tiết, khả thi để phục
vụ trực tiếp cho người dân và khách du lịch tại địa bàn, thay vì chỉ
dừng lại ở những trao đổi lý thuyết chung chung.
Thứ hai, về phát triển trung tâm dữ liệu gắn với trí tuệ nhân
tạo (AI), nhu cầu đầu tư hạ tầng dữ liệu ngày càng lớn. TP. Hồ Chí Minh được
xác định là một trong những địa bàn quan trọng trong phát triển hạ tầng dữ liệu
quốc gia.
“Vấn đề đặt ra là cần hoàn thiện khung pháp lý, tập trung đầu
tư, kết nối các trung tâm dữ liệu và nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, đáp ứng
nhu cầu số hóa và ứng dụng AI ngày càng tăng”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho
biết.
Thứ ba, về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, thách thức lớn là xác định nguồn vốn đầu tư, huy động. Việc kết nối với các quỹ đầu
tư chuyên đề là cần thiết, nhưng cần lưu ý rằng các lĩnh vực như tài sản số và
blockchain đòi hỏi cơ chế chính sách riêng và nguồn lực rất lớn, khác với các
ngành truyền thống.
Thứ tư, về nguồn nhân lực, đây là một trong những yếu tố
then chốt. Nguồn nhân lực không chỉ bao gồm đội ngũ chuyên gia kỹ thuật từ các
trường đại học, mà còn là nhận thức của doanh nghiệp và toàn xã hội.
“Niềm tin của cộng đồng chỉ được hình thành khi có sự kết hợp giữa năng lực thực thi và phương pháp triển khai đúng đắn, biến những mục tiêu chiến lược thành kết quả cụ thể”, ông Vũ nhấn mạnh.
BẢO ĐẢM AN NINH MẠNG LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ PHÁT TRIỂN
TÀI CHÍNH SỐ
Theo Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển của các công nghệ mới,
AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và chuỗi khối mang lại nhiều cơ hội tối ưu
hóa dịch vụ tài chính nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức an ninh phức
tạp.
Đại tá cho biết hệ thống giám sát của
Ngân hàng Nhà nước đã kết nối với gần 100 tổ chức tài chính, ghi nhận hơn
668.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử và trung gian thanh toán có dấu hiệu vi
phạm pháp luật. Các ngân hàng cũng đã phát đi hàng triệu cảnh báo, thu hồi, tạm
dừng các hoạt động và dòng tiền liên quan đến tội phạm mạng với giá trị hàng
nghìn tỷ đồng
Tình hình tội phạm mạng an ninh mạng
đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng với số lượng tấn công tăng cao, hiện có bốn
phương thức tấn công an ninh mạng phổ biến hiện nay.
Thứ nhất là tấn công mạng chiếm đoạt thông tin, sử dụng công
nghệ. Tội phạm sử dụng AI để rút ngắn thời gian tìm kiếm lỗ hổng và xác định điểm
yếu của các hệ thống ngân hàng quy mô lớn, biến những quy trình trước đây mất hàng
tháng nay chỉ còn diễn ra trong thời gian ngắn.
Thứ hai là tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware), nơi
dữ liệu bị mã hóa và khóa lại để yêu cầu tiền chuộc, nhắm trực tiếp vào các tổ
chức tài chính.
Thứ ba là phát tán thông tin sai sự thật nhằm gây nhiễu loạn
hoạt động của hệ thống tài chính, ngân hàng, tạo ra sự bất ổn trong xã hội.
Thứ tư là các hành vi phạm tội trực tiếp liên quan đến vận
hành tài chính; điển hình như thủ đoạn đánh cắp chip thẻ ngân hàng tại các nhà
hàng, khách sạn để thực hiện giao dịch trái phép.
“Cùng với ba nhiệm vụ trên, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, kỹ năng số và ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng văn hóa an toàn, văn minh trên không gian mạng để mỗi tổ chức, cá nhân trở thành một chủ thể tích cực trong công tác bảo vệ an ninh mạng.
An ninh mạng là cơ sở của niềm tin số, niềm tin số là nền tảng của tài chính số. Một nền tảng tài chính số an toàn sẽ trở thành động lực quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường trong Kỷ nguyên mới”.
Đại tá Nguyễn Bá Sơn nhận định để phát huy thành tựu khoa học công nghệ và
ứng phó với các nguy cơ trong kỷ nguyên số, lực lượng chuyên trách bảo vệ an
ninh mạng thuộc Bộ Công an cần sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Đồng thời, ông đề xuất ba
nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh mạng, phục vụ chuyển đổi số và phát
triển tài chính số.
Thứ nhất, xác định bảo đảm an ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chuyển
đổi số và phát triển tài chính số. Theo đó, cần chuyển từ tư duy bảo vệ sau khi
triển khai sang bảo đảm an ninh ngay từ khâu thiết kế, xây dựng và vận hành các
hệ thống công nghệ.
Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường chia sẻ thông tin
giữa các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng thực thi pháp luật.
Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ chuyên sâu.
Trong đó, sử dụng các công nghệ như AI phục vụ phòng, chống tội phạm mạng, các
giải pháp mật mã học lượng tử và sản phẩm an ninh mạng do doanh nghiệp Việt Nam
phát triển.
Triển lãm An ninh Tài chính số Việt Nam 2026 diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ,
phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến thu hút 10.000 - 20.000 lượt khách tham quan mỗi ngày tại
khu vực triển lãm. Đây là không gian giới thiệu các giải pháp an ninh tài chính số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế mở rộng (XR), robot và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, fintech.
Diễn đàn và triển lãm do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì về định hướng
và chuyên môn, phối hợp tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu Tư, phối hợp với các đơn vị như Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức.
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