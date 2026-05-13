Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Cần “hệ thống báo động chung” để chặn lừa đảo tài chính số

Bạch Dương

13/05/2026, 07:43

“Nếu có cơ chế tốt hơn, nhanh hơn, khi tiền vừa được chuyển vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo sử dụng, chúng ta có thể kịp thời phong tỏa và thu hồi thì đó sẽ là hoạt động hết sức có ý nghĩa”...

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tại Digital Trust in Finance 2026.
Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tại Digital Trust in Finance 2026.

Ngày 12/5/2026, Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 đã diễn ra với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. 

Phát biểu tại diễn đàn, Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết mặc dù dịch vụ tài chính số tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, giúp người dân dễ dàng chuyển tiền, đầu tư,... chỉ với vài thao tác đơn giản, tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là sự gia tăng mạnh mẽ của các hình thức lừa đảo, gian lận và chiếm đoạt tài sản với phương thức ngày càng tinh vi, có tổ chức.

Theo số liệu năm 2025, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính lên tới 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn có thể chỉ là phần nhỏ trong tổng thiệt hại thực tế do nhiều nạn nhân không trình báo với cơ quan chức năng.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, hậu quả của các vụ lừa đảo không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính của một cá nhân, mà còn kéo theo những tổn thương đối với gia đình, làm suy giảm niềm tin của người dùng vào các dịch vụ số, gia tăng áp lực lên các tổ chức tài chính và khiến toàn bộ hệ sinh thái đối mặt với tâm lý e ngại, dè dặt.

Ông nhận định tội phạm công nghệ cao hiện nay không còn hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các chuỗi tổ chức chuyên nghiệp, nhắm vào toàn bộ hành trình số của người dùng, từ mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến cho tới các nền tảng giao dịch tài chính.

“Vừa xuất hiện một dịch vụ mới, một hoạt động mới thì ngay lập tức đã có những kịch bản lừa đảo mới. Hoạt động viết kịch bản này cực kỳ chuyên nghiệp và rất tinh vi”, Đại tá nói.

Trong khi đó, thực tế khả năng phối hợp giữa các tổ chức liên quan vẫn còn chậm hơn tốc độ hoạt động của tội phạm. 

“Nếu có cơ chế tốt hơn, nhanh hơn, khi tiền vừa được chuyển vào tài khoản mà đối tượng lừa đảo sử dụng, chúng ta có thể kịp thời phong tỏa và thu hồi thì đó sẽ là hoạt động hết sức có ý nghĩa”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã chuyển từ cách tiếp cận tuyên truyền đơn lẻ sang mô hình chia sẻ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, nhà mạng, nền tảng số, cơ quan thực thi pháp luật và chính người dùng.

Tại Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không chỉ thống kê thiệt hại thông qua Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3), mà còn sử dụng dữ liệu  để phục vụ cảnh báo, điều tra và can thiệp dòng tiền. 

Từ hệ thống dữ liệu này, FBI sử dụng cơ chế “Financial Fraud Kill Chain” – quy trình phản ứng nhanh nhằm ngăn chặn việc giải ngân các khoản tiền bị lừa đảo qua hệ thống ngân hàng. Khi khiếu nại được gửi tới IC3 và đáp ứng đủ điều kiện, quy trình “Kill Chain” sẽ được kích hoạt để truy vết, phong tỏa và ngăn dòng tiền tiếp tục bị tẩu tán.

Trong năm 2024, cơ chế này đã xử lý 3.020 vụ việc liên quan tới 848,4 triệu USD giá trị gian lận và phong tỏa được 561,6 triệu USD tại Mỹ và quốc tế.

Theo Đại tá Nguyễn Hồng Quân, kinh nghiệm quốc tế cho thấy muốn bảo vệ người dùng thì phải bảo vệ cả hệ sinh thái số; còn muốn bảo vệ hệ sinh thái thì cần một cơ chế liên kết đa bên với tốc độ phối hợp nhanh hơn tốc độ của tội phạm.

“Làm thế nào để cảnh báo nhanh hơn? Làm thế nào để chặn dòng tiền lừa đảo sớm hơn? Hay làm thế nào để gỡ bỏ nội dung độc hại kịp thời hơn, người dùng được bảo vệ trước khi trở thành nạn nhân, chứ không chỉ được hỗ trợ sau khi đã mất tiền?”, Đại tá đặt ra hàng loạt vấn đề, đồng thời cũng đưa ra ba nhóm giải pháp trọng tâm. 

Thứ nhất, cần xây dựng cơ chế chia sẻ cảnh báo sớm trong toàn hệ sinh thái tài chính. Theo ông, ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thông tin phải được đưa ngay vào hệ thống cảnh báo chung để toàn bộ các tổ chức trong hệ sinh thái cùng nhận biết và phản ứng kịp thời.

Thứ hai, cần tăng cường xác thực định danh và bảo vệ các kênh giao tiếp số. Điều này nhằm giúp người dùng nhận biết đâu là kênh chính thức, đâu là giả mạo; đâu là nhân viên thật và đâu là đối tượng mạo danh; đâu là ứng dụng hợp pháp và đâu là ứng dụng độc hại.

Thứ ba, bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được coi là trụ cột của niềm tin tài chính số. Cùng với sự phát triển của công nghệ, quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân đã trở thành quyền được pháp luật bảo hộ. 

“Các doanh nghiệp, trong đó có ngân hàng và các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính, phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm này”, đại tá nhấn mạnh. 

Diễn đàn Digital Trust in Finance 2026 với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI”, do Liên minh Niềm tin số tổ chức phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính. 

Mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025

12:13, 07/01/2026

Mạo danh công an là hình thức lừa đảo phổ biến nhất năm 2025

Thiệt hại lừa đảo tiền điện tử năm 2025 còn 83 triệu USD, giảm 83%

07:42, 05/01/2026

Thiệt hại lừa đảo tiền điện tử năm 2025 còn 83 triệu USD, giảm 83%

Bắt quả tang người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank lừa đảo

07:40, 07/11/2025

Bắt quả tang người nước ngoài dùng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn mạo danh Vietcombank lừa đảo

Đọc thêm

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

CME Group, tập đoàn vận hành các sàn giao dịch phái sinh lớn của Mỹ, đang lên kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai gắn với năng lực tính toán - sản phẩm được CME mô tả là “đầu tiên thuộc loại này”...

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Giữa biến động địa chính trị toàn cầu và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, Việt Nam nổi lên như một điểm đến chiến lược nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách đối ngoại linh hoạt. Bối cảnh mới cũng mở ra cơ hội để Việt Nam thiết lập “điểm cân bằng” mới trong thu hút FDI, hướng tới lợi ích công bằng và bền vững hơn cho cả hai phía...

6 văn bản pháp lý đang định hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

6 văn bản pháp lý đang định hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng thêm các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc công bố thông tin và báo cáo trên thị trường tài sản mã hóa...

“Cuộc chiến AI với AI”

“Cuộc chiến AI với AI”

Bên cạnh những lợi ích mà AI mang lại, các chuyên gia đã cảnh báo rằng AI cũng mang lại nhiều thách thức, thay đổi bản chất của chiến tranh mạng, khiến mọi người đều có thể trở thành hacker…

Áp lực làm chủ công nghệ AI trong “cuộc đua” nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics

Áp lực làm chủ công nghệ AI trong “cuộc đua” nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics

Trí tuệ nhân tạo không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành yếu tố sống còn, một “hạ tầng cạnh tranh cốt lõi” buộc các doanh nghiệp logistics Việt Nam phải làm chủ để không bị đào thải khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Năng lực tính toán AI có thể sớm được giao dịch như hợp đồng tương lai dầu thô

Thế giới

2

Dòng tiền mạnh lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

3

Trung Quốc đẩy mạnh nhập dầu từ nhiều nguồn, chưa phải dùng tới dự trữ chiến lược

Thế giới

4

FDI tại Việt Nam: Hướng tới lợi ích công bằng và bền vững

Đầu tư

5

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy