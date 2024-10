Lại kéo sập phiên chiều, cổ phiếu nhỏ cầm cự tốt

Loạt cổ phiếu lớn cắm đầu giảm mạnh hơn trong phiên chiều nay nhanh chóng kéo tụt VN-Index xuống và rất nhiều mã khác giảm theo. Những cổ phiếu tạo sức ép mất điểm nhiều nhất hôm nay toàn blue-chips, trong khi nhóm vừa và nhỏ lại có sức đề kháng khá tốt, dù cũng không nhiều mã tăng rõ rệt.

Thống kê trong rổ VN30 có tới 21/30 mã chiều nay giảm giá xuống thấp hơn buổi sáng, chỉ 6 mã có cải thiện. VIC có phiên chiều tệ hại khi cắm đầu giảm 1,54% so với giá chốt buổi sáng và đảo chiều từ xanh thành đỏ (-1,19%) so với tham chiếu. VIB, SHB là hai mã ngân hàng yếu nhất chiều nay. VIB giảm tới 2,15%, cũng đảo chiều thành giảm 1,35% so với tham chiếu. SHB giảm 1,42% từ mức tham chiếu cuối phiên sáng. POW, MSN, TCB, GVR, BID là các mã khác yếu đi rõ rệt.

VN30-Index cuối phiên sáng còn xanh nhẹ 0,05%, chốt phiên đã mất 0,31%, độ rộng co lại còn 4 mã tăng/19 mã giảm (phiên sáng là 14 mã tăng/12 mã giảm). Tới 7 mã trong rổ này giảm quá 1%, với top 10 vốn hóa đóng góp 2 mã là BID và VIC.

Buổi sáng, khả năng cầm cự của nhóm blue-chips là yếu tố quyết định giúp VN-Index luẩn quẩn gần tham chiếu và các cổ phiếu khác dao động biên độ hẹp. Chiều nay nhóm này suy yếu khiến thị trường xấu đi đáng kể. Độ rộng VN-Index cuối ngày chỉ còn 136 mã tăng/207 mã giảm (phiên sáng là 145 mã tăng/179 mã giảm). Không chỉ vậy, số mã giảm sâu hơn 1% tăng lên 72 mã. Loạt cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao là MSN với 789 tỷ đồng, giá giảm 1,66%; VIB với 335,6 tỷ, giá giảm 1,35%; EIB với 220,4 tỷ, giá giảm 2,57%; DGC với 198,1 tỷ, giá giảm 1,27%; HAG với 131,7 tỷ, giá giảm 3,79%; VIX với 127,6 tỷ, giá giảm 1,33%; SHB với 126,7 tỷ, giá giảm 1,42%.

Nhóm trụ lớn nhất hôm nay giảm nhẹ hơn, chỉ có BID, VIC là đáng kể.

Trái ngược với nhóm blue-chips, cổ phiếu vừa và nhỏ có tín hiệu giữ giá tốt hơn. Trong 136 cổ phiếu đi ngược dòng hôm nay, rổ VN30 chỉ đóng góp 4 mã mà mã tăng tốt nhất là VPB cũng chỉ +0,5%. Chỉ số VNSmallcap là chỉ số duy nhất có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,03 điểm. 71 cổ phiếu trong nhóm này tăng, nhóm Midcap cũng đóng góp 24 mã. Dù số lượng không nhỏ nhưng rất ít cổ phiếu có dòng tiền mạnh thực sự. DXG tăng 2,15% thanh khoản 508,5 tỷ đồng; PDR tăng 1,41% với 268,3 tỷ; DIG tăng 1,94% với 204,6 tỷ; VTP tăng 4,26% với 197,8 tỷ là số ít cá biệt.

Nhóm nhỏ hơn như CTD, HAH, DBD, VDS, HAX, IJC, SCR, DHC… có thanh khoản hơn chục tỷ tới vài chục tỷ đồng cũng giao dịch khá sôi động. Thực ra với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, thanh khoản vài chục tỷ cũng khá phù hợp và các mã thanh khoản yếu lại dễ giữ giá hơn nhóm giao dịch nhiều. Thực tế các cổ phiếu khớp lệnh dưới 10 tỷ đồng hôm nay lại tăng khá nhất.

Tuy vậy, giao dịch ở các cổ phiếu nhỏ, thanh khoản thấp không mang tính đại diện cho diễn biến chung. Ngay cả ở những phiên bán tháo giảm sàn cả loạt thì vẫn sẽ có những mã đi ngược dòng. Nhìn từ góc độ dòng tiền cũng như nhà đầu tư, sẽ chỉ có rất ít người tham gia tranh những “miếng bánh vụn” như vậy.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đột ngột tăng bán ra, rút ròng thêm 301,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Phiên sáng khối này mới bán ròng 111,5 tỷ. Sức ép này cộng hưởng vào lực bán chung đã đẩy thanh khoản sàn này phiên chiều tăng hơn 23% so với buổi sáng, đạt 6.865 tỷ đồng. Dù vậy đây vẫn là mức thanh khoản giảm đáng kể so với chiều hôm qua (-22%).

Phiên hôm nay dù suy yếu về chiều nhưng cũng có thể xem là “bớt xấu” so với hôm qua. Độ rông khá hơn một chút, biên độ cổ phiếu giảm hẹp hơn và thanh khoản tổng thể giảm xuống mức thấp nhất 7 phiên với 13.000 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. VN-Index bốc hơi 32,74 điểm tuần này (-2,5%) và chính thức bước vào vùng 1250x.