Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ từ vùng đáy lịch sử

Trong 2 tuần đầu tháng 7, lãi suất liên ngân hàng qua đêm có lúc giao dịch ở mức 0,1%/năm, giảm 23 điểm so với cuối tháng trước. Lãi suất các kỳ hạn khác cũng ở quanh mức 0,5%-1,9%/năm, giảm 70-113 điểm cơ bản so với cuối tháng 6.

Lãi suất huy động các ngân hàng đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Lãi suất huy động ghi nhận đà giảm ở cả nhóm ngân hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ. Nhóm ngân hàng quốc doanh có mức giảm mạnh nhất, lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện tại chỉ ở mức 6,3%. Lãi suất huy động tiếp đà đi xuống sẽ là yếu tố thúc đẩy lãi suất cho vay tiếp tục hạ nhiệt.

Bước sang tuần thứ 3 của tháng 7 (từ 17/7 - 21/7), lãi suất VND liên ngân hàng đã có một số phiên tăng trở lại ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Chốt ngày 21/7, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch quanh mức: qua đêm 0,22% (+0,02%); 1 tuần 0,43% (+0,03%); 2 tuần 0,62% (-0,02%); 1 tháng 2,03% (-0,21%). Lãi suất USD liên ngân hàng vẫn ít biến động trong tuần qua. Phiên cuối tuần 21/7, lãi suất USD liên ngân hàng đóng cửa ở mức: qua đêm 4,86% (-0,01%); 1 tuần 4,91% (không thay đổi); 2 tuần 5% (không thay đổi) và 1 tháng 5,18% (-0,02%).

Lãi suất liên ngân hàng ngày 21/7/2027.

Thanh khoản trên hệ thống ổn định đồng thời thị trường mở không phát sinh giao dịch nào từ đầu tháng 7 tới nay.

Theo thống kê của nhóm nghiên cứu MSB, trên thị trường mở tuần từ 17/7 - 21/7, Ngân hàng Nhà nước chào thầu ở kỳ hạn 7 ngày với khối lượng là 15.000 tỷ VND, lãi suất ở mức 4% trên kênh cầm cố. Không có khối lượng trúng thầu. Như vậy, không có khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không chào thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn: MSB.

Trong tuần từ 17/7 - 21/7, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà điều chỉnh tăng - giảm đan xen qua các phiên. Chốt ngày 21/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.734 VND/USD, tăng 14 đồng so với phiên cuối tuần trước đó nhưng giảm 66 đồng so với mức 23.800 đồng/USD hồi cuối tháng 6.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay phiên cuối tuần được niêm yết ở mức 24.870 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá. Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt phiên 21/7, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.660 VND/USD, tăng 30 đồng so với phiên cuối tuần trước đó; giảm 32 đồng so với cuối tháng 6. Tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục biến động nhẹ trong tuần qua. Chốt phiên 21/7, tỷ giá tự do giảm 10 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.610 VND/USD và 23.660 VND/USD.

Sau khi giảm mạnh về dưới mốc 100 hồi đầu tháng 7, mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD đã tăng khoảng 1% trong tuần qua. Ngày 24/7, DXY và hợp đồng tương lại DXY dao động quanh mốc 101.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp, ngày 18/7, Ngân hàng Chính sách xã hội chào thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 2.450 tỷ, tương đương 82%. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 3 năm chào thầu 500 tỷ và không có khối lượng trúng thầu, kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ 500 tỷ, kỳ hạn 10 năm trúng thầu toàn bộ 1.000 tỷ và kỳ hạn 15 năm trúng thầu 950/1.000 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu ở các kỳ hạn lần lượt là 5 năm 2,3% (giảm 2,5 %so với lần trúng thầu trước), 10 năm 2,7% (+0,28%) và 15 năm 3% (+0,46%). Ngày 19/7, Kho bạc Nhà nước chào thầu 9.250 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Tổng khối lượng trúng thầu đạt 8.750 tỷ, tương đương 95%. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm chào thầu 500 tỷ đồng và không có khối lượng trúng thầu, kỳ hạn 10 năm trúng thầu toàn bộ 3.750 tỷ chào thầu, kỳ hạn 15 năm trúng thầu toàn bộ 4.500 tỷ và kỳ hạn 30 năm trúng thầu toàn bộ 500 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu ở các kỳ hạn lần lượt là 10 năm 2,45% (không thay đổi so lần trúng thầu trước), 15 năm 2,7% (không đổi) và 15 năm 3,1% (-0,15%). Trong tuần này, ngày 25/7 Ngân hàng chính sách xã hội chào thầu 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh, gồm kỳ hạn 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng. Ngày 26/7, Kho bạc Nhà nước chào thầu 5.000 tỷ trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm và 20 năm chào thầu 500 tỷ mỗi kỳ hạn, 10 năm và 15 năm chào 2.000 tỷ mỗi kỳ hạn.

Giá trị giao dịch outright (quyền chọn) và repos (mua lại) trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 6.814 tỷ đồng/phiên, tăng tích cực so với mức 3.423 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tuần qua giảm nhẹ ở các tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 21/7, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 1,71% (-0,08%); 2 năm 1,71% (-0,08%); 3 năm 1,76% (-0,09 năm); 5 năm 1,9% (-0,04 %); 7 năm 2,17% (-0,09 %); 10 năm 2,44% (-0,16%); 15 năm 2,67% (-0,12%); 30 năm 3,14% (-0,05%).