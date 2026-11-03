Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 - 12 tháng phổ biến lùi về khoảng 6%/năm

Sau đợt giảm phổ biến 0,5 điểm phần trăm cuối tháng 10, lãi suất huy động trực tuyến tại phần lớn ngân hàng ổn định trong những ngày đầu tháng 11. Khảo sát 34 ngân hàng sáng 3/11 cho thấy lãi suất kỳ hạn 6 tháng phổ biến 5,5 - 6,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng khoảng 5,6 - 6,9%/năm...

Chỉ còn một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 12 tháng ở mức 7%/năm (Ảnh: PL).

Mức lãi suất huy động cao nhất 7%/năm chỉ xuất hiện tại một ngân hàng ở kỳ hạn 6 tháng và năm ngân hàng ở kỳ hạn 12 tháng.

Theo đó, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 6 tháng có sự phân hóa đáng kể, từ 4,15% đến 7%/năm, ngoại trừ SCB đang trong diện kiểm soát đặc biệt và một số ngân hàng trong diện tái cơ cấu đang rất cần bù đắp thanh khoản từ thị trường.

VCBNeo niêm yết lãi suất 7%/năm tại cả bốn kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng. Đây là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6 và 9 tháng trong nhóm được khảo sát.

Tại kỳ hạn 6 tháng, PGBank đứng thứ hai với 6,9%/năm. BVBank và Sacombank cùng niêm yết 6,7%/năm. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng khảo sát ngày 3/11/2026 (Đơn vị: %/năm)

Ở kỳ hạn 12 tháng, 5 ngân hàng niêm yết lãi suất 7%/năm, gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. BVBank đứng ngay sau với 6,9%/năm, trong khi nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước cùng niêm yết 6,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng khảo sát ngày 3/11/2026 (Đơn vị: %/năm)

VPBank có lãi suất kỳ hạn 18 tháng cao nhất bảng khảo sát, đạt 7,4%/năm. Tiếp theo là MBV, Sacombank và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm. Nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước niêm yết 6,8%/năm.

Ở chiều ngược lại, SeABank có lãi suất tương đối thấp so với 34 ngân hàng được khảo sát, với kỳ hạn 6 tháng ở mức 4,15%/năm, 12 tháng là 4,5%/năm và 18 tháng là 4,75%/năm.

Đáng chú ý, trong khi lãi suất huy động tại phần lớn ngân hàng ổn định trong những ngày đầu tháng 11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm, với mức giảm từ 1,5 đến 3,2 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1–5 tháng tại SCB chỉ còn 0,1%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng giảm 2,4 điểm phần trăm, xuống 0,5%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng giảm 3,1–3,2 điểm phần trăm, còn 0,6%/năm. Mức cao nhất là 0,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24–36 tháng.

SCB cũng giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn từ 0,5% xuống 0,1%/năm. Như vậy, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi kỳ hạn 1–5 tháng tại ngân hàng này hiện ngang nhau.

Bên cạnh việc giảm lãi suất, SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới hoạt động. Trong tháng 10/2026, ngân hàng thông báo đóng cửa thêm 5 chi nhánh, sau khi đã đóng cửa 5 chi nhánh trong tháng 9. Theo số liệu được cung cấp, SCB hiện còn 8 điểm giao dịch trên cả nước, giảm hơn 200 điểm trong ba năm qua. Hiện tại, có khá nhiều khách hàng than phiền về việc khó tìm địa chỉ của SCB để đóng các dịch vụ từng giao dịch ở ngân hàng này.