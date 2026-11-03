Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 - 12 tháng phổ biến lùi về khoảng 6%/năm

Mức lãi suất huy động cao nhất 7%/năm chỉ xuất hiện tại một ngân hàng ở kỳ hạn 6 tháng và năm ngân hàng ở kỳ hạn 12 tháng.
Theo đó, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 6 tháng có sự phân hóa đáng kể, từ 4,15% đến 7%/năm, ngoại trừ SCB đang trong diện kiểm soát đặc biệt và một số ngân hàng trong diện tái cơ cấu đang rất cần bù đắp thanh khoản từ thị trường.
VCBNeo niêm yết lãi suất 7%/năm tại cả bốn kỳ hạn 6, 9, 12 và 18 tháng. Đây là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 6 và 9 tháng trong nhóm được khảo sát.
Tại kỳ hạn 6 tháng, PGBank đứng thứ hai với 6,9%/năm. BVBank và Sacombank cùng niêm yết 6,7%/năm. Bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng mức lãi suất 6,6%/năm.
Ở kỳ hạn 12 tháng, 5 ngân hàng niêm yết lãi suất 7%/năm, gồm MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. BVBank đứng ngay sau với 6,9%/năm, trong khi nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước cùng niêm yết 6,8%/năm.
VPBank có lãi suất kỳ hạn 18 tháng cao nhất bảng khảo sát, đạt 7,4%/năm. Tiếp theo là MBV, Sacombank và VCBNeo cùng ở mức 7%/năm. Nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước niêm yết 6,8%/năm.
Ở chiều ngược lại, SeABank có lãi suất tương đối thấp so với 34 ngân hàng được khảo sát, với kỳ hạn 6 tháng ở mức 4,15%/năm, 12 tháng là 4,5%/năm và 18 tháng là 4,75%/năm.
Đáng chú ý, trong khi lãi suất huy động tại phần lớn ngân hàng ổn định trong những ngày đầu tháng 11, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tiếp tục giảm mạnh lãi suất tiết kiệm, với mức giảm từ 1,5 đến 3,2 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.
Theo biểu lãi suất mới, tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1–5 tháng tại SCB chỉ còn 0,1%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng giảm 2,4 điểm phần trăm, xuống 0,5%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng giảm 3,1–3,2 điểm phần trăm, còn 0,6%/năm. Mức cao nhất là 0,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24–36 tháng.
SCB cũng giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn từ 0,5% xuống 0,1%/năm. Như vậy, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi kỳ hạn 1–5 tháng tại ngân hàng này hiện ngang nhau.
Bên cạnh việc giảm lãi suất, SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới hoạt động. Trong tháng 10/2026, ngân hàng thông báo đóng cửa thêm 5 chi nhánh, sau khi đã đóng cửa 5 chi nhánh trong tháng 9. Theo số liệu được cung cấp, SCB hiện còn 8 điểm giao dịch trên cả nước, giảm hơn 200 điểm trong ba năm qua. Hiện tại, có khá nhiều khách hàng than phiền về việc khó tìm địa chỉ của SCB để đóng các dịch vụ từng giao dịch ở ngân hàng này.
Sự biến động của giá xăng dầu theo xu hướng thị trường thế giới cùng việc điều chỉnh giá một số dịch vụ công thiết yếu đã tác động trực tiếp khiến CPI tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước...
Hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, ngay từ tháng 8/2026, SACOMBANK đã triển khai gói tín dụng với quy mô gần 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện hữu, đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn nước ngoài…
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (2/11) nhờ lực hỗ trợ từ cú giảm sâu của giá dầu và trong bối cảnh nhà đầu tư chờ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ...
Giữa áp lực kép từ nhập siêu hàng hóa và đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD/VND vẫn giảm 1,87% (từ đầu năm đến ngày 30/10/2026), đưa VND vào nhóm ba đồng tiền tăng giá mạnh nhất so với USD trong 10 đồng tiền châu Á được khảo sát...
Công nghệ minh giải địa chấn ba chiều đã mang lại đột phá trong quá trình phân tích, xử lý và dựng lại hình ảnh không gian ba chiều của các lớp đất đá, cấu trúc địa chất và vỉa chứa bên dưới bề mặt Trái Đất từ dữ liệu sóng địa chấn. Việc ứng dụng công nghệ này giúp Dầu khí phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mới mà bằng những công nghệ truyền thống không phát hiện được.
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Ngành dầu khí Việt Nam đang đối mặt với những thách thức mang tính cơ cấu. Nhiều mỏ chủ lực đã bước vào giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên sau nhiều thập kỷ khai thác. Vậy đâu là hướng đi để ngành dầu khí vừa bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tạo động lực tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên xanh?
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...