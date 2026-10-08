Lãi suất vay mua nhà ở Mỹ không ngừng leo thang

Theo đà leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, lãi suất vay mua nhà ở nước này đã nhảy lên mức cao nhất trong gần 3 năm trong tuần vừa rồi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lãi suất ở Mỹ tăng đang đặt ra thách thức đối với ông Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ - Ảnh: Nhà Trắng.

Diễn biến này có thể làm gia tăng tâm lý lo lắng của cử tri Mỹ về cơ hội mua nhà ngày càng xa tầm tay, trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa là tới cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ.

Theo dữ liệu được Hiệp hội Ngân hàng cho vay thế chấp nhà Mỹ (MBA) công bố ngày 7/10, lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm với lãi suất cố định đã tăng 19 điểm cơ bản lên mức 7,49% trong tuần kết thúc vào ngày 2/10. Đây là mức lãi suất cao nhất của loại khoản vay này kể từ tháng 11/2023.

Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ có mối liên hệ chặt chẽ với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Lợi suất của trái phiếu này đã tăng lên mức cao nhất trong 24 năm trong những ngày gần đây, do những lo ngại về áp lực lạm phát từ giá dầu tăng, các dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế diễn ra bền bỉ, và mối lo về nợ công cao của Mỹ.

Theo kết quả một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters hoàn tất vào đầu tuần này, chi phí sinh hoạt là vấn đề hàng đầu mà người dân Mỹ quan tâm khi đưa ra quyết định bỏ phiếu vào ngày 3/11 - cuộc bầu cử sẽ quyết định Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump có giữ được quyền kiểm soát cả hai viên của Quốc hội Mỹ hay không.

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt mà người Mỹ đang phải đương đầu cũng là một trong những lý do khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục là 32% - theo kết quả thăm dò dư luận của Reuters được công bố vào đầu tuần này.

Lãi suất vay mua nhà ở Mỹ đã tăng khoảng 1,4 điểm phần trăm kể từ khi Mỹ phát động chiến tranh với Iran vào cuối tháng 2. Mức tăng này tương đồng với mức tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trong cùng khoảng thời gian. Trong phiên ngày 7/10, lợi suất của trái phiếu này có lúc đạt 5,35%, cao nhất từ năm 2002.

Lạm phát ở Mỹ cũng duy trì dai dẳng trên mức mục tiêu 2% của Fed. Số liệu mới nhất cho thấy trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát mà Fed ưa chuộng - ghi nhận mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa trong thời gian từ nay đến cuối năm, sau đợt gần đây nhất vào tháng 9. Thị trường hiện cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Trong một cuộc trao đổi với các nhà báo vào ngày 7/10, khi được hỏi về vấn đề lãi suất vay thế nhà, ông Trump đã ca ngợi Chủ tịch Fed Kevin Warsh là người "tuyệt vời", nhưng nói thêm rằng theo quan điểm của ông, các thành viên còn lại trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết định lãi suất của Fed - "muốn thấy đất nước gặp khó khăn, bởi vì tôi nghĩ lãi suất cần phải giảm xuống”.

Có mặt cùng ông Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng lạm phát và lãi suất vay mua nhà tăng cao là hệ quả của cú sốc tạm thời do giá dầu tăng cao.

"Một khi chúng ta vượt qua được cuộc xung đột với Iran, thị trường năng lượng sẽ được cung ứng dồi dào. Khi đó, lạm phát sẽ giảm về mức mục tiêu của Fed, đồng thời lãi suất vay thế chấp nhà và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng sẽ hạ nhiệt”, ông Bessent nhận định.