Lãi tăng 163%, cổ đông ngoại muốn mua thêm 125.000 cổ phiếu DTG

CTCP Magnolia Investment, tổ chức có liên quan với bà Trần Thị Kiều Tiên, Người được ủy quyền công bố thông tin, Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Tipharco (mã DTG HNX) đăng ký mua 125.000 cổ phiếu DTG.

Theo đó, giao dịch nhằm mục đích bổ sung danh mục đầu tư, dự kiến được thực hiện từ ngày đến ngày, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tổ chức này đang nắm giữ 249.870 cổ phiếu DTG, tỷ lệ 3,96%.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, giá cổ phiếu DTG giảm 3,54% xuống 38.100 đồng/cổ phiếu và tăng 72,40% trong 6 tháng qua và 277,72% trong 1 năm qua. Nếu chỉ tính trong khoảng hơn 2 tháng kể từ đầu năm, giá cổ phiếu DTG đã tăng gần gấp đôi và đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/3 tại vùng đỉnh lịch sử 39.500 đồng/CP. Thậm chí có nhiều thời điểm, giá cổ phiếu DTG đã vượt 40.000-41.000 đồng/CP.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, doanh thu thuần quý 4/2023 đạt 131,02 tỷ, tăng 32% so với cùng kỳ (99,41 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 13,61 tỷ, tăng 163% so với cùng kỳ (5,17 tỷ).



Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân là do nỗ lực phấn đấu của toàn thể Ban điều hành, người lao động và tình hình kinh doanh thuận lợi, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty tăng trưởng 32%, đạt 131,02 tỷ đồng. Trong quý 4 cũng như cả năm 2023, Công ty đã có các động thái tối ưu chi phí, dẫn đến lợi nhuận thuần hợp nhất quý 4 tăng 171%, đạt 17,11 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của quý 4 đạt 13,61 tỷ đồng, tăng trưỏng 163% so với cùng kỳ 2022.

Kết thúc năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 372,58 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với kết quả năm trước (297,11 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt 30,9 tỷ đồng, tăng trưởng 70% so với cùng kỳ (18,15 tỷ).

Tính đến cuối năm 2023, Dược phẩm Tipharco có vốn điều lệ hơn 72,63 tỷ đồng, trong đó ông Hồ Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Bamboo Capital là cổ đông lớn nhất nắm giữ 24,86% vốn; tiếp theo là bà Đặng Thị Thu Hằng, Thành viên HĐQT Công ty nắm giữ 24,41%; CTCP Bamboo Capital nắm giữ 21,01%; bà Nguyễn Phương Hoa nắm giữ 11,27%; còn lại cổ đông khác nắm giữ 18,45%.

Ngày 25/3 tới đây, Dược phẩm Tipharco sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 23/4, địa điểm sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.