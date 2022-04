Lâm Đồng xử phạt 3 dự án chậm tiến độ tại TP. Đà Lạt

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Gia Tuệ - Lâm Đồng, có địa chỉ tại lô VII.1 Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 4, TP.Đà Lạt. Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Sơn Minh – Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Lý do vì dự án khách sạn 3-4 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái của công tythực hiện chậm tiến độ so với tiến độ quy định. Đến nay, công ty chưa hoàn thành các hạng mục đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, thực hiện chưa đúng tiến độ thực hiện dự án được quy định trong giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản gia hạn tiến độ của UBND tỉnh, vi phạm theo điểm a khoản 5 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Do đó bị áp dụng mức xử phạt hành chính với số tiền là 35 triệu đồng về hành vi không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng còn xử phạt Công ty cổ phần Du lịch Phúc có địa chỉ tại phân khu chức năng IV.3 Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, tiểu khu 157 đường Hoa Hoàng Anh, phường 4, TP. Đà Lạt với mức 35 triệu đồng. Cụ thể, dự án khu du lịch Giấc Mơ Xanh của công ty đang triển khai thi công phần móng của 4 căn biệt thự, còn lại khoảng 20 hạng mục chưa được triển khai, thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ quy định.

Tuy nhiên cả hai trường hợp trên đều có tình tiết giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phải áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội và thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung của Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng cũng đã quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Dalat Land địa chỉ số 3B đường Phan Bội Châu, phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Người đại điện pháp luật là ông Ngô Tuấn Minh-Chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty bị xử phạt do chưa hoàn thành các hạng mục phần móng, phần ngầm của công trình, không thực hiện theo đúng nội dung theo quyết định điều chỉnh chủ trương số 917/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh.

Dự án mà công ty chậm tiến độ có quy mô lớn với tổng diện tích gần 3 ha, bao gồm 2 khối công trình cao tầng: khu khách sạn cao cấp cao 10 tầng và khu trung tâm thương mại cao 7 tầng.

Theo thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng, hành vi của doanh nghiệp được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do phương án kiến trúc và thiết kế của công trình phải thay đổi; do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, dự án hướng tới mục đích thiết kế các công trình cần ấn tượng, tạo điểm nhấn trong kiến trúc của TP. Đà Lạt, cộng thêm các khối công trình phải được bố trí với nhiều công năng khác nhau, vì vậy công tác thiết kế đòi hỏi nhiều thời gian.

Sau khi xem xét, thanh tra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Dalat Land số tiền phạt là 70 triệu đồng về hành vi không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.