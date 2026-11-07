Làm giả hồ sơ để hưởng ưu đãi công nghệ số trọng điểm bị phạt tới 200 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 401/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.
Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 100.000.000 đồng và đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 200.000.000 đồng.
Trong đó, Nghị định quy định hành vi vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
Đối với vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong công nghiệp công nghệ số, Nghị định quy định phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong các hành vi cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất hợp pháp trong công nghiệp công nghệ số sau.
Cố ý cản trở trái pháp luật việc thực hiện nghiên cứu và phát triển, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm, kiểm thử, đóng gói sản phẩm phần cứng và các công việc khác để sản xuất sản phẩm phần cứng theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;
Cố ý cản trở trái pháp luật việc thực hiện nghiên cứu và phát triển, phân tích, sáng tạo, thiết kế, lập trình, thử nghiệm, kiểm thử, đóng gói sản phẩm phần mềm, nội dung số và các công việc khác để sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung số theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;
Cố ý cản trở trái pháp luật việc thực hiện tư vấn, thiết kế, cài đặt, tích hợp, quản lý, vận hành, đào tạo, số hóa, xử lý dữ liệu, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, tân trang, xuất bản, phân phối sản phẩm công nghệ số; cung cấp sản phẩm công nghệ số dưới dạng dịch vụ và các dịch vụ công nghệ số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số;
Cố ý hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi bị cấm trong công nghiệp công nghệ số thông qua việc cung cấp, chuyển giao, phân phối, cho thuê hoặc cho phép sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số.
Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số và không thuộc trường hợp xử phạt theo quy định của pháp luật chuyên ngành khác.
Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để thực hiện hành vi xâm phạm đến: Lợi ích quốc gia, dân tộc, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc lợi ích công cộng; quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và đạo đức xã hội, sức khỏe, tính mạng của con người.
Vi phạm quy định về hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ số, cung cấp dịch vụ công nghệ số bị phạt tới 200.000.000 đồng. Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc có hành vi gian dối trong hồ sơ để được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm có quy mô đầu tư lớn và dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có quy mô đầu tư lớn theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số và pháp luật có liên quan mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu không hợp lệ hoặc có hành vi gian dối trong hồ sơ dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhằm hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số và pháp luật có liên quan hoặc nhận hỗ trợ kinh phí trực tiếp từ ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hoặc từ Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số.
Mức phạt tiền quy định ở trên là mức phạt tiền đối với tổ chức; mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2026.
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