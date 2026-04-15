Lạm phát là mối lo lớn nhất của người Mỹ giữa chiến sự Iran

Trong đợt khảo sát gần nhất, được thực hiện từ ngày 3-6/4, 34% người được hỏi cho biết lạm phát là vấn đề quan trọng nhất đối với họ - mức cao nhất kể từ khi nội dung này được đưa vào khảo sát từ tháng 7/2022.

Kết quả này cho thấy gần 4 năm sau khi lạm phát tại Mỹ đạt đỉnh vào tháng 6/2022, giá cả vẫn là gánh nặng lớn với nhiều hộ gia đình Mỹ. Nguyên nhân là tiền lương trong những năm qua gần như chỉ đủ theo kịp lạm phát, khiến áp lực chi phí sinh hoạt cao chưa dịu bớt.

Biểu đồ dưới đây cho thấy nỗi lo lạm phát không chỉ tăng mạnh trở lại khi giá xăng leo thang vì chiến sự Iran, mà thực tế đã liên tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ trong nhiều năm qua. Trong suốt giai đoạn từ năm 2022 đến nay, không vấn đề nào khác - từ việc làm và kinh tế, chăm sóc sức khỏe đến nhập cư - được xem là cấp bách hơn giá cả.

Theo các nhà phân tích, thực tế này đang gây áp lực với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng cam kết sẽ hạ nhiệt giá cả khi tranh cử. Theo khảo sát mới nhất, chỉ 29% người được hỏi ủng hộ các biện pháp mà chính quyền ông Trump triển khai để xử lý lạm phát, trong khi 64% không tán thành.

Kết quả này khiến tỷ lệ không tán thành cách ông Trump xử lý lạm phát đang cao hơn tỷ lệ tán thành tới 35 điểm phần trăm. Đây là mức chênh lệch lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông và đây cũng là lĩnh vực có mức ủng hộ thấp nhất.

Trong mắt nhiều cử tri Mỹ, giá cả sinh hoạt mới là vấn đề sát sườn nhất, nhất là khi xăng dầu tăng giá có thể nhanh chóng lan sang nhiều mặt hàng và dịch vụ khác.

Nhìn rộng hơn, kết quả khảo sát phản ánh một thực tế rằng cú sốc địa chính trị ở Trung Đông không chỉ tác động tới thị trường dầu mỏ toàn cầu, mà còn đang ảnh hưởng lớn tới tâm lý của người dân Mỹ. Khi chi phí năng lượng tăng, nỗi lo lạm phát lại bùng lên và tiếp tục lấn át các vấn đề chính sách khác. Điều này gây bất lợi cho Đảng Cộng hòa của ông Trump khi cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đang tới gần.

Mối lo lạm phát khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao nhất 28 năm 14:21, 14/04/2026 Lạm phát ở Mỹ cao dai dẳng, Fed khó hạ lãi suất 09:19, 10/04/2026 CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn 10:46, 07/04/2026