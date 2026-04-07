CEO JPMorgan Chase cảnh báo về lạm phát và lãi suất cao hơn

CEO của JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, cảnh báo về những rủi ro kinh tế tiềm ẩn do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về lạm phát và lãi suất...

Trong bức thư thường niên gửi đến các cổ đông của ngân hàng lớn nhất Mỹ về giá trị tài sản, ông Dimon nhấn mạnh rằng cuộc xung đột này có thể gây ra những cú sốc về giá dầu và hàng hóa cơ bản, khiến lạm phát trở nên dai dẳng và đẩy lãi suất lên cao hơn so với dự báo của thị trường ở thời điểm hiện tại.

Lời cảnh báo này được vị CEO đưa ra vào ngày 6/4, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng áp lực lên Iran bằng một “tối hậu thư” vào cuối tuần vừa rồi rằng Mỹ sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz trước 8h tối ngày thứ Ba (7/4) theo giờ Mỹ.

Ông Dimon, người đã lãnh đạo JPMorgan trong suốt 2 thập kỷ qua, cho rằng các thách thức mà thế giới đang đối mặt là rất lớn. Ông chỉ ra các rủi ro địa chính trị gồm chiến tranh ở Ukraine, xung đột ở Trung Đông, và mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc.

“Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã thêm vào danh sách những thách thức này, với khả năng gây ra những cú sốc giá dầu và hàng hóa kéo dài, làm thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến lạm phát dai dẳng và lãi suất cao hơn”, ông viết trong thư gửi cổ đông.

Ông Dimon cũng bày tỏ lo ngại về việc liệu Mỹ có đạt được các mục tiêu trong cuộc chiến ở Iran hay không, đồng thời nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân vẫn là mối đe dọa lớn nhất từ Iran.

Những lo ngại về lạm phát do chiến tranh đã khiến thị trường loại trừ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trước khi chiến tranh nổ ra, thị trường đã kỳ vọng Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm 2026.

Dưới áp lực từ triển vọng lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn, chỉ số S&P 500 - thước đo rộng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ, đã kết thúc quý 1/2026 với mức giảm trong một quý mạnh nhất kể từ năm 2022.

Ông Dimon nhận xét nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sự kiên cường, nhờ vào việc người tiêu dùng vẫn có thu nhập và chi tiêu, cũng như các doanh nghiệp vẫn đang hoạt động tốt. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng rằng nền kinh tế đã và đang được thúc đẩy bởi lượng lớn chi tiêu gây thâm hụt ngân sách của Chính phủ liên bang và các gói kích thích trước đây, trong khi nhu cầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng vẫn đang gia tăng.

Các biện pháp kích cầu từ đạo luật giảm thuế “to lớn, đẹp đẽ” và chính sách nới lỏng quy chế giám sát của Tổng thống Trump, cũng như những khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) là những động lực tích cực khác cho nền kinh tế - theo ông Dimon.

Trong lá thư, vị CEO cũng đề cập đến thị trường tín dụng tư nhân trị giá 1,8 nghìn tỷ USD ở Mỹ - một vấn đề gây lo ngại trong thời gian gần đây. Ông cho rằng những vấn đề gần đây trên thị trường tín dụng tư nhân không phải là một rủi ro hệ thống, nhưng cảnh báo rằng khi chu kỳ tín dụng suy yếu, các khoản lỗ từ các khoản cho vay có sử dụng đòn bẩy sẽ cao hơn dự kiến do tiêu chuẩn tín dụng đã suy yếu nhẹ trên toàn bộ thị trường.

Ông cũng nhấn mạnh rằng tín dụng tư nhân thường không có sự minh bạch cao hoặc định giá nghiêm ngặt, làm tăng khả năng nhà đầu tư bán tháo nếu họ nghĩ rằng môi trường đang xấu đi.

Một ví dụ điển hình về những vấn đề trên thị trường tín dụng tư nhân ở Mỹ gần đây là Blue Owl, công ty đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ hạn chế rút tiền từ hai quỹ sau khi có yêu cầu rút tiền kỷ lục trong quý 1 năm nay. Những lo ngại liên quan đến hoạt động đầu tư vào lĩnh vực AI đang dẫn tới một cuộc thoái vốn mạnh của nhà đầu tư khỏi một quỹ tập trung vào công nghệ của Blue Owl.