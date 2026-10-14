Lạm phát ở Trung Quốc nóng lên

Các số liệu lạm phát nóng lên xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Xinhua.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9/2027 của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn 4 năm, khi giá nhiên liệu leo thang làm tăng chi phí đối với các doanh nghiệp ở nước này. Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng có biểu hiện tăng tốc.

Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố sáng 14/10 cho thấy PPI của nước này tăng 5% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này cao hơn dự báo 4,5% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, đồng thời tăng mạnh so với mức 3,8% của tháng 8.

CPI tháng 9 của Trung Quốc tăng 0,9%, thấp hơn một chút so với mức dự báo tăng 1% nhưng vẫn cao hơn mức tăng 0,8% của tháng trước.

Theo bà Dong Lijuan, chuyên gia thống kê trưởng thuộc Vụ Thống kê đô thị của NBS, sự gia tăng lạm phát tiêu dùng trong tháng 9 chủ yếu do giá xăng dầu tăng 16,6% - yếu tố đóng góp khoảng 0,47 điểm phần trăm vào mức tăng CPI so với cùng kỳ năm ngoái.

NBS cho biết giá than ở nước này cũng tăng mạnh trong tháng 9 do nhu cầu sử dụng than để sưởi ấm trong mùa đông gia tăng, nguồn cung tạm thời bị thắt chặt tại các khu vực sản xuất than trọng điểm và kỳ vọng giá than quốc tế sẽ tăng.

Bà Dongn nói thêm rằng tác động của giá năng lượng đã được bù đắp một phần bởi đà giảm mạnh hơn của giá thực phẩm. Trong tháng 9, giá thực phẩm đã giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước, làm giảm 0,29 điểm phần trăm trong mức tăng CPI.

Chỉ số CPI lõi - thước đo không bao gồm hai nhóm hàng hóa thường xuyên biến động về giá là thực phẩm và năng lượng - ghi nhận mức tăng 1%.

Theo ông Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Pinpoint Asset Management, chỉ số CPI tháng 9 của Trung Quốc thấp hơn dự báo cho thấy nhu cầu trong nước vẫn còn "ảm đạm".

Tuy nhiên, ông Hao Zhou, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty Guotai Junan International Holdings, nhận định rằng chỉ số PPI tăng cao cho thấy nền kinh tế đang dần thoát khỏi áp lực giảm phát, ngay cả khi sự phục hồi vẫn còn không đồng đều.

Ông Zhou cho rằng nhu cầu trong nước ở Trung Quốc đang phục hồi chậm hơn so với lĩnh vực công nghiệp, nhưng việc lạm phát tiêu dùng duy trì ở mức dương cho thấy môi trường giảm phát của giai đoạn 2024-2025 "đang dần tan biến".

Các số liệu lạm phát nóng lên xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc, với tốc độ tăng trưởng quý 2/2026 chỉ đạt 4,3%, mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Nền kinh tế tiếp tục có nhiều biểu hiện suy yếu trong quý 3, và tốc độ tăng trưởng được dự báo sẽ tiếp tục ở mức thấp, có thể chỉ đạt 4,4% - theo kết quả một cuộc khảo sát chuyên gia gần đây của tờ báo Nikkei Asia.

Dữ liệu kinh tế tháng 8 của Trung Quốc cho thấy doanh thu bán lẻ tăng trưởng chậm hơn dự báo, trong khi sản lượng công nghiệp lại vượt mức kỳ vọng. Đây là một biểu hiện của bức tranh hai mặt của nền kinh tế Trung Quốc, với một mặt là nhu cầu nội địa ảm đạm do khủng hoảng bất động sản kéo dài, một mặt là khu vực xuất khẩu sôi động nhờ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố báo cáo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2026 vào tuần tới.

Hồi cuối tháng 9, thông báo từ Quốc vụ viện Trung Quốc đã phát tín hiệu về khả năng có thêm các biện pháp hỗ trợ chính sách cho nền kinh tế, với nội dung: "Để ứng phó với những thách thức mới nảy sinh trong quá trình vận hành nền kinh tế, cần nỗ lực tăng cường các biện pháp điều chỉnh phản chu kỳ trong chính sách vĩ mô”.

Ông Lynn Song, chuyên gia kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng ING, nhận định rằng "động thái này đánh dấu một sự thay đổi nhẹ trong giọng điệu chính sách". Ông nhận định Trung Quốc có thể sẽ có thêm các biện pháp hỗ trợ kinh tế được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn.

"Các mục tiêu này bao gồm mức tăng trưởng GDP từ 4,5-5% cho năm 2026, cùng mục tiêu dài hạn là tăng gấp đôi quy mô GDP trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2035”, ông Song nói.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng ngay cả khi tăng cường kích thích nền kinh tế, Trung Quốc cũng sẽ chỉ triển khai các biện pháp tài khóa và tiền tệ thận trọng, với quy mô nhỏ và có trọng điểm.