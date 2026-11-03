Làm rõ cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển du lịch Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam; nhấn mạnh cần làm rõ những nội dung thực hiện thí điểm và những nội dung được triển khai ngay, chỉ đưa vào Nghị quyết những cơ chế, chính sách thực sự đặc thù...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Chiều 2/11, tại phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Trình bày tóm tắt tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã nêu sự cần thiết xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Theo đó, qua rà soát cho thấy, trong 22 cơ chế chính sách tại Nghị quyết 26-NQ/TW cần được thể chế hóa, triển khai thực hiện tập trung vào hai nhóm chính.

Nhóm thứ nhất, nhóm các cơ chế chính sách chưa có quy định của pháp luật hoặc đã có quy định pháp luật nhưng chưa đủ mạnh, vượt trội, bao trùm và mang tính cấp bách đòi hỏi của thực tiễn, cần phải triển khai sớm để thể chế hóa kịp thời, tạo chuyển biến rõ rệt và tác động trực tiếp để đạt được các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết 26-NQ/TW.

Nhóm thứ hai, nhóm cơ chế chính sách đã có quy định của pháp luật, tuy nhiên còn vướng mắc tại các quy định chi tiết hoặc cần được thể chế hóa tiếp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, hoặc cần nghiên cứu đánh giá tác động để sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, toàn diện tại các pháp luật chuyên ngành.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tóm tắt tờ trình dự án Nghị quyết. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết việc ban hành nghị quyết là cần thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá để góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030, với ba cực tăng trưởng (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn có thương hiệu mạnh, 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp cho lĩnh vực du lịch...

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam gồm 12 Điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia phát triển du lịch Việt Nam, với sáu nhóm chính sách chính.

Về thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và nguồn lực bảo đảm, dự thảo nghị quyết giao Chính phủ quy định chi tiết các thủ tục hành chính và tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương, cấp tỉnh, quyết định các chính sách hỗ trợ du lịch cộng đồng, đường bay mới, thu hút nhân lực và nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn

Trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Đồng thời đề nghị cân nhắc các quy định về đối tượng áp dụng và nguyên tắc thực hiện tại các điều trong dự thảo Nghị quyết để tránh gây xung đột trong áp dụng luật, có thể vô hiệu hóa các cơ chế đặc thù được quy định tại Nghị quyết này.

Báo cáo thẩm tra cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thiết kế địa bàn ưu đãi, áp dụng chính sách theo thứ tự như trong Nghị quyết 26-NQ/TW. Rà soát thiết kế lại các quy định để được hưởng chính sách ưu đãi. Rà soát quy định về thẩm quyền và thời điểm áp dụng đối với chính sách miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án du lịch động lực và dự án du lịch động lực mang tính chiến lược.

Cùng với đó, rà soát các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch; rà soát các chính sách về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch; chính sách thị thực đối với nhóm chuyên gia lao động kỹ thuật, nghệ sĩ, nhân viên...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam.

Làm rõ những nội dung thực hiện thí điểm và những nội dung được triển khai ngay, chỉ đưa vào Nghị quyết những cơ chế, chính sách thực sự đặc thù, loại bỏ những nội dung đã có quy định hoặc đang được triển khai, tránh trùng lặp, dàn trải.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù phải bám sát tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, tạo sự đột phá; đồng thời có lộ trình tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới.