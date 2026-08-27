Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tiếp tục Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí (viết tắt là dự án luật).
Trình bày báo cáo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết dự án luật được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành.
Việc sửa đổi lần này tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, khắc phục những quy định không còn phù hợp sau khi tổ chức bộ máy nhà nước và mô hình chính quyền địa phương được sắp xếp.
Dự án luật được xây dựng theo hướng không sửa đổi dàn trải mà tập trung vào những nội dung có tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động của người dân, doanh nghiệp và phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương.
Dự thảo luật gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 7 sửa đổi, bổ sung từng luật và Điều 8 quy định về hiệu lực thi hành). Phạm vi sửa đổi tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn gồm tiếp tục phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của dự án Luật.
Cùng với đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Mục tiêu xuyên suốt là giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
Bên cạnh đó, khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn và từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Bổ sung một số chính sách đáp ứng yêu cầu về thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành dự án luật.
Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo hướng nâng cao chất lượng các văn bản, thuyết minh rõ hơn về việc sửa đổi các chính sách, rà soát bảo đảm tính thống nhất giữa các tài liệu.
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 7 luật như Tờ trình Chính phủ nêu; tán thành phạm vi sửa đổi tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, có cơ sở thực tiễn và đã được đánh giá tác động đầy đủ.
Đồng thời, đề nghị phải nghiên cứu và quán triệt kỹ yêu cầu tại Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam. Đối với các chính sách mới phức tạp, chưa được đánh giá kỹ hoặc chưa có đủ cơ sở thực tiễn thì cần cân nhắc kỹ việc quy định ngay trong lần sửa đổi này...
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần phát huy vai trò tập hợp trí thức, chủ động tham mưu, hiến kế và tham gia giải quyết các bài toán phát triển của đất nước, địa phương.
Sáng 28/8, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi lễ.
Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) tập trung khắc phục các hạn chế, bất cập theo hướng mở rộng chủ thể ký kết, tăng cường phân cấp phân quyền, đơn giản hóa trình tự thủ tục, ứng dụng khoa học công nghệ...
Theo Chủ tịch Quốc hội, báo cáo công tác dân nguyện cần chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại; làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp. Đồng thời, phải thay đổi cách đánh giá kết quả, không lấy việc đã có văn bản trả lời làm điểm kết thúc, mà phải lấy vấn đề đã được giải quyết đến đâu để làm thước đo...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 143 thành viên. GS.VS Châu Văn Minh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Những ngày này, trên công trường mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tỉnh Thanh Hóa, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy móc, nhân lực được huy động tối đa để hoàn thiện các hạng mục, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp 2/9.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...