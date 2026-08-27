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Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

N Như Nguyệt

Việc sửa đổi luật tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, phát sinh từ thực tiễn; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh...

Quang cảnh Phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Quang cảnh Phiên họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Tiếp tục Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 27/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Du lịch, Luật Điện ảnh, Luật Thư viện, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí (viết tắt là dự án luật).

Trình bày báo cáo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết dự án luật được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành.

Việc sửa đổi lần này tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, khắc phục những quy định không còn phù hợp sau khi tổ chức bộ máy nhà nước và mô hình chính quyền địa phương được sắp xếp.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trình bày Báo cáo tóm tắt về tiến độ xây dựng và những nội dung chủ yếu của dự án luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trình bày Báo cáo tóm tắt về tiến độ xây dựng và những nội dung chủ yếu của dự án luật. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Dự án luật được xây dựng theo hướng không sửa đổi dàn trải mà tập trung vào những nội dung có tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoạt động của người dân, doanh nghiệp và phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương.

Dự thảo luật gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 7 sửa đổi, bổ sung từng luật và Điều 8 quy định về hiệu lực thi hành). Phạm vi sửa đổi tập trung vào 5 nhóm chính sách lớn gồm tiếp tục phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của dự án Luật.

Cùng với đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Mục tiêu xuyên suốt là giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn và từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Bổ sung một số chính sách đáp ứng yêu cầu về thực tiễn. Tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành dự án luật. 

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo hướng nâng cao chất lượng các văn bản, thuyết minh rõ hơn về việc sửa đổi các chính sách, rà soát bảo đảm tính thống nhất giữa các tài liệu.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 7 luật như Tờ trình Chính phủ nêu; tán thành phạm vi sửa đổi tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết, cấp bách, có cơ sở thực tiễn và đã được đánh giá tác động đầy đủ.

Đồng thời, đề nghị phải nghiên cứu và quán triệt kỹ yêu cầu tại Kết luận số 09-KL/TW của Bộ Chính trị về Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam. Đối với các chính sách mới phức tạp, chưa được đánh giá kỹ hoặc chưa có đủ cơ sở thực tiễn thì cần cân nhắc kỹ việc quy định ngay trong lần sửa đổi này...

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