Lãnh đạo EVE và người nhà mua thành công hơn 1,76 triệu cổ phiếu

Ông Bang Hyun Lee báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Everpia (mã EVE-HOSE).

Theo đó, ông Bang Hyun Lee - Giám đốc Marketing thông báo đã mua thành công 884.149 cổ phiếu EVE như đăng ký. Qua đó, tăng tỷ lệ sở hữu từ 892,184 cổ phiếu, chiếm 2,1% lên 1.8 triệu cổ phiếu, chiếm 4,2% vốn tại EVE.

Đồng thời, ông Lee Jung Huyn - Trưởng phòng Marketing cũng thông báo đã mua 884.148 cổ phiếu EVE như đã đăng ký. Sau giao dịch, ông này đã gia tăng tỷ lệ sở hữu EVE từ 772,800 cổ phiếu, chiếm 1,8% lên 1.7 triệu cổ phiếu, chiếm 3,9% vốn tại EVE.

Về mối liên hệ, cả Giám đốc Marketing Bang Huyn Lee và Trưởng phòng Marketing Lee Jung Huyn đều là con của ông Lee Jae Eun - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EVE. Cá nhân Tổng Giám đốc đang sở hữu 18.03% vốn EVE, tương đương gần 7,6 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, cũng trong phiên ngày 23/10, ông Trịnh Xuân Giáo, bố vợ ông Cho Yong Hwan - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc EVE đã bán hết 1.768.297 cổ phiếu như đã đăng ký, chiếm 4,2% vốn tại EVE.

Còn ông Cho Yong Hwan - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc EVE đang nắm giữ 461.760 cp, chiếm 1,2% vốn tại EVE.

Theo dữ liệu trên HOSE trong phiên 23/10, EVE ghi nhận giao dịch thỏa thuận với khối lượng 1.8 triệu cổ phiếu - đúng bằng tổng số cổ phiếu mà ông Bang Huyn Lee và ông Le Jung Huyn đã mua. Giá trị giao dịch gần 20 tỷ đồng, tương đương 11.100 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên chốt phiên giá cổ phiếu EVE đóng cửa tại mức 11.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, HĐQT công ty công bố việc thay đổi chiến lược kinh doanh.



Cụ thể: Ngành hàng Khăn hiện đang đối mặt với nhiều thách thức do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Trong ba năm vừa qua, doanh số của ngành hàng khăn đã sụt giảm liên tục do khách hàng có xu hướng tìm đến các đối thủ cạnh tranh có giá thành thấp hơn. Sự giảm sút này không chỉ ảnh hưởn đến doanh thu mà còn kéo dài thêm tình trạng thua lỗ hoạt động, khiến ngành hàng Khăn trở thành một trong những điểm yếu chính của Everpia.

Hơn nữa, bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban điều hành trong việc cải tiến quy trình sản xuất, đàm phán với nhà cung cấp và kiểm soát chi phí, tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu luôn ở mức xấp xỉ 90%. Điều này dẫn tới lợi nhuận ngành hàng Khăn ở mức thấp hoặc âm trong những quý gần đây. Do vậy, nếu tiếp tục duy trì hoạt động ngành hàng khăn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển tổng thể của công ty.

Do đó, ngày 30/09/2024, Hội đồng quản trị đã thông qua việc thu hẹp hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành hàng Khăn đồng thời xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển 2024-2025. Mục tiêu chính của quyết định này là bảo toàn nguồn lực, tập trung vào những ngành hàng có lợi nhuận cao hơn và tiềm năng phát triển tốt hon.

Trong quý 3, công ty dự kiến sẽ chịu một khoản lỗ lớn. Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại bao gồm Chăn ga gối đệm và Bông tấm vẫn hoạt động hiệu quả như thường lệ. Vì vậy, công ty kỳ vọng lợi nhuận sẽ được cải thiện từ quý 4 với kế hoạch phục hồi và phát triển đã được đề ra.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, EVE ghi nhận lỗ hơn 29 tỷ - cùng kỳ lãi hơn 3 tỷ, lũy kế 9 tháng năm 2024 lỗ hơn 37,75 tỷ đồng - cũng kỳ lãi hơn 13,8 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, theo báo cáo thống kê của Hiệp hội dệt may, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 9 tháng năm 2024 dạt 32,2 tỷ USD, tăng 8,18% so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, đơn hàng từ các nhãn hàng áo jacket và thời trang ngoài trời — khách hàng chính của ngành hàng Bông tấm chỉ đạt 3,4 tỷ USD giảm 12% so với năm 2023.



Trong kỳ, bộ phận Marketing đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới đủ bù đáp lượng thiếu hụt dơn hàng của các khách hàng truyền thống, số lượng khách hàng mới đã tăng 52%, tương đương 128 khách hàng mới.

Tuy nhiên, các khách hàng này chỉ mới đặt các đơn hàng theo số lượng tối thiểu. Do đó, doanh thu mặt hàng Bông giảm 1% so với cùng kỳ quý 3 và doanh thu lũy kế 9 tháng của ngành hàng Bông tấm đạt 140 tỷ, giảm 13% so với cùng kỳ. Bên cạnh mở rộng danh mục khách hàng, trong thời gian qua, Everpia đã nghiên cứu thành công 02 dòng sản phẩm Bông mới: Bông kháng nước và Bông có thể tự tiêu hủy trong môi trường tự nhiên. Đây là những sản phẩm Bông hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam và đáp ứng yêu cầu về độ khó kỹ thuật của các nhãn hàng quốc tế. Do đó, Evepia tin tưởng ngành hàng Bông tấm sẽ có thể phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Doanh thu quý 3 của mặt hàng chăn ga tăng 5% và lũy kế 9 tháng, ngành hàng chăn ga gối đệm đạt 375 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ nhờ vào sự tăng trưởng của kênh bán lẻ trong nước - B2C và kênh xuất khẩu. Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống, từ năm nay công ty đã bổ sung vào bộ sưu tập năm các sản phấm mới như Đệm cao su thiên nhiên than hoạt tính, sản phẩm ruột chăn làm từ vỏ đậu nành, serie các sản phẩm gối trang trí, chăn trải ghế sofa.... Các sản phẩm này hiện nhận dược phản hồi khá tích cực từ khách hàng và các đại lý, đặc biệt là các sản phẩm Đệm cao su thiên nhiên than hoạt tính.

Về chi phí, tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu quý 3 năm 2024 đạt 81%, lũy kế 9 tháng đạt 72% trong khi tỷ lệ này của năm 2023 lần lượt là 67% và 68%. Điều này là do ảnh hưởng của việc trích lập dự phòng cho việc ngừng hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành hàng Khăn như quyết định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 007/2024/HĐQT/NQ về việc thu hẹp hoạt động sản xuất và kinh doanh ngành hàng Khăn dồng thời xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển 2024-2025. Mục tiêu chính của quyết định này là bào toàn nguồn lực, tập trung vào những ngành hàng có lợi nhuận cao hơn và tiềm năng phát triển tốt hơn.

Bên cạnh dó, lãi suất cao và bối cảnh căng thẳng tỷ tỷ giá đã khiến Everpia phải chịu rất nhiều sức ép từ lãi vay cho việc xây dựng nhà máy mới ở Giang Điền cũng như giá đầu vào của nguyên vật liệu nhập khẩu. Giá cước vận tải biển tăng, tiền lương tối thiểu vùng tăng, chi phí năng lượng và chi phí tài chính cũng đã tăng. Những yếu tốt này đã ảnh hưởng tiêu cực lên giá vốn và chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của việc kinh doanh Bông tấm giảm sút nên Lợi nhuận của công ty con bên Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lợi nhuận của công ty con này là âm 5 tỷ đồng. Dù công ty có được lợi nhuận từ việc đầu tư vào Quỹ mở nhưng lợi nhuận từ Quỹ này không đủ bù đắp cho việc kinh doanh thua lỗ của công ty này. Do vậy, lợi nhuận của quý 3 là âm 29 tỷ và lợi nhuận 9 tháng lũy kế là âm 37 tỷ đồng.