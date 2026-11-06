Lễ hội Văn hoá Ẩm thực Quốc tế Hà Nội sẽ quy tụ hơn 200 thương hiệu

Diễn ra từ ngày từ ngày 27 – 29/11/2026 với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, lễ hội ẩm thực được Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Bên cạnh đó, sự đồng hành của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) và Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) tạo nên uy tín và nâng cao tính chuyên môn của Lễ hội.

Phát biểu tại Họp báo công bố Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Firebeat 2026, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội cho biết: “Ẩm thực là bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa Thủ đô, là di sản văn hóa được kết tinh qua nhiều thế hệ và là nguồn lực có giá trị đối với phát triển du lịch. Thành phố Hà Nội xác định ẩm thực là lĩnh vực công nghiệp văn hóa, sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Thủ đô, cần tập trung phát triển”.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Firebeat 2026 là lời mời thường niên của Hà Nội gửi tới bạn bè năm châu - cùng thưởng vị tinh hoa, kết nối văn hóa và chung nhịp sáng tạo. “Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội - Firebeat 2026 được định hướng phát triển thành một IP văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm mang dấu ấn riêng của Thủ đô”, bà Phạm Thị Hiền cho biết.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội phát biểu tại Họp báo công bố Lễ hội Firebeat 2026. Ảnh: BTC

Với định hướng đó, Lễ hội vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thưởng thức ẩm thực, mà hướng tới xây dựng một điểm hẹn nơi đầu bếp, nghệ nhân, doanh nghiệp và công chúng cùng gặp gỡ, trao đổi và sáng tạo. Mỗi mùa lễ hội sẽ mở ra một chủ đề mới, làm giàu trải nghiệm và tạo lý do để du khách trở lại Hà Nội hàng năm, đồng thời thúc đẩy chi tiêu cho lưu trú, dịch vụ, thương mại và giải trí.

Tại Firebeat 2026, không gian Lễ hội tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000 m2, gồm năm phân khu ẩm thực chủ đạo, hơn 200 thương hiệu uy tín hiện diện và giới thiệu những món ăn, thức uống đặc sắc. Trong đó, Lễ hội ẩm thực thế giới (World Culinary Festival) sẽ là tâm điểm của Lễ hội, mở ra hành trình khám phá ẩm thực năm châu với những món ăn đặc sắc đến từ nhiều quốc gia, chia theo năm phân khu.

Phân khu Lửa toàn cầu (Global Fire) là tâm điểm nghệ thuật nướng quốc tế, nơi thực khách có thể khám phá các kỹ thuật nướng, quay và hun khói từ các đầu bếp từ năm châu lục. Phân khu Đại tiệc đầu bếp (World Chef’s Grand Feast) quy tụ gần 30 đầu bếp quốc tế của WBQA cùng nghệ nhân, đầu bếp và các thương hiệu trực tiếp chế biến brisket hun khói Texas, picanha Brazil, asado Argentina hay braai Nam Phi, xen kẽ các chương trình trình diễn nấu nướng và lớp học nấu ăn.

Tại Firebeat 2026, không gian Lễ hội tập trung ở sân Nam của VEC với quy mô hơn 43.000 m2, gồm năm phân khu ẩm thực chủ đạo. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, Phân khu Lửa Á châu (Asian Flame) là nơi đưa thực khách vào hành trình khám phá nghệ thuật dùng lửa và gia vị phương Đông, từ yakitori Nhật Bản, BBQ Hàn Quốc, bò xiên mala Tứ Xuyên, gà tandoori Ấn Độ đến lợn bản quay, gà đồi nướng mắc khén đậm phong vị Tây Bắc. Với các món ăn di sản ẩm thực của thủ đô, phân khu Vị Hà Nội (Hanoi Heritage) chính là nơi tôn vinh bản sắc thành phố chủ nhà qua bún chả, chả cá, phở, bánh cuốn, các thức quà từ cốm làng Vòng và cà phê trứng.

Nằm ở trung tâm lễ hội, Phân khu Đại lộ chung nhịp (Beat Boulevard) lại là thiên đường của các thương hiệu bia thủ công, bia nhập khẩu, đồ uống sáng tạo và những món tráng miệng đầy mê hoặc - nơi những dãy bàn chung mở lời mời ngồi lại: cùng thưởng vị, chạm ly và nối dài câu chuyện giữa không khí Firebeat.

Một hoạt động điểm nhấn khác là Giải vô địch BBQ quốc tế (Global BBQ Championship). Đây là sàn đấu của các đầu bếp và nhà hàng chuyên nghiệp, nơi phô diễn bí quyết nướng đặc trưng đến từ những nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tập thể cũng có cơ hội tranh tài giành Cúp Doanh nghiệp, Cúp Truyền thông. Các cuộc thi do GRILLOGIA by Don David tổ chức, được bảo chứng bởi Ban giám khảo quốc tế.

Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) sẽ mang đến Lễ hội Firebeat 2026 gần 30 đầu bếp quốc tế danh tiếng. Ảnh: BTC

Trực tiếp thiết kế thực đơn nướng cao cấp dành riêng cho Lễ hội, ông Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu bày tỏ: “Tôi cùng 25 đầu bếp quốc tế sẽ mang đến Firebeat 2026 những sản phẩm BBQ tinh hoa cùng nhiều tâm huyết để “chiêu đãi” khách hàng. Tôi tin tưởng rằng Lễ hội này sẽ là điểm khởi đầu đầy tiềm năng để định vị một lễ hội ẩm thực hoàn toàn mới tại Hà Nội, mở ra nhiều cơ hội phát triển và kết nối văn hóa, du lịch trong tương lai”.

Trong năm đầu tiên tổ chức, Ban Tổ chức đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 lượt khách tham dự trong ba ngày. Thông qua chương trình, VEC tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa, thương mại, giải trí và giao lưu tầm vóc quốc tế, từ đó kích thích giao thương và tiêu dùng, mở ra cơ hội hợp tác, quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp ẩm thực, du lịch trong nước và quốc tế.