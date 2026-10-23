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Lo chồng chéo nghĩa vụ tài chính trước đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang

L Lan Anh

Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội cơ bản tán thành chủ trương này, nhưng đề nghị làm rõ căn cứ áp dụng, thống nhất khái niệm giữa pháp luật thuế và đất đai, tránh chồng chéo nghĩa vụ tài chính...

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân trước Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân trước Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Sáng 23/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo đề xuất miễn thuế cho cơ sở giáo dục hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, không phân biệt công lập hay tư thục, nhằm thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Song song, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chính sách này được kỳ vọng giúp giảm chi phí cung cấp suất ăn, khuyến khích hình thành các cơ sở có quy mô lớn, đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm, qua đó góp phần giảm chi phí cho người học và người bệnh. Đáng chú ý, phạm vi áp dụng dự kiến bao gồm cả doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

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“Cùng với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định miễn thuế đối với phần thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân cư trú từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, khám chữa bệnh để góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong việc giảm chi phí đối với việc cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh, thúc đẩy việc hình thành cơ sở cung cấp suất ăn có quy mô lớn, tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, qua đó giảm chi phí cho người học, người bệnh” 

Ông Ngô Văn Tuấn Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ông Ngô Văn Tuấn

Đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, dự thảo bổ sung các trường hợp miễn thuế đối với đất của cơ sở giáo dục và đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng và đất chậm đưa vào sử dụng.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đây là mức thuế suất cao nhất trong Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành, tương đương mức áp dụng đối với đất lấn chiếm và gấp 7 lần thuế suất đối với đất ở trong hạn mức. Việc xác định các loại đất này sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật về đất đai.

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Đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết ban hành các chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, các chính sách cần được thiết kế thận trọng, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Ủy ban tán thành đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục công lập và miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với các chính sách còn lại, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra

"Riêng đề xuất đánh thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành về định hướng, nhưng lưu ý dự thảo chưa làm rõ mối quan hệ giữa mức thuế suất này với mức 0,15% đang áp dụng đối với đất chưa sử dụng theo quy định hiện hành".

Với đề xuất đánh thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, một vấn đề khác là sự thiếu thống nhất về khái niệm giữa pháp luật thuế và pháp luật đất đai.

Theo cơ quan thẩm tra, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới đề cập khái niệm đất bỏ hoang, chưa xác định cụ thể đất không đưa vào sử dụng và đất chậm đưa vào sử dụng. Trong khi đó, pháp luật về đất đai cũng quy định các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng.

Từ đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ thống nhất khái niệm, tiêu chí giữa các luật, tránh tình trạng một trường hợp phải thực hiện nhiều nghĩa vụ tài chính có nội dung chồng chéo. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm xác định, công bố và chia sẻ thông tin với cơ quan thuế, tạo cơ sở triển khai chính sách trên thực tế.

Đối với chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất sử dụng cho mục đích giáo dục và đào tạo, Ủy ban lưu ý Nghị quyết số 71-NQ/TW đề ra giải pháp giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước, trong khi dự thảo đề xuất miễn thuế đất cho tất cả cơ sở giáo dục, bao gồm cả cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, Chính phủ cần làm rõ căn cứ và phạm vi áp dụng để bảo đảm phù hợp với chủ trương đã đề ra.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát mục tiêu, phạm vi và nội dung sửa đổi; giải trình rõ căn cứ thể chế hóa chủ trương của Đảng đối với từng chính sách. Việc hoàn thiện dự thảo cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, đồng thời nghiên cứu đầy đủ các chính sách tài chính, thuế đối với đất đai và những nội dung liên quan tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW.

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