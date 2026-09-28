Đại biểu Quốc hội đề xuất mốc miễn thuế 3 năm tính từ khi doanh nghiệp phát sinh thu nhập chịu thuế
LLan Anh
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Theo dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm kể từ khi đăng ký thành lập. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng cách tính này có thể khiến thời gian ưu đãi trôi qua khi doanh nghiệp chưa có lãi…
Sáng ngày 28/9/2026,
tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ
khóa XVI, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và
vừa, trong đó dành nhiều quan tâm cho cách thiết kế chính sách thuế nhằm bảo
đảm ưu đãi đến đúng đối tượng và tạo tác động thực chất.
Một trong những nội dung được quan tâm là chính sách
thuế tại Điều 9 Dự thảo Luật Phát
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, dự thảo quy định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ
được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thông thường;đồng thời, doanh nghiệp nhỏ và vừa
được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Hưng Yên, đồng tình với việc sử dụng chính sách thuế để khuyến khích khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp, nhưng đề nghị cân nhắc lại cách áp dụng ưu đãi miễn
thuế 3 năm trên diện rộng.
Đại biểu đề nghị nghiên cứu phân tầng chính sách thuế, trong đó mức độ ưu đãi có thể cao hơn hoặc kéo dài hơn đối với những doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên, có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh, tham gia chuỗi giá trị, tạo nhiều việc làm hoặc có đóng góp lớn cho nền kinh tế.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, nhu cầu hỗ trợ giữa một doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất tham
gia chuỗi cung ứng và một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông thường là
khác nhau.
Nếu áp dụng cùng một mức ưu đãi cho toàn bộ doanh nghiệp
nhỏ và vừa mới thành lập, ngân sách có thể phải dành nguồn lực lớn nhưng chưa
chắc tạo ra hiệu quả tương xứng, đại
biểu Nguyễn Văn Huy phân tích.
Cùng với việc xác định đúng đối tượng, đại biểu Nguyễn
Văn Huy cũng lưu ý nguy cơ doanh nghiệp lợi dụng chính sách bằng cách chia,
tách doanh nghiệp hoặc chuyển hoạt động sang pháp nhân mới để tiếp tục hưởng ưu
đãi.
“Do đó đề nghị rà soát sự
thống nhất giữa quy định tại dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
với pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các luật chuyên ngành, nhất là
nguyên tắc tránh trùng lặp ưu đãi”, đại
biểu Nguyễn Văn Huy nêu.
Một vấn đề khác được đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn đại
biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đặt ra là thời điểm bắt đầu tính 3 năm miễn
thuế.
Theo đại biểu Trần Văn Lâm, những năm đầu sau khi thành lập thường là giai
đoạn doanh nghiệp phải đầu tư nhà xưởng, thiết bị, tuyển dụng, tìm kiếm khách
hàng và xây dựng thị trường. Do đó, không ít doanh nghiệp chưa có lãi hoặc thậm
chí thua lỗ trong khoảng thời gian này.
Vì vậy, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị thời gian miễn thuế được tính
từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, thay vì từ thời điểm đăng
ký doanh nghiệp. Theo cách này, thời gian ưu đãi sẽ bắt đầu khi doanh nghiệp
thực sự phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và kéo dài trong 3 năm.
“Nếu thời gian miễn thuế mà tính từ ngày đăng ký thì thời gian ưu đãi có thể trôi qua trong khi doanh nghiệp chưa phát sinh số thuế phải nộp, tức là chưa có lãi thì đã hết thời hạn miễn giảm thuế. Như vậy, chính sách ưu đãi này không nhìn vào thực tế đối với rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ và vừa mới khởi sự, mới lần đầu đăng ký”
Đại biểu Trần Văn Lâm(Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh)
Bên cạnh thời điểm hưởng ưu đãi, đại biểu Trần Văn
Lâm cũng đề nghị rà soát đồng bộ chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế
giá trị gia tăng và chế độ kế toán.
Theo dự thảo, doanh nghiệp có doanh thu tối
đa 10 tỷ đồng một năm có thể lựa chọn cách tính thuế theo thu nhập chịu thuế,
tức doanh thu trừ chi phí, hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.
Theo đại biểu Trần Văn Lâm, cơ chế này có thể giúp giảm chi phí
tuân thủ đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ, nhất là những hộ kinh doanh chuyển
đổi lên doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ đơn giản hóa sẽ phụ thuộc vào việc các
quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và kế toán có
được thiết kế thống nhất hay không.
Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn tính thuế thu nhập
doanh nghiệp theo tỷ lệ trên doanh thu nhưng vẫn phải theo dõi chi tiết thuế
giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, thực hiện khấu trừ và đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu về kế toán, chi phí tuân thủ có thể vẫn ở mức cao.
Vì vậy, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị làm rõ mối liên
hệ giữa phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp với phương pháp tính thuế
giá trị gia tăng, trong đó có quyền lựa chọn phương pháp tính thuế giá trị gia
tăng trực tiếp theo tỷ lệ doanh thu, đồng thời bảo đảm sự thống nhất giữa các
luật thuế và chế độ kế toán.
Theo đại biểu Trần Văn Lâm, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng có thể
cần áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng để giao dịch với khách
hàng.
Do đó, quyền
lựa chọn phương pháp tính thuế cần được thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động
của từng doanh nghiệp, tránh tình trạng thuế thu nhập doanh nghiệp được tính
trực tiếp trên doanh thu nhưng doanh nghiệp vẫn phải hạch toán chi tiết thuế
giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra và thực hiện các yêu cầu kế toán tương ứng, đại biểu Trần Văn Lâm cho biết.
Dự kiến, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ
được trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp vào tháng 10/2026.
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