Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm, cổ phiếu TPC vẫn chưa thoát diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng (mã TPC-HOSE).

Theo đó, cổ phiếu TPC bị giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 127/QĐ-SGDHCM ngày 22/3/2024 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 của Công ty đạt âm 8.164 tỷ đồng, chưa đáp ứng quy định đưa ra khỏi diện cảnh báo tại điểm b khoản 4 Điều 37 quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu TPC vào diện bị cảnh báo từ ngày 29/3/2024 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên BCTC kiểm toán năm 2023 là 15,237 tỷ đồng, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, TPC ghi nhận doanh thu giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 203,5 tỷ đồng (tương ứng giảm gần 77 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái thua lỗ gần 50 tỷ đồng.

TPC cho biết, lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2024 so với 06 tháng đầu năm 2023 tăng 57 tỷ đồng do lợi nhuận gộp tăng 42.8 tỷ, trong khi doanh thu giảm 27%, do trong kỳ bán các mặt hàng có biên lợi nhuận tốt hơn, năm 2024 hoạt động sản xuất ổn định cơ cấu các mặt hàng không ảnh hưởng của việc xử lý hàng tồn kho do giảm mạnh hoạt động bán hàng xuất khẩu như năm 2023.

Mặt khác, chi phí tài chính giảm 3,9 tỷ do chi phí lãi vay trong kỳ giảm do lãi suất giảm, và quy mô tông dư nợ cũng giảm so với năm 2023; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4.4 tỷ do tiết kiệm các chi phí vận hành và một phần tương ứng với doanh thu giảm; Chi phí thuế TNDN giảm 3,8 tỷ do được chuyển lỗ năm 2023 theo quy định luật thuế.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác tăng 3,8 tỷ do trong kỳ thanh lý các tài sản hết khấu hao. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/6, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 8,16 tỷ đồng (đầu năm âm 15,3 tỷ đồng).

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu TPC đứng giá tham chiếu 6.690 đồng/cổ phiếu.