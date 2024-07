DAG bị vào diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) vừa có công văn gửi HOSE trình bày biện pháp và lộ trình khắc phục lỗ và tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Như HOSE đã công bố, HOSE đưa cổ phiếu HAG vào diện bị cảnh báo từ ngày 8/7 do công ty chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023).



Ngày 15/7 vừa qua, công ty có tổ chức cuộc họp này nhưng không thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.



Do đó, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần 2 vào ngày 27/7 tới tại Phòng họp chính của công ty tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội nhằm thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu hoán đổi nợ...

Bên cạnh đó, cổ phiếu DAG vẫn thuộc diện hạn chế giao dịch do Nhựa Đông Á chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 45 ngày so với quy định; vẫn thuộc diện kiểm soát do DAG tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi HOSE đưa chứng khoán vào diện cảnh báo theo quy định; vẫn thuộc diện cảnh báo do công ty chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

Giải trình về nội dung này, DAG cho biết công ty đang tiến hành làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để hoàn tất các số liệu kế toán cần thiết của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Do khối lượng công việc lớn và cần đảm bảo tính chính xác cao, Công ty cần thêm thời gian để thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty cần thêm thời gian để kiện toàn nhân sự, tìm kiếm ứng viên thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp đáp ứng tình hình quản trị của Công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự lãnh đạo và quản lý hiệu quả của công ty trong thời gian tới.

Về định hướng tái cấu trúc, Công ty Nhựa Đông Á cho biết, đang trong quá trình thống nhất định hướng tái cấu trúc toàn diện, bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Đồng thời, Công ty cũng đang xem xét và đàm phán các phương án hợp tác, đầu tư, liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược. Quá trình này đòi hỏi thời gian để đạt được sự đồng thuận và chuẩn bị kỹ lượng.

Ngày 15/7/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhưng không thành công và Công ty đã công bố thông tin theo quy định. Công ty đã công bố thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2024 vào ngày 27/7 tại trụ sở chính của Công ty.

Theo báo cáo thường niên 2023 DAG cho biết, quý 4/2023 công ty lỗ 22,33 tỷ - cùng kỳ lãi 66 triệu; cả năm 2023 lỗ hơn 257 tỷ, cùng kỳ lãi gần 7,4 tỷ đồng. Lãnh đạo công ty cho biết doanh nghiệp ngành nhựa phải đối mặt với khó khăn kép; ảnh hưởng bởi kinh tế suy thoái, lạm phát cao và thị trường nhựa trong nước cạnh tranh khốc liệt, nhu cầu tiêu dùng giảm, khó tiếp cận nguồn vốn, lãi suất cao kéo theo chi phí lãi vay tăng dẫn đến lợi nhuận giảm.

Kết thúc quý 1/2024, công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm gần 95% từ 558,8 tỷ xuống còn 30,34 tỷ; lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 15 tỷ, giảm so với số lỗ 21,4 tỷ đồng hồi quý 1/2023.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 15 tỷ, tăng 29,6% so với cùng kỳ, tương đương tăng 6,34 tỷ đồng do quý 1/2024 doanh thu không đang kể, dẫn đến các chi phí phát sinh cũng giảm đáng kể. Bên cạnh đó, ngân hàng đã thực hiện cơ cấu khoản vay cho doanh nghiệp nên đã hỗ trợ rất nhiều về phần chi phi cho doanh nghiệp để duy trì và hướng tới phát triển.

Ngoài ra, Tập đoàn đang trong giai đoạn tái cấu trúc doanh nghiệp để tìm hướng đi mới, phát triển hơn trong tương lai, do đó đã cắt giảm tối đa các chi phí khác, đảm bảo tinh giản và hiệu quả phù họp với mục tiêu và mô hình công ty hướng tới.

Hiện giá cổ phiếu DAG giảm chỉ còn 2.000 đồng/cổ phiếu.