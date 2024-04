Chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2023, cổ phiếu DAG bị vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) vào diện cảnh báo kể từ ngày 03/05/2024.

Nguyên nhân là HOSE đưa ra là do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu DAG vẫn thuộc diện kiểm soát theo Quyết định số 720/QĐ-SGDHCM ngày 02/11/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi SGDCK đưa chứng khoán vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 37 Quy chế này, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu DAG vẫn thuộc diện cảnh báo theo Quyết định số 562/QĐ-SGDHCM ngày 14/09/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường họp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo thường niên 2023 DAG vừa công bố, doanh thu thuần của DAG đạt 2.242 tỷ đồng, giảm 46,3% so với cùng kỳ năm trước (1.203 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -255 tỷ đồng, giảm 2.092% so với cùng kỳ (12,8 tỷ đồng); tổng lợi nhuận trước thuế giảm 1.865% so với cùng kỳ từ lãi 14,5 tỷ xuống -256 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 3.620% từ lãi 7,3 tỷ đồng xuống âm 257 tỷ đồng.

Theo DAG thì doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu của công ty bị giảm sụt mạnh, trong khi công ty vẫn phải chi trả các chi phí vận hành nhà máy, chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí lãi vay đồng thời trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, DAG cho biết kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ấn chứa nhiều bất ổn. Còn kinh tế Việt Nam tiếp tục gặp thuận lợi và khó khăn song hành, thị trường bất động sản chưa phục hồi. Theo đó, ban lãnh đạo công ty đưa ra 2 phương án kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Cụ thể: Phương án 1 với doanh thu hợp nhất đạt 284,1 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 tỷ. Phương án 2 với doanh thu hợp nhất đạt 642,2 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/4, giá cổ phiếu DAG tăng lên 2.850 đồng/cổ phiếu.