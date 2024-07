HNX đưa loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo và huỷ niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định đưa loạt cổ phiếu vào diện cảnh báo và huỷ niêm yết

Theo danh sách mà HNX công bố có các mã trong lĩnh vực bất động sản xây dựng như VE2 của CTCP Xây dựng Điện VNECO 2, SD1 của CTCP Sông Đà 1, LUT của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài, LCS của CTCP Licogi 166, C21 của CTCP Thế kỷ 21, TKC của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, X26 của CTCP 26, CT3 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, POM của CTCP Thép Pomina…từ ngày 15/7 tới

Lý do được HNX đưa ra khi các tổ chức chưa họp ĐHĐCĐ năm 2024 trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định.

Trong đó, nhiều cổ phiếu còn đang thuộc diện đình chỉ giao dịch như IBC, NIM, TKC, AMD, DZM, KLF, GAB, BT6, SD1.

Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu vẫn đang diện hạn chế giao dịch như VE2, LUT, LCS, LTC, PXC, SGS, ATB, PVH, PXC, PVR, CAD, ATB với các nguyên nhân như chậm nộp BCTC bán niên 2023 đã được soát xét, BCTC năm 2022, 2023 đã kiểm toán, hoặc bị tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021, 2022, 2023.

Bên cạnh các cổ phiếu PXC, CAD, SSF bị hạn chế giao dịch còn do có vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm 2022, 2023. Hay đối với các mã PVR, SSF là do nguyên nhân ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ một năm trở lên.

Trên sàn HNX, HNX thông báo huỷ bỏ niêm yết đối với cổ phiếu HTP của CTCP In sách giáo khoa Hoà Phát từ ngày 29/7 và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 26/7 do công ty không đáp ứng điều kiện niên yết do cơ cấu lại doanh nghiệp.

Trong khi đó, cổ phiếu SD6 của CTCP Sông Đà 6 có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc do công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp từ 2021-2023.