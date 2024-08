Cổ phiếu trong diện cảnh báo, Phó Chủ tịch CRE dự chi 35 tỷ mua cổ phiếu

Ông Phạm Thanh Hưng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (mã CRE-HOSE).

Theo đó, ông Phạm Thanh Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT CRE đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu CRE trong khoảng thời gian từ ngày 6/8 đến ngày 4/9/2024 với phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Mục đích thực hiện giao dịch do nhu cầu đầu tư cá nhân. Nếu giao dịch thành công, ông Hưng sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 18 triệu cổ phiếu CRE, tương ứng tỷ lệ 3,94% vốn.

Hiện, cổ phiếu CRE vẫn đang trong diện cảnh cáo kể từ ngày 10/4/2024 đến nay, nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC đã được kiểm toán năm 2023.

Mới đây, trong văn bản giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, CRE cho biết theo thông cáo báo chí ngày 27/3/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai - Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, tiền sử dụng đất phải nộp của giai đoạn 3 là 1.426,8 tỷ đồng, hiện chủ đầu tư đã nộp được 758,7 tỷ đồng, số còn phải nộp là hơn 668 tỷ đồng.



Theo CRE việc chủ đầu tư chưa nộp đủ tiền sử dụng đất xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan như: số tiền sử dụng đất quá lớn nên chủ đầu tư cần thời gian để cân đối và thu xếp tài chính; Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay, việc kinh doanh và bán hàng bị ảnh hưởng dẫn đến nguồn thu theo dự kiến để nộp tiền sử dụng đất chưa được như kế hoạch.

Để xử lý tình trạng chậm nộp tiền sử dụng đất, chủ đầu tư đã nỗ lực thực hiện các công việc như tích cực xử lý, huy động các nguồn vốn khác để đảm bảo dòng tiền nộp tiền sử dụng đất phần còn lại của Giai đoạn 3; Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để được khấu trừ số tiền đền bù hễ trợ giải phóng mặt bằng Chủ đầu tư đã chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi cao hơn mức được phê duyệt nhằm xác định chính xác số tiền sừ dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước.

Trước thông tin trên, trong suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Bất động sản Galaxy Land đã đại diện cho các bên hợp tác còn lại của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gồm CEN LAND và Trustlink) để đốc thúc Chủ đầu tư khẩn trương nộp đủ tiền sử dụng đất, đồng thời liên tục cập nhật thông tin nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư để triển khai thực hiện Hợp đồng họp tác theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, trong quý 2/2024, chủ đầu tư đã nộp thêm được 109,6 tỷ dồng; và từ đầu quý 3 đến nay, chủ đầu tư dã nộp thêm 180 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Như vậy, tính từ quý 2/2024 đến nay chủ đầu tư đã nộp thêm khoảng 290 tỷ đồng và nâng tổng số tiền sử dụng đất đã nộp cho giai đoạn 3 lên tới hơn 1.048 tỷ đồng, đạt xấp xì 73,5% tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần Bất động sản Galaxy Land sẽ tiếp tục đại diện cho CEN LAND và Trustlink bám sát tiến dộ và đốc thúc Chủ đầu tư thu xếp nguồn để nộp bổ sung tiền sử dụng đất còn thiếu.

Đồng thời, CEN LAND đã tích cực làm việc với Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành về năng lực tài chính và lý do nợ đọng thuế trong suốt thời gian qua. Công ty này đã trao đổi thông tin cời mở rằng tổng các khoản nợ thuế và chậm nộp ước khoảng 70 tỷ đồng, trong đỏ khoản thuế chậm nộp chủ yếu là thuế GTGT. Tuy nhiên, thực tế phần thuế GTGT mà Công ty này đang còn được khấu trừ khoảng hơn 40 tỷ dồng. Do đó, nếu được cơ quan thuế chấp nhận khấu trừ phần thuế GTGT này thì số tiền nợ thực tế phải nộp vào ngân sách nhà nước chi còn lại khoảng 30 tỳ đồng. Hơn nữa, việc chậm nộp thuế xuất phát từ những khó khăn tài chính tạm thời do bị ảnh hưởng khách quan và đột ngột từ dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế khó khăn chung và thị trường bất động sản đóng băng thời gian dài. Tuy nhiên, Công ty này cũng đã chủ động lên phương án tài chính theo hướng nộp dần khoản nợ thuế theo tiến độ. Cụ thể, từ ngày 31/5/2024 đến nay, Công ty và phần Hồng Lam Xuân Thành đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền nợ thuế là 1,23 tỷ dồng.

Theo CRE, hiện tại các khoản phải thu từ Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành chủ yếu là tiền dặt cọc để mua các sản phẩm thuộc Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quý 3 và quý 4 tới, khi có đề xuất phù hợp từ Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành, CEN LAND sẽ ký kết Hợp dồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai dổi với các bất sản đã đặt cọc để kết chuyển và cấn trừ các nghĩa vụ tài chính giữa hai bên.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/7, giá cổ phiếu CRE tăng lên 6.890 đồng/cổ phiếu, giảm 266 so với chốt phiên đầu tháng 4 (9.400 đồng/cổ phiếu) và tạm tính theo mức giá này, ước tính Shark Hưng sẽ cần chi gần 35 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2024, Cen Land ghi nhận doanh thu thuần gần 334 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước (402 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 6,86 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ 2023 (9,55 tỷ).

Theo giải trình của Cen Land, thị trường Bất động sản dù đã có những tín hiệu tích cực tuy nhiên chưa thực sự sôi động, mảng doanh thu đầu tư bất động sản của công ty giảm do một số dự án chưa ra hàng, dẫn đến doanh thu và LNST giảm so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, CRE ghi nhận doanh thu thuần đạt 827 tỷ (cùng kỳ đạt 455,39 tỷ); doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 48 tỷ (cùng kỳ -gần 2,66 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16,67 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 736 triệu đồng).