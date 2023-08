Lực bán vẫn mạnh, chờ lượng hàng khủng về tài khoản

Phần lớn thời gian giao dịch sáng nay VN-Index “bò” trên tham chiếu nhưng biên độ tăng không đáng kể. Khoảng 15 phút cuối áp lực bán có tín hiệu tăng, ép độ rộng ở cổ phiếu co lại và blue-chips giảm cả loạt, “dìm” VN-Index giảm 0,26%.

Không có sức mạnh nâng đỡ từ nhóm trụ là hạn chế lớn nhất lúc này. Những nỗ lực yếu ớt của VIC và VHM đã không thể thay thế được số lớn các mã khác. Bản thân hai trụ này cũng chịu sức ép bán ra trong bối cảnh lực cầu hạn chế.

VIC từ chỗ tăng 2,06% nhanh chóng tụt xuống còn 0,34% lúc chốt phiên sáng, tương đương co lại khoảng 1,68% biên độ. VHM từ mức tăng 0,48% còn 0,16%. Thanh khoản của cả VIC lẫn VHM đều giảm nghiêm trọng so với sáng hôm qua. Cụ thể, VIC sáng hôm qua khớp 350,8 tỷ đồng, sáng nay còn 180,6 tỷ, giảm gần 49%. VHM cũng giảm 13% còn 69,8 tỷ đồng. Thanh khoản khá yếu và giá tụt dần xuống phản ánh lực cầu đã không còn mạnh mẽ.

Dù vậy hai trụ này vẫn còn xanh, nhóm blue-chips lớn nhất còn lại hầu hết là giảm. VCB giảm 0,66%, HPG giảm 1,82%, BID giảm 0,92%, VPB giảm 0,91%, GAS giảm 0,4%, VNM giảm 0,54%, CTG giảm 0,48%... đều là các cổ phiếu rất có ảnh hưởng về vốn hóa. VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,23% với 9 mã tăng/15 mã giảm. Một nửa số cổ phiếu trong rổ chịu sức ép lớn đến mức tụt giá ít nhất 1% so với mức đỉnh đầu ngày.

Do sự suy yếu của nhóm blue-chips, VN-Index sụt giảm là điều hiển nhiên. Tuy vậy sự thay đổi trong độ rộng chung cũng thể hiện phần còn lại của thị trường cũng chịu sức ép tương tự. VN-Index đạt đỉnh lúc 10h23 với mức tăng 0,16% so với tham chiếu thì độ rộng ghi nhận 226 mã tăng/185 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ còn 178 mã tăng/241 mã giảm. Ngoài ra thống kê trên toàn sàn HoSE, cũng chỉ có khoảng 20 cổ phiếu là đang giữ được mức giá cao nhất phiên sáng và trong trạng thái tăng so với tham chiếu. Hơn 53% số cổ phiếu phát sinh giao dịch ở sàn này cũng xuất hiện nhịp trượt giá hơn 1% so với mức đỉnh đầu ngày.

Nhìn chung dao động giá kiểu như vậy phản ánh thị trường đang có áp lực bán ra khi giá có chiều hướng tốt. Chiều nay sẽ có một khối lượng cổ phiếu khổng lồ đu đỉnh ngày 1/8 về tài khoản. Khối lượng này phần lớn đã lỗ một chút và nhà đầu tư sẽ phải quyết định bán ra hay tiếp tục nắm giữ để hi vọng giá lên cao thêm.

Áp lực bán tăng mạnh hơn cuối phiên sáng.

Mặc dù về tổng thể độ rộng không thể hiện sự chênh lệch tăng giảm quá lớn, nhưng đại đa số cổ phiếu chỉ đang dao động hẹp. Thống kê cho thấy hiện chỉ có 53/178 cổ phiếu tăng được quá 1% và phía giảm có 64/241 mã giảm quá 1%. Đây là trạng thái giằng co không bên nào vượt trội, dù là có lực xả tranh thủ lúc giá xanh hay lực cầu đón bắt đáy lúc giá giảm. Chưa bên nào thật sự muốn vào lệnh một cách quyết liệt.

Điểm tích cực và thị trường vẫn xuất hiện các điểm sáng tăng giá tách rời ít nhiều khỏi diễn biến lình xình chán nản chung. VN-Index có 25 cổ phiếu thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì 8 mã tăng trên 1% là ACB, DBC, MWG, GEX, DGW, BCG, FRT, LCG. Phía giảm hiện chỉ có tín hiệu xả lớn khiến giá giảm sâu ở HPG, VCG, NKG, HSG.

Tuy vậy ngay cả ở các cổ phiếu tăng tốt nhất và có thanh khoản cao thì lực bán ra vẫn gây tác động nhất định. Ví dụ FRT chốt phiên sáng tăng 4,32%, giao dịch 145,6 tỷ đồng thì giá cũng đã bị tụt xuống khoảng 1,24% so với đỉnh. PET, HAX đang tăng hơn 4% với thanh khoản tốt thì giá cũng tụt tới 2,38% và 2,42% so với đỉnh. DBC tụt khoảng 2,42%, DGW, MWG cũng phải trả lại hơn 1,4%...

Việc xuất hiện áp lực chốt lời ở chiều tăng là điều bình thường vì sau khi xuất hiện những phiên thanh khoản rất cao, có khả năng dòng tiền đang bị cuốn vào phần lớn, khiến lực mua không còn dồi dào như trước. Các nhà đầu tư đã chốt lời sẽ chờ đợi hơn là quay lại ngay lập tức. Trong khi đó cổ phiếu lần lượt về tài khoản sau mỗi vòng quay nếu được giữ lại thì tốt, nếu không sẽ cần một lượng tiền tương xứng để đỡ. Hai sàn niêm yết sáng nay khớp lệnh tăng gần 13%, đạt 10.145 tỷ đồng cũng là mức khá cao. Độ rộng co hẹp dần lại phản ánh quyết định bán ra dần dần vùng giá xanh sau đó lấn sang cả giá dưới tham chiếu.

Khối ngoại đang bán ròng nhẹ 93,3 tỷ đồng, không có mã nào chịu áp lực đột biến. HPG bị xả lớn nhất 51,9 tỷ đồng nhưng lượng bán cũng chưa tới 13% tổng thanh khoản, giá giảm sâu chủ yếu do nhà đầu tư trong nước xả. MWG bị bán ròng 32,3 tỷ, VND -24,3 tỷ, VCB -20, tỷ. Phía mua có CTG +35,8 tỷ, MSN +26,8 tỷ, FRT +26,8 tỷ.