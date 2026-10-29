Malaysia tìm kiếm đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm

Trong nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến giao thương, kết nối doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia vừa có buổi làm việc với đại diện Công ty Aska Jitu Enterprise.
Tại buổi làm việc, ông Ariff Khalid, Giám đốc phát triển kinh doanh của Aska Jitu Enterprise và ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã cùng thảo luận về tiềm năng hợp tác giữa hai bên.
Đánh giá về cơ hội giao thương, ông Ariff Khalid nhận định Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, công nghiệp phát triển và nền sản xuất, chế biến hàng hóa đa ngành theo hướng xuất khẩu mạnh mẽ. Khi kết hợp với vị thế của Malaysia – trung tâm thương mại hàng đầu ASEAN và là trung tâm thương mại Hồi giáo toàn cầu, sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích lớn cho cả hai phía, mở ra con đường thuận lợi cho sản phẩm Việt Nam tiếp cận các thị trường mới cũng như cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới.
Aska Jitu Enterprise sẽ trực tiếp nhập khẩu và hỗ trợ kết nối xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, bao gồm cả quy trình, thủ tục xin cấp chứng nhận halal, để đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Việt Nam không chỉ đến với thị trường Malaysia mà còn thị trường các nước trong khu vực Asean, khu vực châu Á, châu Phi, đặc biệt là những thị trường có cộng đồng người hồi giáo lớn và yêu cầu, đòi hỏi có chứng nhận halal.
Ông Phùng Văn Thành và ông Ariff Khalid thống nhất rằng Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất, chế biến uy tín với nhiều nhóm mặt hàng đã gây dựng được thương hiệu. Danh mục sản phẩm xuất khẩu đa dạng từ nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu đến nguyên liệu sản xuất như cao su, khoáng sản, cũng như các mặt hàng công nghệ cao như điện thoại, máy vi tính và các loại máy móc, thiết bị.
Trao thư ngỏ đến Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, đại diện Aska Jitu Enterprise bày tỏ mong muốn tìm kiếm đối tác dài hạn trong hai nhóm lĩnh vực chính.
Thứ nhất là thuốc, dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ưu tiên nhóm chăm sóc sau phẫu thuật bao quy đầu, chăm sóc bệnh nhân tiểu đường, vật tư tiêu hao phẫu thuật, cùng các sản phẩm chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe.
Thứ hai là nhóm sản phẩm tiêu dùng, chăm sóc cá nhân, hàng tiện lợi, gia dụng, thực phẩm và hàng hóa công nghiệp. Trong đó ưu tiên các sản phẩm chăm sóc cá nhân; sản phẩm tiện lợi, gia dụng; sản phâm thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng.
Việc hợp tác với doanh nghiệp Malaysia giúp các nhà sản xuất Việt Nam dễ dàng thích nghi và phát triển sản phẩm phù hợp với thói quen tiêu dùng của cộng đồng Hồi giáo. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc xin cấp chứng nhận Halal theo tiêu chuẩn của Malaysia – hệ thống tiêu chuẩn có uy tín và được công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia.
Thông qua kênh phân phối và mạng lưới đối tác của Malaysia, hàng hóa Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp các trung tâm thương mại điện tử, nhà bán buôn, bán lẻ, đồng thời mở rộng sang các thị trường lớn như Indonesia, Brunei, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Trung Á và khu vực châu Phi.
Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác, Aska Jitu Enterprise không chỉ định hướng nhập khẩu trực tiếp mà còn hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hoàn thiện quy trình, thủ tục xin cấp chứng nhận Halal. Mục tiêu là đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của Việt Nam vươn xa ra thị trường khu vực và quốc tế.
Để khởi động cho chuỗi hoạt động kết nối, nhận lời mời từ Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, Aska Jitu Enterprise đã quyết định cử đại diện sang tham dự Hội chợ Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Food Expo 2026).
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