Masan lên tiếng về tin đồn thoái vốn của SK Group

Gần đây, thị trường chứng khoán rộ lên tin đồn SK Group (tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc) muốn thoái vốn khỏi thị trường mới nổi, trong đó có khoản đầu tư ở Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN). Thông tin này đã khiến giá cổ phiếu MSN của Masan Group giảm sàn, xuống thấp nhất trong vòng hai năm qua.

Đầu tháng 10/2018, SK thực hiện giao dịch thoả thuận mua lại 110 triệu cổ phiếu MSN với mức giá khoảng 100.000 đồng/cổ phiếu và trở thành nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại tập đoàn Masan. Số vốn đầu tư của SK đã giúp Masan đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng, cơ cấu tài chính, giảm tỷ lệ nợ/EBITDA (chỉ số tài chính để đánh giá dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp)…

Theo thỏa thuận, SK được quyền bán cổ phiếu sau 3 năm nắm giữ. Số cổ phần trên có thể được Masan thỏa thuận mua lại hoặc dàn xếp cho một bên thứ ba. Thời gian thực hiện thương vụ từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư trong và ngoài nước chiều 30/10, phía Tập đoàn Masan khẳng định SK là đối tác dài hạn. Đối với phần vốn sở hữu của SK tại Masan, đôi bên đã thống nhất hợp tác cùng nhau để triển khai một lộ trình nhiều năm giúp tối đa hóa giá trị cho cổ đông của cả hai doanh nghiệp.

Về khoản đầu tư vốn cổ phần của Bain Capital vào Masan Group, phía Masan cũng giải thích đây thuần túy là giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành. “Khoản đầu tư này có thể tăng lên 500 triệu USD. Số tiền thu được từ giao dịch này sẽ giúp giảm đòn bẩy tài chính, tối ưu bảng cân đối kế toán của Công ty. Cấu trúc của khoản đầu tư trên được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN”, ông Michael H. Nguyen - Phó tổng giám đốc Masan Group giải thích thêm.

NỖ LỰC TĂNG TIỀN MẶT, HOÀN TẤT THANH TOÁN NỢ ĐÁO HẠN NĂM 2023

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, 9 tháng đầu năm 2023 Masan đạt 57.470 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi trừ giá vốn và các chi phí, lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cho cổ đông thiểu số chỉ còn 1.353 tỷ đồng, giảm gần 66% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, đại diện Masan cho biết, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế, Masan cũng đang bị ảnh hưởng từ chi phí tài chính, bao gồm việc đánh giá lại tỷ giá cho các khoản vay ngoại tệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan, cho biết doanh nghiệp đang nỗ lực giảm đòn bẩy tài chính, cố gắng tăng lượng tiền mặt đưa hệ số nợ/EBITDA về mức bình thường, giúp bảng cân đối kế toán khỏe mạnh hơn.

Về các khoản nợ đáo hạn trong năm 2023, Masan cho biết đến hết tháng 9/2023 đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn. Trong năm 2024, tổng mức trái phiếu đáo hạn rơi vào 6.000 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với số dư tiền mặt hợp nhất của Công ty (gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền) ở thời điểm cuối quý 3/2023 hiện có là 14.258 tỷ đồng và EBITDA cho 12 tháng gần nhất là 14.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tự do được cải thiện liên tục qua nhiều quý nhờ vào việc quản lý vốn lưu động hiệu quả, đạt 2.202 tỷ đồng trong quý 3/2023 so với chỉ 125 tỷ đồng trong quý 3/2022.

“Việc có lượng tiền mặt tốt cũng giúp doanh nghiệp tăng độ tin cậy với nhà đầu tư lớn, trong đó có nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, cũng như các đối tác khác”, ông Danny Le nhấn mạnh.

Dự kiến, tiền mặt và các khoản tương đương tiền dự kiến có thể tăng thêm khoảng từ 4.900 tỷ đồng đến 12.250 tỷ đồng sau khoản đầu tư vốn cổ phần dẫn đầu bởi Bain Capital.

MẢNG KINH DOANH TIÊU DÙNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Cũng theo báo cáo của Masan, trong tổng số 57.470 tỷ đồng doanh thu thuần 9 tháng, mảng kinh doanh tiêu dùng của Masan, gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer Holdings (MCH), Masan MEATLife (MML) và Phúc Long Heritage (PLH) ghi nhận lợi nhuận trước lãi vay và thuế tăng trưởng 45,5% và 47,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ.

Cụ thể, The CrownX (công ty hợp nhất Masan Consumer Holdings và WinCommerce) đạt doanh thu 14.869 tỷ đồng trong quý 3 và 41.704 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng tăng trưởng lần lượt 1,2% và 2,4% so với cùng kỳ.

WinCommerce gần đạt điểm hòa vốn EBIT (chỉ số Lợi nhuận trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp) lần đầu tiên kể từ sau Covid-19. Doanh thu thuần tăng 2,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 3,3% trong quý 3/2023 so với cùng kỳ nhờ mở cửa hàng mới. WinCommerce mở mới 245 siêu thị mini (WinMart+) và 2 siêu thị (WinMart) trong 9 tháng đầu năm 2023; còn chuỗi WinCommerce có 3.586 điểm bán trên toàn quốc.

Trong khi đó, doanh thu thuần của Masan Consumer Holdings trong 9 tháng đạt 20.376 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5% so với cùng kỳ. Các ngành hàng có kết quả kinh doanh nổi bật là Gia vị, Thực phẩm tiện lợi và Sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình.

Sản phẩm thịt mát Masan MEATLife tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2023

Doanh thu của Masan MEATLife cũng tăng 47,5% trong quý 3/2023 và 61,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ, nhờ doanh số tăng mạnh hơn trên hầu hết các phân khúc sản phẩm, đặc biệt là thịt chế biến với mức tăng trưởng vượt trội 35,9% trong 9 tháng.

Đối với mảng thịt lợn mát có thương hiệu, Masan MEATLife đã thành công thu hẹp khoảng cách giá với chợ truyền thống thông qua chương trình giá độc quyền cho Hội viên WIN, giúp doanh thu theo ngày của các sản phẩm MEATLife tại các cửa hàng của WCM tăng thêm 30%.

Phúc Long Heritage cũng cải thiện khả năng sinh lời bằng cách cơ cấu hợp lý số kiosk. Biên lợi nhuận EBITDA đạt 20,8% trong quý 3. Doanh thu của các cửa hàng Phúc Long Heritage ngoài WinCommerce cũng tăng trưởng nhẹ, đạt 876 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trong quý 4/2023, Masan cho biết, sẽ tập trung chiến lược giúp WinCommerce nâng cao năng suất bán hàng. Masan Consumer Holdings dự kiến cải tiến, đổi mới sản phẩm đồ uống để thúc đẩy tăng trưởng. Phúc Long Heritage đặt mục tiêu mở mới 11 cửa hàng trong quý còn lại của năm và cải thiện doanh số trên mỗi cửa hàng. Doanh số hàng ngày của Masan MEATLife tại mỗi điểm bán WinCommerce kỳ vọng đạt trên 2 triệu đồng (từ 1,6 triệu đồng hiện tại)…