Máy bay không người lái mở rộng ứng dụng trong nông nghiệp Việt Nam

Nghị quyết số 19-NQ/TW ban hành ngày 28/7/2026 xác định phát triển kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, có năng lực cạnh tranh cao. Cùng với đó, hàng không và vũ trụ được xác định là nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển thiết bị bay không người lái và các ứng dụng thực tiễn.

Trong nông nghiệp, drone đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong phun thuốc bảo vệ thực vật, gieo sạ, bón phân và giám sát đồng ruộng, góp phần tiết kiệm nhân công, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, để công nghệ phát huy hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện quy định quản lý, hướng dẫn kỹ thuật và đào tạo người vận hành, bảo đảm an toàn bay và sử dụng đúng quy trình.

Theo các chuyên gia, drone có thể giúp tăng tốc độ xử lý đồng ruộng, giảm lượng nước sử dụng và hạn chế việc nông dân tiếp xúc trực tiếp với hóa chất bảo vệ thực vật. Tại nhiều địa phương, các tổ, đội dịch vụ drone đã hình thành, hỗ trợ xử lý sâu bệnh trên diện rộng trong thời gian ngắn, góp phần giảm áp lực thiếu lao động và chi phí sản xuất.

Theo DJI Agriculture, lúa nước quy mô lớn hiện là một trong những lĩnh vực ứng dụng drone chủ yếu tại Việt Nam. Trung bình mỗi vụ, nông dân thực hiện khoảng 10 lượt sử dụng thiết bị bay không người lái cho các công việc như diệt cỏ, phòng trừ nấm bệnh, côn trùng, gieo hạt và bón phân.

Dữ liệu thực tế do người dùng cung cấp cho hãng cho thấy, so với phương pháp thủ công, drone có thể giúp giảm 20% lượng thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm 80% lượng nước và xử lý khoảng 20 - 30 ha mỗi ngày. Trong khi đó, diện tích phun bằng phương pháp thủ công chỉ đạt khoảng 1 - 2 ha mỗi ngày.

Không chỉ có tiềm năng trên đồng lúa, drone còn được ứng dụng trong chăm sóc cây ăn quả như cà phê, sầu riêng và chuối.

Với sầu riêng, mỗi năm cần khoảng 30-40 lượt chăm sóc, bảo vệ thực vật. Theo khảo sát của doanh nghiệp, drone có thể đảm nhận khoảng 90% khối lượng công việc phun, giảm 80% lượng nước và tiết kiệm 25% lượng thuốc sử dụng. Đối với cây chuối, việc phun đồng đều hơn được cho là góp phần cải thiện chất lượng và hình thức quả; một số người dùng ghi nhận giá thu mua tăng khoảng 10%.

Các dòng sản phẩm drone được trưng bày tại sự kiện. Ảnh: DJI Agiculture.

Trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng drone trong nông nghiệp gia tăng, ngày 27/10/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, DJI Agriculture giới thiệu mẫu UAV DJI T55, thế hệ máy bay không người lái nông nghiệp mới tích hợp chức năng phun và rải, hướng đến người trồng lúa và cây ăn quả tại Việt Nam.

Ông Mateo Du, Phụ trách kinh doanh thị trường Việt Nam của DJI Agriculture, cho biết tốc độ phổ biến của công nghệ này chưa nhanh như một số giải pháp công nghệ khác, chủ yếu do tâm lý e ngại rủi ro và yêu cầu về tính ổn định.

Do giá trị đầu tư thiết bị tương đối lớn, nhiều doanh nghiệp và nông hộ lo ngại máy móc có thể gặp sự cố hoặc hư hỏng, gây thiệt hại kinh tế. Bên cạnh đó, khi các phương pháp canh tác truyền thống vẫn mang lại hiệu quả nhất định, người dùng chưa thực sự sẵn sàng chuyển sang công nghệ mới và còn cân nhắc về tính ổn định trong quá trình vận hành.

Để tháo gỡ những rào cản này, cần đẩy mạnh phát triển thị trường và nâng cao nhận thức của người dùng thông qua truyền thông, tiếp thị trực tiếp tại địa phương và hợp tác với các mạng lưới sửa chữa, bảo trì. Đây là quá trình giúp nông dân hiểu rõ hơn về công nghệ, hiệu quả sử dụng và các giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, từ đó từng bước thúc đẩy ứng dụng drone trong sản xuất.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, hiệu quả ứng dụng drone còn phụ thuộc trực tiếp vào quy trình vận hành. Đối với hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật, việc xác định lượng nước, độ cao, tốc độ bay và phương pháp phun cần căn cứ vào loại cây trồng, giai đoạn sinh trưởng, đặc tính của thuốc và yêu cầu kỹ thuật. Việc tiết kiệm nước không đồng nghĩa với tự ý giảm liều lượng thuốc so với hướng dẫn sử dụng.

Về năng lực triển khai, DJI Agriculture cho biết sau hơn 7 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp đã đào tạo tích lũy hơn 10.000 phi công drone. Mạng lưới dịch vụ hiện bao phủ hơn 20 tỉnh, thành, gồm các khu vực sản xuất nông nghiệp chính, với hơn 150 cửa hàng.