Giải bài toán thị trường nhà ở cho người nước ngoài, tăng khả năng thu hút FDI chất lượng cao

Bắc Ninh... "điểm đến lớn” của dòng vốn quốc tế và liên tục mở rộng quy mô đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Amkor, Canon, Foxconn, Sungwoo... đưa nơi đây trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư quy đổi vào địa bàn đạt khoảng 98,9 tỷ USD. Trong đó có gần 52 tỷ USD vốn FDI với hơn 3.670 dự án còn hiệu lực.

Bắc Ninh hiện là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đứng thứ 3 về thu hút vốn FDI với hàng chục nghìn chuyên gia, lao động nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

9 tháng đầu năm 2026, 264 dự án FDI được cấp mới, tổng vốn đăng ký hơn 1,677 tỷ USD, điều chỉnh 222 dự án với tổng vốn tăng thêm gần 2,31 tỷ USD. Có 6.367 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 106.416 tỷ đồng.

Không gian lưu trú “All-in-One” góp phần tăng khả năng cạnh tranh thu hút FDI thế hệ mới. Ảnh: Hạnh Vân

Dòng vốn FDI chủ yếu tập trung ở các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, linh kiện điện tử với mức tăng tới 201,47% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động là người nước ngoài ở Bắc Ninh hiện lên tới khoảng 25 nghìn người, tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng 10-15% mỗi năm. Đến năm 2030 sẽ có khoảng 40 nghìn lao động người nước ngoài đến làm việc tại địa phương này, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở.

Giải quyết bài toán nhà ở cho người nước ngoài, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho rằng: "Thực tế vướng mắc gì thì chúng ta sẽ tập trung vào tháo gỡ. Hiện thủ tục mua nhà của người nước ngoài thì mỗi nơi, mỗi người hiểu một kiểu khác nhau. Ví dụ giấy lao động mà người ta ghi có thời hạn thì như thế nào? Giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh của người nước ngoài là chủ doanh nghiệp, có thời hạn thì ghi như thế nào? Nếu hết thời hạn đó thì quyền của người đó với tài sản đó như thế nào? Chúng ta sẽ phải có những tổng kết xác đáng và rất cụ thể, nhìn nhận đúng vướng mắc và đề xuất đúng giải pháp".

Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.

Gắn kết các khu công nghiệp công nghệ cao với các khu đô thị sinh thái, không gian lưu trú, hạ tầng lưu trú theo tiêu chuẩn “All-in-One” (tất cả trong một).

Tạo không gian sống chất lượng cho chuyên gia nước ngoài là một trong các chìa khóa chiến lược, tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới. Đồng thời, minh bạch hóa thông tin, kết nối cung – cầu; xây dựng cổng dữ liệu/cẩm nang nhà ở cho người nước ngoài và tạo không gian sống chất lượng... là những yếu tố then chốt cần được giải quyết sớm trong thời gian tới.