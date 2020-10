Miền Trung tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật đến 15h30 chiều nay (18/10), miền Trung vẫn tiếp tục có mưa lớn, lũ các sông đang lên, nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng sẽ tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp.



Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 12 giờ qua (từ 1h00 đến 13h00) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 120-200mm, có nơi trên 200mm như Lệ Ninh (Quảng Bình) 248mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 237mm...

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 350-500mm, có nơi trên 500mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 300mm.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đêm nay (18/10) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 40mm; từ tối và đêm 19/10 mưa lớn tăng trở lại và kéo dài đến ngày 21/10 với lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế từ 150-250mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm/đợt.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.

Cụ thể, sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) sẽ tăng từ 8,24 m lên 9m. Sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) từ 5,73 m lên 8,2m, trên báo động ba là 1,8 m. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) từ 3,9 m lên 4,5 m, trên báo động ba 1,8 m. Từ nay đến ngày 20/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện như: Kỳ Ơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương của tỉnh Nghệ An; Hương Ơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh; Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình; Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị.

Tại Thừa Thiên Huế các huyện có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở là A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền, tại Quảng Nam là các huyện :Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang.

Bên cạnh đó, ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Đồng thời, nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.