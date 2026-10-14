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Miễn visa: Thị trường Việt – Nga xúc tiến du lịch hai chiều

T Tường Bách

Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam, cơ chế có thời hạn đến ngày 15/10/2027. Giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc…

Ảnh minh họa: Vietravel
Ảnh minh họa: Vietravel

Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 có công dân được miễn thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga. Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov nhấn mạnh rằng việc áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh Nga cho công dân Việt Nam có thể làm tăng lượng khách du lịch, tạo thêm việc làm trong lĩnh vực cung ứng và mang lại thêm cơ hội phát triển quan hệ kinh tế.

Ông chỉ ra rằng số lượng chuyến bay thẳng giữa Nga và Việt Nam đang tăng lên, và phạm vi các chuyến bay đang mở rộng. Hiện tại giữa hai nước có 78 chuyến bay mỗi tuần. Chỉ riêng trong năm ngoái, đã có 20 tuyến bay mới được khai trương đến các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Hà Nội và TP.HCM. Với quy định mới này, Bộ Phát triển Kinh tế Nga kỳ vọng lượng khách du lịch giữa Nga và Việt Nam có thể đạt 1,5 triệu lượt vào cuối năm 2026.

Ý định áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sau cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi đầu tháng Chín vừa qua. Hiệp hội các công ty điều hành du lịch Nga ATOR dự báo lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Nga sẽ tăng ít nhất 30% sau khi chính sách miễn thị thực được thực thi.

Đà Nẵng là địa phương đứng thứ hai về lượng khách Nga đến du lịch, sau Nha Trang. Ảnh: Anex Vietnam
Đà Nẵng là địa phương đứng thứ hai về lượng khách Nga đến du lịch, sau Nha Trang. Ảnh: Anex Vietnam

Tại Việt Nam, chuyến bay trực tiếp đầu tiên từ Moskva đến Nha Trang vào ngày 23/9 vừa qua đã mở ra cơ hội thu hút khách Nga tới các điểm đến du lịch biển Việt Nam. Cùng với các hoạt động hợp tác song phương, việc tăng cường đường bay kết nối giữa những thành phố lớn của Việt Nam - Nga đang tạo động lực thúc đẩy trao đổi lượng khách hai chiều.

Tại Đà Nẵng, theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, địa phương đứng thứ hai về lượng khách Nga đến du lịch, sau Nha Trang. Theo bà An, sự trở lại của thị trường Nga tại Đà Nẵng gắn với việc khôi phục các chuyến bay thuê chuyến (charter), kết nối thành phố với nhiều điểm đến của Nga và CIS. Thành phố cũng đẩy mạnh quảng bá, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu điểm đến trên các nền tảng số.

Từ góc độ doanh nghiệp, theo bà Hoàng Thái Minh, đại diện Anex Vietnam, trong năm qua, doanh nghiệp kết nối 21 thành phố của Nga - CIS với các điểm đến tại Việt Nam; riêng Đà Nẵng đón khách từ 11 thành phố. Du khách Nga ngày càng chủ động tìm kiếm thông tin về điểm đến, khách sạn và trải nghiệm trước khi quyết định chuyến đi. Nhóm khách này cũng quan tâm hơn đến spa, boutique, resort; đồng thời có xu hướng kết hợp nghỉ dưỡng với tham quan, vui chơi và sử dụng dịch vụ tại khách sạn.

Du khách Nga ngày càng chủ động tìm kiếm thông tin về điểm đến, khách sạn và trải nghiệm trước khi quyết định chuyến đi. Ảnh: Anex Vietnam
Du khách Nga ngày càng chủ động tìm kiếm thông tin về điểm đến, khách sạn và trải nghiệm trước khi quyết định chuyến đi. Ảnh: Anex Vietnam

Ở chiều ngược lại, lượng khách Việt Nam đến Nga cũng đang gia tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, số khách Việt Nam đến Nga tăng 21,4% so với cùng kỳ. Đại diện doanh nghiệp lữ hành Vietravel cho biết gần đây doanh nghiệp ghi nhận sự quan tâm tích cực hơn của du khách Việt Nam đối với thị trường Nga.

Tại doanh nghiệp này, các tour Nga hiện có khoảng 10 - 15 đoàn khởi hành mỗi tháng trên toàn quốc, đặc biệt tại các điểm khởi hành ở khu vực miền Bắc. Việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam đi Nga theo đoàn được doanh nghiệp đánh giá sẽ là bước tiến tích cực đối với du lịch song phương.

Đầu tiên, chính sách này giúp giảm một trong những rào cản quan trọng khi quyết định đi du lịch đường dài là thủ tục và chi phí thị thực. Khi thủ tục chuẩn bị chuyến đi đơn giản hơn, thời gian đặt tour có thể được rút ngắn, đồng thời khách hàng chủ động hơn trong việc lựa chọn thời điểm khởi hành. Thuận lợi về visa cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng tour Nga với mức giá cạnh tranh hơn, tăng tần suất khởi hành và đa dạng hóa sản phẩm.

Vietravel cũng kỳ vọng chính sách này góp phần cân bằng dòng khách hai chiều Việt Nam - Nga, khi lượng khách Nga đến Việt Nam đang tăng mạnh trong khi thị trường khách Việt Nam sang Nga vẫn còn nhiều dư địa. "Nếu thuận lợi hóa visa đi cùng với tăng cường kết nối hàng không và hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, thị trường Nga hoàn toàn có khả năng bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới đối với khách du lịch Việt Nam", đại diện Vietravel nhận định.

Lượng khách Việt Nam đến Nga cũng đang gia tăng. Ảnh: Vietravel
Lượng khách Việt Nam đến Nga cũng đang gia tăng. Ảnh: Vietravel

Đại diện Bộ Phát triển kinh tế Liên bang Nga tại Việt Nam Alexander Kardo-Sysoev mới đây đã đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ các số liệu thống kê về khách Nga đến Việt Nam để phục vụ công tác nghiên cứu và xây dựng các chương trình hợp tác. Phía Nga cũng trân trọng mời đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tham dự phiên họp Tổ công tác du lịch Việt Nam - Nga dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026 tại Moskva.

Dự kiến, cuối tháng 10 tới đây, đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược - đơn vị chuyên nghiên cứu và đào tạo về du lịch của Chính phủ Liên bang Nga sẽ sang Việt Nam. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm thu hút khách Việt Nam với các doanh nghiệp lữ hành chuyên phục vụ thị trường Nga và tổ chức phiên họp toàn thể tại Trung tâm Văn hóa và khoa học Nga.

Ở khía cạnh xúc tiến, quảng bá điểm đến, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đề nghị hai bên tăng cường tổ chức các chương trình quảng bá du lịch song phương, sự kiện quảng bá chéo, Tuần Văn hóa - du lịch Việt Nam tại Nga và Tuần Văn hóa - du lịch Nga tại Việt Nam. Song song đó, đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, truyền thông trực tuyến và mạng xã hội như Facebook, TikTok và YouTube.

TS. Nguyễn Trùng Khánh cho rằng: "Chuyển đổi số và các nền tảng số đang trở thành những kênh quảng bá du lịch hiệu quả, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch". Hiện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tập trung phát triển, nâng cấp trang quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài vietnam.travel, hiện đã có 11 ngôn ngữ, trong đó, có tiếng Nga.

Chính sách visa mới được kỳ vọng góp phần cân bằng dòng khách hai chiều Việt Nam - Nga. Ảnh: Vietravel
Chính sách visa mới được kỳ vọng góp phần cân bằng dòng khách hai chiều Việt Nam - Nga. Ảnh: Vietravel

Đặc biệt, Cục trưởng đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng tổ chức các chương trình đào tạo tiếng Nga cho nhân lực du lịch Việt Nam, nhất là hướng dẫn viên. Theo ông Kardo-Sysoev, phía Nga đã đề xuất phối hợp với Trung tâm Văn hóa và khoa học Nga tại Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo tiếng Nga dành cho hướng dẫn viên và người lao động trong ngành du lịch. Cùng với đó, phía bạn sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan để cải thiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn cho khách du lịch.

Bất chấp sức ép chưa từng có từ bên ngoài, Nga vẫn duy trì được sức hút ổn định đối với du khách quốc tế. Trong hai năm qua, lượng khách quốc tế đến Nga đã tăng gấp 1,5 lần, khi dòng khách dần chuyển hướng sang các thị trường mới, đặc biệt là khu vực Trung Đông và châu Á. Bên cạnh đó, chính phủ Nga cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch quốc tế chất lượng cao.

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