Mở rộng 24 tội danh phải chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
ĐĐỗ Như
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Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã mở rộng thêm 24 tội danh phải chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, tập trung vào các nhóm tội về lừa đảo, môi trường, dữ liệu cá nhân, bảo hiểm và hóa đơn chứng từ...
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng
27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, Đại tướng Lương Tam
Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã phát biểu giải trình, làm rõ thêm một
số nội dung tại dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
LỢI DỤNG PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI NGUY HIỂM
Về phạm vi trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, Bộ
trưởng Bộ Công an nêu rõ đa số ý kiến của các đại biểu Quốc hội nhất trí với
các sửa đổi, bổ sung liên quan đến pháp nhân thương mại trong dự thảo luật.
Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị rà soát, cân nhắc khi mở rộng
phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với từng tội danh.
Về vấn đề
này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho rằng việc mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm
hình sự của pháp nhân thương mại dựa trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đấu
tranh phòng, chống tội phạm và hoàn thiện cơ chế xử lý hành vi lợi dụng tư cách
pháp nhân để phạm tội.
Đại tướng Lương Tam Quang dẫn chứng thực tiễn cho thấy nhiều
trường hợp lợi dụng tư cách pháp nhân để thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội,
gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, doanh nghiệp nhưng chưa được thể chế
hóa trong bộ luật hình sự.
Trong những trường hợp này, việc xử lý trách nhiệm hình sự của
cá nhân hoặc là chưa bảo đảm tính răn đe và yêu cầu khắc phục hậu quả của tội
phạm.
Trên cơ sở căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi,
yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện các cam kết quốc tế, điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã rà soát bổ
sung các tội danh phù hợp với đặc điểm hoạt động, nghĩa vụ và trách nhiệm của
pháp nhân thương mại.
Qua đó, bảo đảm xử lý nghiêm hành vi lợi dụng pháp nhân
thương mại để phạm tội. Đồng thời cũng đã quán triệt tinh thần Nghị quyết 68 về
phát triển kinh tế tư nhân, bảo vệ doanh nghiệp kinh doanh chân chính và tạo lập
môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, minh bạch, bình đẳng và lành mạnh.
Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho biết thêm trong quá trình xây
dựng, dự thảo luật đã mở rộng thêm 24 tội danh phải chịu trách nhiệm của pháp
nhân thương mại.
Trong đó, tập trung vào các nhóm tội về mua bán người, lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, các tội về kinh doanh thương mại dịch vụ, các tội về môi
trường, thực phẩm, ma túy và các tội xâm phạm dữ liệu cá nhân, các tội về bảo
hiểm hóa đơn chứng từ.
Đại tướng Lương Tam Quang dẫn chứng thực tiễn cho thấy,
trong nhiều trường hợp, hành vi vi phạm trong các nhóm tội nêu trên thường thực
hiện dưới vỏ bọc là pháp nhân thương mại, gây thiệt hại lớn nhưng chỉ dừng lại ở
xử lý hành chính do chưa được điều chỉnh trong Bộ luật Hình sự. Ví dụ thời gian
qua nhiều trường hợp núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số
tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
BỔ SUNG CÁC TỘI DANH VÀ HÀNH VI PHẠM TỘI MỚI
Về bổ sung các tội danh mới và hành vi phạm tội mới, Bộ trưởng
Bộ Công an cho biết từ thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm,
cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng thực tiễn hiện nay đã nảy sinh nhiều hành
vi mới nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là các hành vi trong lĩnh vực công nghệ
cao, công nghệ thông tin, các tội phạm về kinh tế.
Các hành vi này đều phát sinh mới trong giai đoạn hiện nay,
xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người dân và các cơ quan tổ chức,
trong khi đó, thời điểm sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015, những hành vi này
chưa phổ biến hoặc chưa xuất hiện nên chưa nhận diện quy định trong Bộ luật
Hình sự.
Việc bổ sung các tội danh mới, các hành vi phạm tội mới nhằm
khắc phục bất cập nêu trên, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ người dân, doanh nghiệp
và lợi ích của nhà nước...
Bộ trưởng Bộ Công an cho biết dự thảo có sự kết hợp giữa
nghiêm trị với khoan hồng, nhân đạo thông qua hoàn thiện các chế định về loại
trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm
hình sự, giảm hình phạt, xóa án tích, xóa bỏ một số tội danh, hành vi trong cấu
thành tội phạm, nâng định mức định lượng là tiền trong căn cứ xử lý hình sự ở
nhiều tội danh; từ đó đã loại trừ nhiều hành vi không đến mức phải xử lý hình sự,
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, phát triển của đất nước.
Trong luật lần này có quy định những hành vi để người dân,
các tổ chức doanh nghiệp thấy được, đây là những hành vi bị nghiêm cấm để phòng
ngừa hoạt động tội phạm này.
Cụ thể, dự thảo đã bổ sung 11 tội danh, ví dụ như
tội vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tội vi phạm quy định
về tài sản mã hóa, thị trường mã hóa xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về diễn biến
hành vi trong thời gian qua.
Dự thảo cũng bổ sung tội tổ chức khai thác thủy sản trái
phép để thể hiện cố gắng gỡ thẻ vàng IUU của Việt Nam; bổ sung các tội phạm về
xâm phạm về an ninh mạng để phù hợp với Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng…
Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh sau buổi thảo luận tại hội trường, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các cơ quan, bộ ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu, báo cáo Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.
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