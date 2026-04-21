Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Bổ sung nhiều hành vi phạm tội mới trên không gian mạng

Đỗ Như

21/04/2026, 15:41

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với đề xuất bổ sung thêm các hành vi mới như thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi; “phát tán deepfake”, “rửa tiền bằng tiền điện tử”...

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Công an, Bộ luật Hình hiện nay sự còn thiếu một số quy định để đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông.

Đơn cử như Điều 291 Bộ luật Hình sự chỉ mới quy định về các hành vi liên quan đến tài khoản ngân hàng. Trên thực tế có rất nhiều các loại tài khoản có giá trị khác nhau như: tài khoản game, tài khoản mạng xã hội, tài khoản chứng khoán… do đó cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn khi áp dụng điều luật mà không có quy định về các loại tài khoản đó.

Mặt khác, một số hành vi chưa được mô tả đầy đủ trong cấu thành, không bao quát thực tiễn mới.

“Đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm tài chính – chứng khoán..., việc cấu thành tội phạm còn lạc hậu, thiếu mô tả các hành vi mới xuất hiện như hành vi “lừa đảo qua sàn giao dịch ảo”, “thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi”, “phát tán deepfake”, “rửa tiền bằng tiền điện tử” chưa được đề cập cụ thể.

Nhiều hành vi trong thực tế không đủ điều kiện áp vào các cấu thành hiện có, phải xử lý bằng các tội danh gián tiếp (như Điều 174 – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), gây tranh cãi và dễ bỏ lọt hành vi nguy hiểm”, bản dự thảo thuyết minh nêu rõ.

Cũng theo Bộ Công an, một số hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện chưa được quy định là tội phạm như hành vi liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo; hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm...

Do đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong Bộ luật Hình sự để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như hành vi xâm phạm lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; hành vi trái phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tài sản ảo; 

Hành vi thu thập, sử dụng, khai thác, chuyển nhượng, xử lý dữ liệu cá nhân trái quy định của pháp luật; hành vi lập trình và sử dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo để thực hiện tội phạm; hành vi lừa đảo qua sàn giao dịch ảo;

Hành vi thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi; hành vi, “phát tán deepfake”, “rửa tiền bằng tiền điện tử”; hành vi xâm phạm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hành vi thiết lập hệ thống để cung cấp trái phép dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet …

Báo cáo tổng kết cho thấy trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, cả nước phát hiện, xử lý 4.334 vụ án trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, nhiều hơn 643,4% so với giai đoạn 2016-2020. Đây cũng là loại tội phạm có mức độ gia tăng nhanh nhất trong tất cả các tội phạm ở Việt Nam.

Theo Bộ Công an, tội phạm về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nổi lên là hoạt động tạo lập các trang giả mạo cơ quan công an tiếp nhận thông tin tội phạm để thực hiện hành vi lừa đảo. Hoặc giả danh cơ quan chức năng gọi điện, yêu cầu người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; kêu gọi tham gia các hội nhóm đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối (Forex). Hay như hoạt động mua bán, trao đổi thông tin cá nhân để đăng ký, tạo lập tài khoản ngân hàng, thẻ thanh toán, ví điện tử nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật…

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự

Quảng Trị: Triệt phá đường dây lừa đảo, giả danh luật sư, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Bộ Nội vụ bác đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng

Bộ Nội vụ bác đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng

Đa phần các ý kiến tham gia đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh mức tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng để phù hợp với tình hình, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng, tránh tình trạng tăng lương nhưng vật giá tăng nhanh hơn, song Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên…

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô

Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô

Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của năm. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng

Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng

Mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để bảo đảm đời sống cho đa số người làm khu vực công...

Đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao

Đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao

Bộ Y tế đề nghị đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao; thúc đẩy sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước...

Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương

Thời hạn cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy các Bộ, ngành, địa phương

Bộ Nội vụ đề nghị cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy của các bộ, ngành, địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

