Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp của người dân về việc sửa đổi Bộ Luật Hình sự

Bộ Công an dự kiến bổ sung một số tội danh, hành vi mới như vi phạm quy định về định giá, kiểm toán, kiểm định, giám định; các hành vi trong lĩnh vực ngân hàng như bảo lãnh tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, quản lý khoản vay sau giải ngân…

Ngày 20/4, Bộ Công an vừa đăng tải hồ sơ nhằm lấy ý kiến đóng góp chính sách dự án sửa đổi Bộ Luật Hình sự.

Theo dự thảo tờ trình, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự trong giai đoạn hiện nay xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn đời sống xã hội.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, tình hình tội phạm đã có nhiều diễn biến mới, phức tạp và khó lường.

Các loại tội phạm truyền thống không chỉ gia tăng về tính chất, mức độ nguy hiểm mà còn có xu hướng cấu kết chặt chẽ, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đồng thời, nhiều hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức phải bị xử lý hình sự như các hành vi trong lĩnh vực công nghệ cao, xâm phạm dữ liệu, không gian mạng, môi trường, tài chính, tiền tệ… đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những quy định pháp luật hình sự tương ứng để kịp thời điều chỉnh và xử lý.

Việc sửa đổi luật cũng nhằm khắc phục, bất cập trong thực tế, đồng thời đảm bảo sự tương thích với các luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung.

Do đó, Bộ Công an dự kiến đề xuất hoàn thiện, bổ sung các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt; bổ sung các tội danh mới, các hành vi mới để bảo đảm tính bao quát, toàn diện của Bộ luật Hình sự; hoàn thiện quy định của Bộ Luật Hình sự về các tình tiết định tội, định khung hình phạt…

Đặc biệt, về chính sách 5, Bộ Công an dự kiến bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn như vi phạm quy định về định giá, kiểm toán, kiểm định, giám định; các hành vi trong lĩnh vực ngân hàng như bảo lãnh tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, quản lý khoản vay sau giải ngân…; các hành vi “sử dụng trái phép đối với quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp”…

Theo thuyết minh của Bộ Công an, hiện nay, Bộ luật Hình sự chưa có tội danh độc lập, trực tiếp về hành vi vi phạm quy định về định giá, kiểm toán, kiểm định, giám định gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế, khi phát hiện hành vi phạm tội của các chủ thể thẩm định giá, kiểm toán, kiểm định, giám định thì phải khởi tố các đối tượng này về một tội danh khác (như tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí…) với vai trò là đồng phạm, giúp sức cho các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

“Về bản chất, người đứng đầu và các cá nhân thuộc cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá, kiểm toán, kiểm định, giám định trái pháp luật nhưng lại chỉ bị xử lý vai trò giúp sức trong các tội danh khác là không phù hợp, chưa bảo đảm tính công bằng, làm giảm tính răn đe, phòng ngừa đối với hành vi”, bản thuyết minh nêu rõ.

Cũng theo Bộ Công an, Điều 206 (Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng) chưa quy định đầy đủ phạm vi trong hoạt động ngân hàng mà chỉ quy định một số hành vi cơ bản trong cấp tín dụng, cho vay.

Trong khi đó, ngân hàng có nhiều hoạt động khác như bảo lãnh tín dụng, quản lý tài sản bảo đảm, quản lý khoản vay sau giải ngân… Các hoạt động này nếu có vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì không có cơ sở pháp lý để xử lý hình sự.

Tương tự, một số hành vi vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa được quy định thành các tội phạm trong nhóm các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, cụ thể là: hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan bảo hiểm sử dụng trái pháp luật đối với quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm thất nghiệp gây hậu quả nhất định.