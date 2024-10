Một cá nhân chi hơn 10 tỷ làm cổ đông lớn của Tập đoàn 911

Ông Nguyễn Mạnh Hải báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (mã NO1-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hải vừa công bố đã mua thành công hơn 1,35 triệu cổ phiếu NO1. Qua đó nâng sở hữu tại NO1 từ 0% lên 5,627% và chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong ngày 1/10, cổ phiếu NO1 đã thỏa thuận đúng khối lượng chứng khoán ông Mạnh Hải mua vào, tương ứng tổng giá trị 10,74 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/10, ông Lê Xuân Hoàng là em rể của vợ ông Lưu Đình Tuấn - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thơm, em vợ ông Tuấn đã bán ra toàn bộ cổ phiếu NO1 đang sở hữu, lần lượt bán 749.250 cổ phiếu, tỷ lệ 3,12% và 601.250 cổ phiếu, tỷ lệ 2,5%.

Như vậy, toàn bộ số cổ phiếu của ông Hoàng và bà Thơm đã được chuyển nhượng cho ông Hải. Sau giao dịch, ông Hoàng và bà Thơm đã không còn sở hữu cổ phiếu NO1 nào.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 445,96 tỷ đồng, tăng 190,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% so với kế hoạch năm (600 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 14,65 tỷ đồng, tăng 495,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 81% so với kế hoạch năm (18 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng là do trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024 là công ty đã tích cực đẩy mạnh việc bán hàng cho những đối tác truyền thống doanh thu tăng trưởng hơn 190% đạt 445,96 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu 200 tỷ đồng, giảm 56,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 4 tỷ đồng, giảm 72,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10, cổ phiếu NO1 tăng nhẹ 0,5% lên mức 8.630 đồng/cổ phiếu và giảm 25% so với hồi đầu năm.