Một công ty chứng khoán bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ vì gửi, rút lượng tiền mặt lớn

Tại báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI), Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã đưa ra 2 vấn đề loại trừ.

Thứ nhất, số tiền mặt tồn quỹ trung bình trong 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty là khoảng 121 tỷ đồng. Số tiền mặt này được Công ty nộp vào tài khoản ngân hàng hoặc tiền gửi có kỳ hạn vào thời điểm cuối mỗi quý và được rút về nhập quỹ tiền mặt vào các ngày đầu quý sau.

“Chúng tôi không nhận được các giải trình hợp lý về việc duy trì số dư quỹ tiền mặt lớn nêu trên. Theo đó, chúng tôi không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính giai đoạn 1/1/2024 - 30/6/2024 của Công ty", đơn vị kiểm toán UHY cho biết.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, tổng cộng tài sản của CSI đạt 173,6 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt là 121 tỷ đồng, chiếm tới 69,7% tổng tài sản của Công ty.

Trong công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chứng khoán Kiến Thiết cho biết, về số tiền mặt tồn quỹ, trong 6 tháng đầu năm 2024, trong khi chờ một số kế hoạch kinh doanh liên quan đến việc sử dụng vốn của công ty nên công ty duy trì việc tồn quỹ tiền mặt trung bình khoảng 121 tỷ đồng. Số dư quỹ tiền mặt cũng được Công ty nộp vào tài khoản ngân hàng đẩy đủ các kỳ báo cáo hàng quý và có xác nhận số dư của ngân hàng.

“Số dư trên báo cáo tài chính là hoàn toàn trung thực và hợp lý. Việc để tồn quỹ tiền mặt nhiều trong kỳ không mang lại hiệu quả cao so với tiết kiệm ngân hàng, nhưng vì một số kế hoạch của Công ty nên tạm thời chấp nhận sự không hiệu quả này. Nếu số tiền trên được sử dụng hiệu quả hơn thì số lỗ trong 6 tháng năm 2024 sẽ giảm đi và tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2024 sẽ tăng lên so với con số đã báo cáo", CSI cho biết.

6 tháng đầu năm, công ty cũng đã sử dụng nguồn vốn hiệu quả tập trung vào các nghiệp vụ kinh doanh chính như Tự doanh 42 tỷ, ủy thác quản lý danh mục đầu tư 35 tỷ, cho vay margin 10 tỷ, thanh khoán chi phí vận hành công ty 8 tỷ,...

Thứ hai, tại ngày 30/6/2024, khoản mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của Công ty là khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần của các công ty chưa niêm yết với giá trị 32,4 tỷ đồng bao gồm: khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Galaxy Việt Nam là 18,2 tỷ đồng và Công ty cổ phần Công nghệ Noah là 14,2 tỷ đồng.

Công ty kiểm toán UHY cho biết không thu thập được đầy đủ các tài liệu thích hợp để xác định giá trị hợp lý khoản đầu tư trên.

Giải trình ý kiến ngoại trừ này, CSI cho biết, Công ty thực hiện khoản đầu tư góp vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Galaxy Việt Nam 18,2 tỷ đồng, Công ty cổ phần Công nghệ Noah 14,2 tỷ đồng theo đúng quy định hiện hành. Do cả 2 công ty này chưa niêm yết, chưa đại chúng nên không phát hành báo cáo tài chính, vì vậy CSI cũng không có cơ sở để đánh giá giá trị hợp lý cho khoản đầu tư này theo đúng quy định hiện hành.

Khoản đầu tư vào các công ty nêu trên chiếm 17,9% vốn chủ sở hữu và 17,8% tổng tài sản của Công ty, khoản đầu tư này đã được loại trừ trong báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2024 theo đúng quy định".

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2024, CSI ghi nhận doanh thu hoạt động 1,4 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí hoạt động, chi phí quản lý và chi khác ở mức hơn 9,6 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của CSI âm 8,3 tỷ đồng. CSI liên tiếp thu lỗ từ năm 2023 đến nay, trung bình mỗi quý lỗ 3-4 tỷ đồng.

Mục tiêu doanh thu hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐ ở mức 30 tỷ đồng, gấp 2.4 thực hiện năm trước. Trong đó, nguồn thu chủ lực từ tự doanh dự kiến 15 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện năm trước; còn môi giới là 6.5 tỷ đồng, gấp 3.4 lần. Lãi sau thuế mục tiêu ở mức 18 tỷ đồng, năm trước lỗ 12.7 tỷ đồng.