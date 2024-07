SHB trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

Nửa thời gian của năm 2024 đi qua, nhiều ngân hàng đang chuẩn bị để triển khai chi trả cổ tức 2023 cho cổ đông. Gần nhất, SHB thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/7 để thực hiện chia cổ tức 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%; thời gian chi trả ngày 6/8. Cổ phiếu SHB hiện nằm trong nhóm VN30 và là một trong những mã có thanh khoản cao nhất thị trường.

Tại đại hội của một số ngân hàng, phương án phân phối lợi nhuận (chia cổ tức) luôn là vấn đề được nhà đầu tư và cổ đông quan tâm. Việc các ngân hàng đồng loạt thông báo chia cổ tức một phần bằng tiền mặt năm nay, phần nào thỏa được mong muốn của nhà đầu tư sau nhiều năm chờ đợi, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu liên tục biến động. Đây cũng là một trong những bước đi của các Ngân hàng sau khi tiếp nhận ý kiến, mong muốn và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Song song với hình thức chia cổ tức bằng tiền mặt, các ngân hàng vẫn duy trì trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tiếp tục tăng vốn điều lệ, củng cố nền tảng tài chính, đáp ứng các chỉ số về an toàn vốn. Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và là cơ sở để các ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh, đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính và đưa dòng vốn tiếp cận đến nhiều khách hàng.

Đơn cử, cùng với việc thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 19/7 để trả cổ tức tiền mặt, SHB cũng cho biết đang hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan quản lý, thực hiện các thủ tục để phát hành trả cổ tức 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11% trong quý 3. Dự kiến sau khi hoàn tất, Ngân hàng sẽ nâng vốn điều lệ lên 40.658 tỷ đồng theo kế hoạch được Đại hội Đồng cổ đông 2024 thông qua.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước có quyết định về việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của SHB, ghi nhận ở mức hơn 36.629 tỷ đồng, sau khi SHB hoàn tất phát hành hơn 43,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Năm 2023, SHB đã phát hành thành công hơn 552 triệu cổ phiếu chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, cao nhất lịch sử Ngân hàng.

Với vốn điều lệ hiện tại, SHB đứng trong Top 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất hệ thống. Tính từ 2017 đến nay, SHB luôn duy trì tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 9,9 - 18%, liên tục nâng cao nền tảng vốn. Qua đó, các hệ số an toàn vốn, quản trị rủi ro luôn tuân thủ tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn Basel II và Basel III. Ngân hàng kiên định với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại.

Theo báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán VietinBankSc, tổng tài sản của SHB duy trì tăng trưởng 16% trong năm 2023. Đây là con số ấn tượng và thể hiện nỗ lực không ngừng của ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn thị trường Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn.

Với nền tảng tài chính vững mạnh và uy tín, vị thế trên thị trường quốc tế, ngày 18/6, SHB được Tạp chí Fortune xếp hạng thứ 137 trong danh sách 500 tập đoàn tài chính, doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500 - Fortune SEA 500) và đứng thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam.