Một doanh nghiệp bất ngờ tăng chênh lệch giá mua, bán vàng miếng sát 6 triệu đồng/lượng

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán tăng gấp ba lần giá mua, kéo mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này tăng đột biến lên ngưỡng 5,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất tại doanh nghiệp này trong vòng 1 năm qua.
Giá giao dịch vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn trên toàn quốc ghi nhận phiên tăng giá thứ ba liên tiếp. Ngay khi mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cả bốn doanh nghiệp này đều niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 138,2 triệu đồng/lượng và chiều bán là 141,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt 1 tiếng đầu mở cửa.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 9 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 136,6 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán tăng gấp ba lần giá mua, kéo mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này tăng đột biến lên ngưỡng 5,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất tại doanh nghiệp này trong vòng 1 năm qua.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vàng miếng SJC cũng neo ở ngưỡng 135,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng. Mức giá mua vào tại doanh nghiệp này thấp hơn hẳn so với ngưỡng chung trên thị trường. Trong khi đó, giá bán tăng gấp ba lần so với giá mua, lên tới 600 nghìn đồng/lượng và đặt tại ngưỡng 141,2 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC neo tại các đơn vị kinh doanh thấp hơn so với khu vực phía Bắc.
Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tới 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Tính đến 9 giờ 30 phút, doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua (3/11), biên độ tăng vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm mạnh nhất trong phiên sáng nay. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 137 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết các các hệ thống lớn cũng nằm trong xu thế tăng. Tuy nhiên, thay vì ghi nhận mức tăng đồng đều như giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn “4 số 9” tăng dao động từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.
Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 134,3 triệu – 138,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 9 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Với ba phiên tăng liên tiếp (2-4/11), giá mua bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng tổng cộng phổ biến 2,2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức tăng dao động từ 1,5 triệu - 2,5 triệu đồng/lượng, tuỳ từng hệ thống kinh doanh.
Trong suốt 1 tiếng đầu mở cửa, PNJ vẫn giữ ổn định giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135,2 triệu – 139,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 3/11, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ chỉ nhích nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phú Quý là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 136,6 triệu – 139,6 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt 1 tiếng đầu mở cửa.
Sau khi bật tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán trong phiên hôm qua (3/11), giá vàng nhẫn “4 số 9”tại Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 128 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn tại ba doanh nghiệp này neo ở ngưỡng 139,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 3/11, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Đi ngược xu hướng chung trên toàn thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tại DOJI, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên so với phiên hôm qua.
Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 4/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ biến động giằng co quanh ngưỡng 3.929,3 USD/oz
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 14,2 triệu – 15,5 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 7,4 triệu đồng/lượng.
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