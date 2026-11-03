Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng hơn 2 triệu đồng trong hai phiên
MMai Nhi
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Trong phiên (2-3/11), tổng mức tăng giá mua bán đối với vàng miếng SJC phổ biến là 1,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng biên độ tăng dao động từ 1,3 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng...
Thị trường vàng miếng SJC tiếp tục hồi phục, phổ biến giữ ở ngưỡng 141,2 triệu
đồng/lượng.
Trong 2 tiếng đầu mở cửa, Công ty SJC,
DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 138,2 triệu
đồng/lượng và 141,2 triệu đồng/lượng chiều bán, bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên
tại DOJI cho tới khi đóng cửa phiên.
Tuy nhiên, chốt phiên sáng, giá giao dịch tại
SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều đảo chiều giảm 600 nghìn đồng/lượng, đặt tại
137,6 triệu – 140,6 triệu đồng/lượng. So với
giá chốt phiên hôm qua (2/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này
đồng loạt tăng 600 nghìn đồng.
Diễn biến tăng tương tự cũng được ghi nhận tại
Phú Quý. Sau hai nhịp tăng giảm đan xen, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng
miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 136 triệu – 140,6 triệu đồng/lượng (mua – bán),
tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều
bán.
Chỉ trong 2 phiên giao dịch đầu tháng 11 (2-3/11), giá mua bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này thu hẹp xuống ngưỡng 5,1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn mức cao nhất trên thị trường.
Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC
cũng neo ở ngưỡng 140,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại ngưỡng
thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung là 135,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên
2/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng
và 600 nghìn đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC
tại một số doanh nghiệp lớn niêm yết thấp hơn so với các doanh nghiệp phía Bắc.
Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC
tại Mi Hồng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 137,7 triệu –
139,2 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đầu mở
cửa, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng, giảm đan xen. Tính đến
11 giờ 30 phút, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 139
triệu – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua
và bán.
Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm neo ở ngưỡng
thấp nhất, đi kèm với đó là biên độ tăng khiêm tốn nhất. Đóng cửa phiên sáng, doanh
nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 136,5 triệu – 140
triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch
niêm yết các các hệ thống lớn cũng đồng loạt tăng mạnh. Biên độ tăng dao động từ
500 nghìn tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ từng doanh nghiệp.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua, bán trong phiên hôm qua (2/11), giá vàng nhẫn “4 số 9”tại Ngọc Thẩm bật
tăng 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá giao
dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 128 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng và duy trì
ổn định trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải và DOJI là ba doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao
nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Cả ba doanh nghiệp này cùng đặt giá mua vàng
nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng
nhẫn tại ba doanh nghiệp này đều neo ở ngưỡng 139,5 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 2/11, giá giao dịch vàng nhẫn tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chỉ tăng 500 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo là 700 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại
Công ty SJC tiếp tục bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này
niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 134 triệu – 138 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ 30 phút,
mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.
Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”
mở cửa phiên tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 136,7 triệu
– 139,7 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, sát giờ đóng cửa phiên sáng, giá
vàng nhẫn tại đây đảo chiều giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng
136,7 triệu – 139,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/11, giá vàng nhẫn
“4 số 9” tại thương hiệu này tăng tổng cổng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trong suốt 2 tiếng đầu mở cửa, PNJ vẫn giữ ổn
định giá vàng nhẫn “4 số 9” tại
ngưỡng 135,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, đóng cửa phiên
sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm về ngưỡng 134,9 triệu
– 138,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/11, giá mua, bán vàng nhẫn 9999
tại PNJ tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 3/11 (giờ Việt
Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng 0,7% sau khi lao dốc 3,6% vào phiên cuối tuần
trước, tiến lên ngưỡng 3.904.4 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng
miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,53 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế
giới từ 13,93 triệu – 15,43 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh
nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này bằng một nửa so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 7,43 triệu
đồng/lượng.
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