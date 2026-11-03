Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng hơn 2 triệu đồng trong hai phiên

Trong phiên (2-3/11), tổng mức tăng giá mua bán đối với vàng miếng SJC phổ biến là 1,6 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng biên độ tăng dao động từ 1,3 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng...

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng tới hơn 2 triệu đồng trong hai phiên. Ảnh: Phú Quý

Thị trường vàng miếng SJC tiếp tục hồi phục, phổ biến giữ ở ngưỡng 141,2 triệu đồng/lượng.

Trong 2 tiếng đầu mở cửa, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 138,2 triệu đồng/lượng và 141,2 triệu đồng/lượng chiều bán, bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên tại DOJI cho tới khi đóng cửa phiên.

Tuy nhiên, chốt phiên sáng, giá giao dịch tại SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đều đảo chiều giảm 600 nghìn đồng/lượng, đặt tại 137,6 triệu – 140,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (2/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này đồng loạt tăng 600 nghìn đồng.

Diễn biến tăng tương tự cũng được ghi nhận tại Phú Quý. Sau hai nhịp tăng giảm đan xen, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại ngưỡng 136 triệu – 140,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Chỉ trong 2 phiên giao dịch đầu tháng 11 (2-3/11), giá mua bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng/lượng. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này thu hẹp xuống ngưỡng 5,1 triệu đồng/lượng nhưng vẫn mức cao nhất trên thị trường.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá bán vàng miếng SJC cũng neo ở ngưỡng 140,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua niêm yết tại ngưỡng thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung là 135,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, giá bán vàng miếng SJC tại một số doanh nghiệp lớn niêm yết thấp hơn so với các doanh nghiệp phía Bắc.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 137,7 triệu – 139,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng, giảm đan xen. Tính đến 11 giờ 30 phút, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 139 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm neo ở ngưỡng thấp nhất, đi kèm với đó là biên độ tăng khiêm tốn nhất. Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 136,5 triệu – 140 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 3/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết các các hệ thống lớn cũng đồng loạt tăng mạnh. Biên độ tăng dao động từ 500 nghìn tới 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ từng doanh nghiệp.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán trong phiên hôm qua (2/11), giá vàng nhẫn “4 số 9”tại Ngọc Thẩm bật tăng 1,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 128 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI là ba doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Cả ba doanh nghiệp này cùng đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán vàng nhẫn tại ba doanh nghiệp này đều neo ở ngưỡng 139,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 2/11, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mức tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo là 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục bật tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 134 triệu – 138 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 3/11 so với 2/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 136,7 triệu – 139,7 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sát giờ đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tại đây đảo chiều giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại ngưỡng 136,7 triệu – 139,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/11, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng tổng cổng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong suốt 2 tiếng đầu mở cửa, PNJ vẫn giữ ổn định giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm về ngưỡng 134,9 triệu – 138,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 2/11, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.