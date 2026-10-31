Giá vàng trong nước giảm không phanh, người mua thiệt 12 triệu đồng/lượng trong tháng 10
MMai Nhi
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Bám giá vàng thế giới, so với đầu tháng 10, giá mua, bán vàng miếng SJC các hệ thống lớn đều giảm phổ biến 5,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9” tổng mức giảm dao động từ 5,8 triệu đến 9 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp…
Đà giảm trên thị trường vàng miếng SJC
tiếp tục mở rộng trong phiên giao dịch cuối tuần (31/10). Công ty SJC giảm 2,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng
miếng SJC ngay khi mở cửa phiên với mức giá lần lượt 136 - 139 triệu
đồng. Ngưỡng này được duy trì ổn định trong suốt phiên.
Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi
Hồng tình hình cũng tương tự, giá vàng miếng SJC đồng loạt sụt 2,4 triệu đồng/lượng.
So với đầu tháng, khi giá mua và bán vàng miếng tại các hệ thống lớn đều giảm phổ biến 5,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, biên độ giảm nhẹ hơn, dao động từ 4,5 triệu đến 5,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC khép lại tháng 10 ở mức thấp nhất trong giai đoạn ba tháng qua.
DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo giá mua và bán vàng miếng SJC về mức 136 triệu đồng và 139 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng, cả ba doanh nghiệp
này đều niêm yết giá bán tại ngưỡng 139 triệu đồng/lượng. Giá mua đặt lần lượt
tại ngưỡng 133,8 triệu; 134,5 triệu và 137,5 triệu đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất
vẫn duy trì ổn định so với phiên 30/10. Đóng cửa phiên cuối tuần, DOJI giữ
nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 135 triệu – 138,5 triệu
đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua.
Tính chung trong tháng 10, giá vàng miếng SJC hình thành xu hướng giảm rõ
nét trong nửa cuối tháng, đặc biệt là những phiên cuối tháng khi giá liên tục
đi xuống. Tính đến ngày
31/10, giá mua giảm xuống dưới mốc 140 triệu đồng/lượng, còn 136 triệu
đồng/lượng, trong khi giá bán lùi về 139 triệu đồng/lượng.
Xu hướng giảm cũng bao trùm phân
khúc vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên, một doanh nghiệp cá biệt vẫn giữ nguyên giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên cuối tuần. Dù vậy, tính chung cả
tháng 10, diễn biến giảm vẫn diễn ra đồng loạt tại các hệ thống
kinh doanh lớn với mức giảm dao động từ 5,8 triệu đến 8 triệu đồng/lượng, cao
hơn so với thị trường vàng miếng SJC.
Giá vàng nhẫn “4
số 9” tại Công ty SJC duy trì ổn định ở ngưỡng 131,8 triệu – 135,8 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên cuối tuần, giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so
với giá chốt phiên 30/10. Tuy nhiên, so với phiên đầu tháng, giá vàng nhẫn tại
thương hiệu này giảm tới 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 8 triệu
đồng/lượng đối với chiều bán.
Đóng cửa phiên cuối tuần, giá
vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” tại ngưỡng 134 triệu – 138 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.Xét chung cả tuần, giá mua và bán vàng nhẫn tại DOJI giảm 5,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 136 triệu đồng/lượng. So với giá bán thời điểm đầu tháng người mua chịu thiệt hơn 8 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Cá biệt tại Bảo Tín Minh Châu, mức thiệt lên tới 10,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, mức lỗ dao động từ 9,5 triệu tới 12 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.
Tại PNJ, giá
mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 cũng điều chỉnh giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên,
neo ổn định ở ngưỡng 134 triệu – 138 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy
trì ổn định trong suốt phiên. Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại
đây vẫn sụt 5,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo
Tín Mạnh Hải và vàng nhẫn tròn
trơn tại Bảo Tín Minh Châu cùng đặt tại ngưỡng 133,8 triệu – 137,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong
suốt phiên cuối tuần. So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng nhẫn giảm
2,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều ở Bảo Tín Minh Châu và giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở Bảo
Tín Mạnh Hải.
Xét chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên ở mức 134,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 137,5 triệu đồng/lượng chiều bán,
giảm 2,5 triệu đồng/lượng mỗi
chiều so với phiên 30/10. So
với phiên đầu tháng, giá mua và bán vàng nhẫn tại Phú Quý cùng giảm 6,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường. Sau nhịp giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng trong
phiên 30/10, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này đi ngang trong phiên cuối tuần.
Ngọc Thẩm đặt giá mua ở ngưỡng 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra làg131
triệu đồng/lượng, không đổi so giá
chốt phiên 30/10. Tuy nhiên
so với phiên 1/10, cả hai chiều cùng giảm mạnh 6 triệu đồng/lượng mỗi
chiều.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu sức ép trong tháng 10 khi căng thẳng
địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, trong khi triển
vọng lãi suất cao kéo dài. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu vận tải
thương mại tại eo biển Hormuz khiến căng thẳng khu vực gia tăng, đẩy giá dầu
thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng, tăng hơn 12% so với đầu tháng.
Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, thậm
chí xuất hiện thông tin Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng
tiếp tục bị gián đoạn. Giá dầu neo cao có thể khiến áp lực lạm phát toàn cầu
kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự
kiến.
Theo số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9
tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,4% của tháng 8. So với tháng
trước, CPI tăng 0,6%, nhanh hơn mức tăng 0,4% ghi nhận trong tháng 8. Lạm phát
lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 2,6% so với cùng kỳ, so với
mức 2,4% của tháng trước; mức tăng theo tháng duy trì ở 0,3%.
Các số liệu này cho thấy áp lực lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát,
trong khi giá năng lượng tăng có thể làm phức tạp thêm bài toán điều hành chính
sách tiền tệ. Điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với khả năng Fed sớm nới
lỏng chính sách. Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao làm tăng chi phí cơ hội
nắm giữ vàng
Trong tuần cuối tháng 10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung
ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều quyết định giữ
nguyên lãi suất. Tuy nhiên, động thái này chưa đủ xóa bỏ những bất định về bước
đi tiếp theo của các ngân hàng trung ương.
Theo công cụ FedWatch Tool của CME, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm xuống khoảng
70%, từ mức 90% vào đầu tháng. Dù kỳ vọng tăng lãi suất đã hạ nhiệt, nguy cơ
lạm phát dai dẳng và khả năng chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt vẫn là
những yếu tố gây sức ép lên triển vọng giá vàng.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần
(30/10), hợp đồng
giá vàng giao ngay sụt 3,62% so với giá chốt phiên 29/10, quay về mốc 3.875,8
USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 16,31
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu,
khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 13,11 triệu – 15,31 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm cao hơn vàng thế giới khoảng 8,31 triệu đồng/lượng.
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