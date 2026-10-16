Một ngân hàng dự kiến thu hẹp danh mục L/C mua hẳn miễn truy đòi

Từ cuối năm 2024, khoản phải thu từ nghiệp vụ mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo thư tín dụng (L/C) do chính ngân hàng phát hành xuất hiện với quy mô đáng kể trong mục tài sản có khác của nhiều ngân hàng thương mại.
VnEconomy cập nhật số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính của nhóm ngân hàng có công bố thông tin cho thấy, quy mô khoản mục này tăng hơn 2 lần sau 6 quý, từ khoảng 75.000 tỷ đồng lên gần 158.000 tỷ đồng vào cuối quý II/2026.
Diễn biến này diễn ra sau khi Thông tư 21/2024/TT-NHNN và Thông tư 31/2024/TT-NHNN cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Theo đó, nghiệp vụ UPAS L/C (thư tín dụng trả chậm có điều khoản trả ngay) phải tính vào dư nợ cấp tín dụng sau khi bên thụ hưởng được thanh toán. Trong khi đó, khoản phải thu từ nghiệp vụ mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C do chính ngân hàng phát hành được ghi nhận tại mục tài sản có khác và không thuộc phạm vi phân loại nợ, trích lập dự phòng cụ thể theo Thông tư 31.
Sự gia tăng quy mô khoản mục này thu hút sự quan tâm của giới phân tích về khả năng thanh toán khi đến hạn và công tác quản lý rủi ro tại các ngân hàng có số dư lớn.
Tại hội nghị nhà đầu tư ngày 15/10/2026, ông Đinh Ngọc Dũng, Phó Tổng giám đốc SHB đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến nghiệp vụ này, trong đó có quy mô danh mục, tình hình thanh toán và phương án xử lý rủi ro.
Theo báo cáo tài chính quý II/2026 của SHB, số dư nghiệp vụ này ở mức khoảng 75.000 tỷ đồng. Ông Dũng đánh giá đây là mức cao và dự kiến quy mô danh mục sẽ giảm dần trong thời gian tới.
Theo lãnh đạo SHB, quy mô danh mục được xác định trên cơ sở khảo sát nhu cầu khách hàng, chiến lược phát triển tài sản nợ, có của ngân hàng trong từng thời kỳ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước.
Về cơ sở triển khai, ông Dũng cho biết SHB thực hiện nghiệp vụ mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C căn cứ Điều 52 Thông tư 21/2024/TT-NHNN.
Theo lãnh đạo ngân hàng, việc mua bộ chứng từ được thực hiện trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có yêu cầu về quyền thụ hưởng của khách hàng, tình trạng thanh toán của bộ chứng từ và việc chấp nhận thanh toán của ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng xác nhận.
Đối với các L/C do SHB phát hành, ngân hàng thực hiện quy trình thẩm định tương tự hoạt động cho vay thông thường, từ đánh giá khách hàng, năng lực tài chính đến phương án kinh doanh. Đồng thời, SHB áp dụng các biện pháp quản lý nguồn thu từ phương án kinh doanh để bảo đảm khả năng thanh toán L/C khi đến hạn.
Ông Dũng thông tin toàn bộ danh mục L/C do ngân hàng phát hành đều được áp dụng các biện pháp bảo đảm theo quy định. Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm (LTV) bình quân của SHB khoảng 60%.
Phó Tổng giám đốc SHB khẳng định: “Trong thời gian thực hiện vừa rồi, 100% các L/C đều đã thu đúng hạn, thậm chí có những L/C thu trước hạn”.
Đối với trường hợp khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khi L/C đến hạn, ông Dũng cho biết ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm và thu hồi nợ tương tự hoạt động cấp tín dụng thông thường.
“Giả sử có rủi ro đó xảy ra thì chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, xử lý nợ theo những phương án cấp tín dụng thông thường”, ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, nghiệp vụ mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C hiện đóng góp tỷ trọng lớn vào thu nhập dịch vụ của SHB. Thông tin lãnh đạo SHB chia sẻ tại hội nghị cho thấy thu nhập ngoài lãi hiện chiếm gần 30% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng, so với mức khoảng 10% trước đây.
Liên quan đến thương vụ chuyển nhượng SHB Finance, ban lãnh đạo SHB cho biết giao dịch đã hoàn tất trong tháng 7/2026 và lợi nhuận từ thương vụ dự kiến được ghi nhận trong quý IV/2026. Giá trị lợi nhuận cụ thể chưa được công bố tại hội nghị.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra khuyến nghị rằng chính phủ tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ nên thận trọng với việc dựa quá nhiều vào vay nợ ngắn hạn, vì cách tiếp cận này sẽ khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước tình trạng chi phí vay vốn tăng cao khi lạm phát leo thang mạnh...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.
Từng công tác trong ngành giáo dục, ba người phụ nữ bước vào lĩnh vực bảo hiểm ở những thời điểm khác nhau. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm trở thành thế mạnh giúp họ đồng hành cùng khách hàng và phát triển đội ngũ...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...