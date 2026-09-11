Thông tin tín dụng doanh nghiệp: Báo cáo tài chính phải là bản đã nộp cơ quan thuế hoặc đã kiểm toán

Từ ngày 1/11/2026, báo cáo tài chính năm trong thông tin tín dụng của doanh nghiệp vay vốn phải là báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế hoặc đã được kiểm toán, theo quy định mới tại Thông tư 46/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước…

Thông tin tín dụng của khách hàng vay được thu thập, cung cấp và khai thác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (Ảnh: AI).

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 46/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp vay vốn là quy định về báo cáo tài chính trong nhóm thông tin tín dụng được cung cấp.

Cụ thể, Thông tư 46 sửa đổi điểm i khoản 1 Điều 9 Thông tư 15/2023/TT-NHNN. Theo đó, báo cáo tài chính năm của khách hàng vay là doanh nghiệp phải là báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đối với khách hàng vay là tổ chức nước ngoài, báo cáo tài chính năm phải được lập theo Chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc Chuẩn mực kế toán của quốc gia nơi tổ chức đặt trụ sở.

Thông tư cũng sửa đổi cách thức cung cấp thông tin tín dụng. Theo đó, việc cung cấp thông tin tín dụng thuộc các nhóm chỉ tiêu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 được thực hiện dưới dạng dữ liệu điện tử theo Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng.

Trường hợp một số nhóm hoặc toàn bộ các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng chưa cung cấp được dưới dạng dữ liệu điện tử, tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản trên cơ sở thống nhất với Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Về thời hạn cung cấp, tổ chức tín dụng phải cung cấp các nhóm chỉ tiêu theo tần suất được quy định cụ thể tại Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tổ chức tự nguyện cung cấp theo tần suất quy định tại hợp đồng trao đổi thông tin với CIC.

PHẢI BẢO ĐẢM SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG KHI CUNG CẤP THÔNG TIN TÍN DỤNG CHO CIC

Một nội dung đáng chú ý khác của Thông tư 46 liên quan đến sự đồng ý của khách hàng vay trong quá trình cung cấp thông tin tín dụng.

Thông tư sửa đổi khoản 1 Điều 17, quy định tổ chức tín dụng phải bảo đảm sự đồng ý của khách hàng vay về việc cung cấp thông tin tín dụng cho CIC để thực hiện hoạt động thông tin tín dụng theo quy định của Thông tư và pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sự đồng ý của khách hàng vay phải được thể hiện bằng phương thức rõ ràng, cụ thể, có thể in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

Thông tư đồng thời bổ sung quy định đối với việc CIC cung cấp thông tin tín dụng về khách hàng vay cho tổ chức tự nguyện, tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài và tổ chức khác.

Theo đó, việc cung cấp thông tin cho các tổ chức này phải có sự đồng ý của khách hàng vay theo quy định của pháp luật có liên quan và bảo đảm tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận với CIC. Sự đồng ý cũng phải được thể hiện bằng phương thức rõ ràng, cụ thể, có thể in, sao chép bằng văn bản, kể cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỚI NGÂN HÀNG THÀNH VIÊN TẠI TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Thông tư 46 còn bổ sung khái niệm “ngân hàng thành viên”, là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và Nghị định số 329/2025/NĐ-CP.

Đối với ngân hàng thành viên, “người có liên quan” của khách hàng vay được xác định theo quy định tại Nghị định 329/2025/NĐ-CP.

Thông tư cũng thiết lập cơ chế riêng về thanh tra hoạt động thông tin tín dụng đối với nhóm ngân hàng này. Theo đó, việc thanh tra hoạt động thông tin tín dụng đối với ngân hàng thành viên được thực hiện theo quy định về hoạt động thanh tra tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung nhiệm vụ làm đầu mối cung cấp, chia sẻ thông tin với cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng theo quy định tại Nghị định 329/2025/NĐ-CP.

Thông tư 46/2026/TT-NHNN được ban hành ngày 9/9/2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.