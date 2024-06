Một quỹ ngoại vừa báo hiệu suất vượt trội nhờ cổ phiếu "hot" như FPT, GMD

Vietnam Holding tiếp tục là một quỹ ngoại báo lãi lớn trong tháng 5 vừa qua bên cạnh các quỹ khác như Pyn Elite Fund, và các ETF như DCVFMVN Diamond ETF quỹ bị rút ròng nhiều nhất có hiệu suất cao nhất 5,11%; DCVFM VN30 ETF cũng bị rút ròng nhiều thứ ba với hiệu suất cao thứ hai 4,40%; VanEck Vectors hiệu suất cao thứ 4,36%...

Ông Craig Martin Giám đốc Quỹ Vietnam Holding tiết lộ quỹ đã tăng trưởng 4,9% trong tháng 5 vượt trội so với chỉ số VN-Index chủ yếu nhờ các khoản đầu tư vào Viễn thông, Công nghiệp và Bán lẻ.

Sau một tháng 4 bão táp, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phục hồi đáng kể trong tháng 5, mặc dù hiệu suất có sự khác biệt giữa các ngành và biến động vẫn là điều không thể tránh khỏi chủ yếu do các rủi ro và bất định toàn cầu đang diễn ra. Ngành bán lẻ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bền vững trong tháng 5, chủ yếu do hoạt động du lịch và khách sạn sôi động. Doanh thu du lịch, từ cả khách du lịch trong nước và quốc tế, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước; quỹ dự đoán số lượng khách quốc tế tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ.

Với mức tăng trưởng vượt trội trên, hiệu suất của quỹ đã tăng 48,2% tính đến ngày 31/5/2024. Với những động lực tăng trưởng mạnh mẽ vẫn còn và mức định giá hấp dẫn, Vn-Index còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Khi những thách thức hiện tại được giải quyết và trở thành những thuận lợi, VNH có thể phát hành thêm cổ phiếu, mang lại hiệu quả cao.

Đánh giá về vĩ mô, theo vị này, như dự kiến, giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tiếp tục tăng. Giải ngân FDI trong 5 tháng đầu năm 2024 (5M) tăng 7,8% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất kể từ năm 2012. Hơn nữa, FDI được giải ngân dự kiến sẽ tăng 10% mỗi năm trong giai đoạn 2024 đến 2026 do có nhiều đăng ký lớn được ghi nhận vào năm 2023. Việt Nam có vị trí độc đáo về địa lý, lực lượng lao động có trình độ và giai cấp trung lưu đang phát triển, cùng với việc các công ty đa quốc gia tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc. Các nâng cấp gần đây trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, Nhật Bản và Úc cũng đang tăng cường vai trò của Việt Nam trong thương mại toàn cầu.

Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam tăng lần lượt 15,2% và 18,2% so với cùng kỳ, thặng dư thương mại 8 tỷ USD. Khoảng 94% tổng kim ngạch nhập khẩu của đất nước là nguyên liệu cho sản xuất, nên mức tăng trưởng nhập khẩu ấn tượng trong tháng 5 năm 2024 là dấu hiệu khích lệ cho xuất khẩu.

Ngoài ra, báo cáo PMI mới nhất của Việt Nam cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ của đơn đặt hàng mới và dấu hiệu phục hồi nhu cầu toàn cầu bền vững, điều này sẽ hỗ trợ xuất khẩu trong những tháng tới. Theo Bộ Tài chính, cũng có một khoảng thặng dư ngân sách 9,5 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2024, qua đó cho phép chính phủ làm thêm nhiều việc để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Trước đó, Vietnam Holding cho biết danh mục của quỹ trong tháng 5 có những cổ phiếu "siêu hot" như FPT và GMD. FPT và Gemadept, hai cổ phiếu hàng đầu của quỹ đều tăng trưởng mạnh. FPT đã thu hút thêm sự chú ý tích cực từ truyền thông vào tháng 4 khi ký một biên bản ghi nhớ với Nvidia để đầu tư 200 triệu USD vào việc xây dựng nghiên cứu và phát triển AI tại Việt Nam. Narayana Murthy, tỷ phú đồng sáng lập Infosys (và là ông nội của Thủ tướng Anh Rishi Sunak) thăm Việt Nam và FPT vào tháng 5.

Gemadept đã báo cáo kết quả quý I tốt hơn dự kiến. Mặc dù các ngành có hệ số beta cao như Ngân hàng, Dịch vụ tài chính, Bất động sản và Xây dựng hoạt động kém, hầu hết các công ty được đầu tư đều báo cáo mức tăng trưởng lợi nhuận quý I/2024 phù hợp với kỳ vọng. "Chúng tôi đã tận dụng cơ hội trong thị trường yếu để bổ sung vào một số cổ phiếu có thêm room cho nhà đầu tư nước ngoài", đại diện quỹ này nhấn mạnh.